Κολομβία: Δραπέτευσε από τους απαγωγείς του Κολομβιανός λεγεωνάριος μετά από έναν μήνα ομηρίας

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Ελεύθερος κατάφερε να βρεθεί Κολομβιανός υπαξιωματικός της Γαλλικής Λεγεώνας των Ξένων, ο οποίος είχε απαχθεί από αντάρτες στη νοτιοδυτική Κολομβία.

Ο δεκανέας Χοσέ Ολχέρ Μέλο Τσάρι κατάφερε να διαφύγει και, έπειτα από τέσσερις ημέρες πορείας, παρουσιάστηκε στις αρχές στην Πολικάρπα της επαρχίας Ναρίνιο.

Ο 30χρονος είχε απαχθεί στις 6 Αυγούστου από ομάδα διαφωνούντων των πρώην FARC, ενώ κινούνταν σε δρόμο της περιοχής. Σύμφωνα με πηγή των κολομβιανών ενόπλων δυνάμεων, η στρατιωτική του εκπαίδευση ήταν καθοριστική για την επιβίωσή του κατά τη διάρκεια της διαφυγής.

Μετά τον εντοπισμό του, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στην Πάστο, όπου υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και έλαβε ψυχολογική υποστήριξη. Παραμένει υπό προστασία των δυνάμεων ασφαλείας, καθώς εκφράζονται φόβοι για ενδεχόμενα αντίποινα, ενώ ο ίδιος φέρεται να ανησυχεί για συγγενείς του που βρίσκονται στην περιοχή.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη αποσαφηνίσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατάφερε να ξεφύγει. Οι απαγωγείς, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν ζήτησαν λύτρα.

Την ευθύνη για την απαγωγή ανέλαβε το Γενικό Κεντρικό Επιτελείο (EMC), η μεγαλύτερη ένοπλη παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC, η οποία απορρίπτει τη συμφωνία ειρήνης του 2016.

Η απαγωγή σημειώθηκε σε περιοχή όπου δραστηριοποιούνται ένοπλες οργανώσεις που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών και την παράνομη εξόρυξη. Η Κολομβία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρό κύμα ένοπλης βίας, καθώς διάφορες οργανώσεις συγκρούονται για τον έλεγχο περιοχών και παράνομων δραστηριοτήτων.