Αϊτή: Οι συμμορίες επεκτείνουν τη δράση τους στην επαρχία – Νέα τακτική και περισσότερη βία

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Η δράση των ένοπλων συμμοριών στην Αϊτή επεκτείνεται πέρα από την πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς, με τις εγκληματικές οργανώσεις να υιοθετούν πιο ευέλικτες τακτικές και να αυξάνουν τις επιθέσεις τους σε επαρχιακές περιοχές, σύμφωνα με νέα έκθεση.

Η ανάλυση του Παρατηρητηρίου της Αϊτής της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος επισημαίνει ότι οι συμμορίες δεν περιορίζονται πλέον στην κατάληψη και τον έλεγχο εδαφών. Αντίθετα, χρησιμοποιούν μικρές και ευκίνητες ομάδες για αιφνιδιαστικές επιθέσεις, απαγωγές, ζωοκλοπές και αποκλεισμούς δρόμων, δημιουργώντας αυτοσχέδια σημεία ελέγχου.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Αρτιμπονίτ, μία από τις σημαντικότερες αγροτικές περιοχές της χώρας, όπου ένοπλες ομάδες στοχεύουν κοινότητες, βασικές οδικές αρτηρίες και καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Haiti gangs shift operations into countryside, report says https://t.co/6x8UK8BXCv https://t.co/6x8UK8BXCv — Reuters (@Reuters) September 7, 2026

Η πρόσφατη επίθεση στην Κενσκόφ, ορεινή περιοχή κοντά στην πρωτεύουσα, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας μορφής βίας, με δεκάδες νεκρούς και μαζική απαγωγή.

Η έκθεση προειδοποιεί ότι οι δυνάμεις ασφαλείας δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν μικρές, κινητικές ένοπλες ομάδες, λόγω περιορισμών σε προσωπικό, εξοπλισμό και εκπαίδευση. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση της κρίσης μόνο μέσω της καταστολής δεν επαρκεί, προτείνοντας μέτρα για την προστασία των αγροτών, την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών, την επίλυση διαφορών για τη γη και την επανένταξη μελών των συμμοριών στην κοινωνία.