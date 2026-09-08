Αϊτή: Οι συμμορίες επεκτείνουν τη δράση τους στην επαρχία – Νέα τακτική και περισσότερη βία

Η δράση των ένοπλων συμμοριών στην Αϊτή επεκτείνεται πέρα από την πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς, με τις εγκληματικές οργανώσεις να υιοθετούν πιο ευέλικτες τακτικές και να αυξάνουν τις επιθέσεις τους σε επαρχιακές περιοχές. Η ανάλυση του Παρατηρητηρίου της Αϊτής επισημαίνει ότι οι συμμορίες χρησιμοποιούν μικρές και ευκίνητες ομάδες για αιφνιδιαστικές επιθέσεις, προκαλώντας ιδιαίτερη ανησυχία στην αγροτική περιοχή της Αρτιμπονίτ και αναδεικνύοντας την αδυναμία των δυνάμεων ασφαλείας να αντιμετωπίσουν αυτή τη νέα μορφή βίας.

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Διεθνή Νέα

Αϊτή
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η δράση των ένοπλων συμμοριών στην Αϊτή επεκτείνεται πέρα από την πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς, με τις εγκληματικές οργανώσεις να υιοθετούν πιο ευέλικτες τακτικές.
  • Οι συμμορίες χρησιμοποιούν μικρές και ευκίνητες ομάδες για αιφνιδιαστικές επιθέσεις, απαγωγές, ζωοκλοπές και αποκλεισμούς δρόμων, δημιουργώντας αυτοσχέδια σημεία ελέγχου.
  • Οι δυνάμεις ασφαλείας δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τις κινητικές ένοπλες ομάδες, ενώ η έκθεση προτείνει μέτρα για την προστασία των αγροτών και την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η δράση των ένοπλων συμμοριών στην Αϊτή επεκτείνεται πέρα από την πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς, με τις εγκληματικές οργανώσεις να υιοθετούν πιο ευέλικτες τακτικές και να αυξάνουν τις επιθέσεις τους σε επαρχιακές περιοχές, σύμφωνα με νέα έκθεση.

Η ανάλυση του Παρατηρητηρίου της Αϊτής της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος επισημαίνει ότι οι συμμορίες δεν περιορίζονται πλέον στην κατάληψη και τον έλεγχο εδαφών. Αντίθετα, χρησιμοποιούν μικρές και ευκίνητες ομάδες για αιφνιδιαστικές επιθέσεις, απαγωγές, ζωοκλοπές και αποκλεισμούς δρόμων, δημιουργώντας αυτοσχέδια σημεία ελέγχου.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Αρτιμπονίτ, μία από τις σημαντικότερες αγροτικές περιοχές της χώρας, όπου ένοπλες ομάδες στοχεύουν κοινότητες, βασικές οδικές αρτηρίες και καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Η πρόσφατη επίθεση στην Κενσκόφ, ορεινή περιοχή κοντά στην πρωτεύουσα, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας μορφής βίας, με δεκάδες νεκρούς και μαζική απαγωγή.

Η έκθεση προειδοποιεί ότι οι δυνάμεις ασφαλείας δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν μικρές, κινητικές ένοπλες ομάδες, λόγω περιορισμών σε προσωπικό, εξοπλισμό και εκπαίδευση. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση της κρίσης μόνο μέσω της καταστολής δεν επαρκεί, προτείνοντας μέτρα για την προστασία των αγροτών, την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών, την επίλυση διαφορών για τη γη και την επανένταξη μελών των συμμοριών στην κοινωνία.

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