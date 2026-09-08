Γαλλία: Απεργία στον Πύργο του Άιφελ μετά τον αποκλεισμό γυναικών εργαζομένων από την επίσκεψη ινδουιστικής ομάδας

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Κλειστός για το κοινό παρέμεινε τη Δευτέρα ο Πύργος του Άιφελ, καθώς οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε απεργιακή κινητοποίηση, αντιδρώντας σε περιστατικό αποκλεισμού γυναικών υπαλλήλων κατά τη διάρκεια επίσκεψης ινδουιστικής θρησκευτικής ομάδας.

Σύμφωνα με εργαζομένους και τη διοίκηση του μνημείου, το προσωπικό δήλωσε «σοκαρισμένο» από την απόφαση να μην επιτραπεί σε γυναίκες υπαλλήλους να συμμετάσχουν στην υποδοχή της αντιπροσωπείας, η οποία επισκέφθηκε τον Πύργο του Άιφελ το Σάββατο.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του ινδουιστικού πνευματικού κινήματος BAPS και συνέπεσε με πολιτιστική εκδήλωση που οργανώθηκε με πλοιάριο στον Σηκουάνα.

Η κινητοποίηση των εργαζομένων οδήγησε στην αναστολή της λειτουργίας του μνημείου, προκαλώντας προβλήματα στους επισκέπτες που είχαν προγραμματίσει την επίσκεψή τους.

Η οργάνωση αυτή, που επικρίνεται ως ιδιαίτερα συντηρητική και εθνικιστική από ένα μέρος της ινδικής διασποράς, εγκαινίασε την Κυριακή τον πρώτο μεγάλο ναό της στη Γαλλία, στο Μπισί-Σεν-Ζορζ, κοντά στο Παρίσι.

Το προσωπικό του Πύργου του Άιφελ κατήγγειλε σε ανακοίνωση «επαγγελματικές οδηγίες που έκαναν τις εργαζόμενες γυναίκες να απομακρυνθούν, να αντικατασταθούν και να γίνουν αόρατες λόγω του φύλου τους», κατά την επίσκεψη της αντιπροσωπείας αυτής.

Η Εταιρία Εκμετάλλευσης του Πύργου του Άιφελ (SETE) αναγνώρισε ότι η ινδουιστική αντιπροσωπεία είχε ζητήσει η επίσκεψη να οργανωθεί περιορίζοντας τις «αλληλεπιδράσεις με τις γυναίκες» και παραδέχτηκε ότι «αυτοί οι όροι δεν έπρεπε να είχαν γίνει δεκτοί».

«Δεν είναι αποδεκτό να μπορούν να γίνονται ανεκτοί οι όροι που απαίτησε η ινδουιστική αντιπροσωπεία», αντέδρασε ο σοσιαλιστής δήμαρχος του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, προσθέτοντας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι θα «διενεργηθεί έρευνα το συντομότερο δυνατό».

Μια συνάντηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα μεταξύ του προσωπικού και της διοίκησης του Πύργου του Άιφελ, ο οποίος παρέμεινε κλειστός όλη την ημέρα, και το μνημείο θα ανοίξει υπό κανονικές συνθήκες το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με εκπρόσωπο του προσωπικού της SETE.

«Θα ρίξουμε φως σε αυτό που συνέβη και θα καταλήξουμε στα κατάλληλα συμπεράσματα», δήλωσε στο AFP ο πρόεδρος της SETE, Αριέλ Βέιλ.