Σία Κοσιώνη: Πρεμιέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου – Τα σχόλιά της για ΔΕΘ και Γερμανία

Τη Σία Κοσιώνη καλωσόρισαν ο ΑΝΤ1 και ο Νίκος Χατζηνικολάου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του σταθμού. Η έμπειρη δημοσιογράφος σχολίασε τη φετινή ΔΕΘ και τα όσα εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός, καθώς και την εκλογική νίκη της «Εναλλακτικής για τη Γερμανία» (AfD) στη Σαξονία-Άνχαλτ.

«Είδα για πρώτη φορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει μια αγωνία, να επιχειρήσει να απευθυνθεί από την πλευρά της κοινωνίας και όχι τόσο τενχοκρατικά όπως αρέσκεται να κάνει συνήθως. Πολλοί λέμε εδώ και πολύ καιρό ότι πάρτι χωρίς καλεσμένους δεν είναι πάρτι και νομίζω ότι στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν πλέον καταλάβει ότι Ελληνικό θαύμα χωρίς τους ‘Ελληνες δεν μπορεί να είναι θαύμα», δήλωσε αρχικά η Σία Κοσιώνη.

Και πρόσθεσε: «Ακούει ο κόσμος για το θαύμα της ανάπτυξης, το θαύμα των υπερπλεονασμάτων και ο ίδιος μόνο θαύμα δεν περνάει. Νομίζω ότι η βασική στόχευση ήταν να στείλει ένα μήνυμα στα αποξενωμένα από τη Νέα Δημοκρατία ακροατήρια γιατί είναι ένα πολύ καθοριστικό και σημαντικό στην παρούσα πολιτική συγκυρία κομμάτι του πληθυσμού. Δεν ήταν μια ΔΕΘ μέτρων κατά τη γνώμη μου, ήταν μια ΔΕΘ “όχημα” δημιουργίας αφηγήματος για μια επόμενη κυβερνητική θητεία. Εγώ είδα μια ξεκάθαρη προσπάθεια εξευμενισμού σε πρώτη φάση αλλά και επαναπατρισμού σε δεύτερη φάση αυτών των κοινωνικών και πολιτικών ακροατηρίων που έχουν γυρίσει την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία, και κακά τα ψέματα, εάν έχει μια ευκαιρία ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι και του χρόνου στη ΔΕΘ και να είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός που θα καταφέρει να κερδίσει από τους πολίτες μια τρίτη κυβερνητική θητεία συνεχόμενη, δεν έχει άλλη επιλογή από το να επανασυστήσει και να αναστήσει τη συμμαχία του 41%».

Στη συνέχεια η Σία Κοσιώνη αναφέρθηκε και στο θέμα της ακρίβειας: «Όλα τα κυβερνητικά σχέδια δοκιμάζονται όταν συναντιούνται με την πραγματικότητα. Προφανώς κάθε ενίσχυση είναι ευπρόσδεκτη από τους πολίτες, το ερώτημα είναι αν θα την πάρουν και θα το βάλουν στα πόδια όπως έκαναν και με τον Σημίτη το 2003 ή αν θα την πάρουν και θα δώσουν μια ακόμη ευκαιρία. Το μεγάλο πρόβλημα με τις κυβερνήσεις Μητσοτάκη οι οποίες κακά τα ψέματα έχουν μοιράσει χρήμα, έχουν δώσει ενισχύσεις, είναι ότι έχουν πέσει στον κουβά της ακρίβειας και εγώ ουσιαστικά μέτρα για την ακρίβεια. Δίνεις παραπάνω χρήματα στον κόσμο, αν είναι ακριβότερο το σούπερ μάρκετ και ακριβότερα τα ενοίκια, αυτά τα χρήματα πολύ απλά θα πάνε εκεί. Ο κόσμος θέλει φθηνότερο σούπερ μάρκετ και φθηνότερα ενοίκια έτσι ώστε αυτά τα χρήματα να αποτελέσουν μια ανάσα. Δεν θέλει χαρτζιλίκι, θέλει ένα μόνιμο και διατηρήσιμο εισόδημα».

Στη συνέχεια, η Σία Κοσίωνη σχολίασε και το θέμα της ανόδου της ακροδεξιάς στην Ευρώπη.

«Ήταν σίγουρα ένας πολιτικός “σεισμός”, δεν ήταν όμως κεραυνός εν αιθρία. Αρκεί κανείς να δει τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου κρατιδίου για να καταλάβει πολλά πράγματα. Πρώτα από όλα μιλάμε για ένα πρώην Ανατολικό – Γερμανικό κρατίδιο με όλα τα Σοβιετικά κατάλοιπα της αίσθησης πολιτών δεύτερης κατηγορίας, λόγω της σύγκλισης που δεν έγινε ποτέ με τη Δυτική Γερμανία. Είναι από τα πιο γερασμένα και τα πιο φτωχά κρατίδια της Γερμανίας. Η ανεργία είναι υψηλότερα του εθνικού μ.ο, το εισόδημα είναι χαμηλότερο του εθνικού μ.ο. Μιλάμε για μια κοινωνία η οποία έχει βιώσει βίαια την αποβιομηχάνιση και τη δημογραφική κρίση, ας μας χτυπήσει και εμάς ένα καμπανάκι αυτό. Άρα οι Γερμανοί δεν τρελάθηκαν ξαφνικά και προφανώς δεν έχουν γίνει και ΝΑΖΙ» ανέφερε και πρόσθεσε:

«Αυτό που συνέβη είναι ότι προτίστως, ένα μεγάλο κομμάτι της Γερμανικής κοινωνίας, νιώθει ότι δεν εκπροσωπείται από το παρών παραδοσιακό πολιτικό σύστημα».