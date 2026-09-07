Νικόλ Κίντμαν για τον τραυλισμό στην παιδική της ηλικία: «Προσπαθούσα να μιλήσω, αλλά οι λέξεις δεν έβγαιναν»

Για την εμπειρία της με τον τραυλισμό κατά την παιδική της ηλικία και τον τρόπο με τον οποίο αυτή επηρέασε τόσο την καθημερινότητά της όσο και την πορεία της στην υποκριτική μίλησε η Νικόλ Κίντμαν. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε ότι έμαθε από μικρή να σταματά και να κάνει παύσεις πριν μιλήσει, μια τεχνική που, όπως εξήγησε, αποδείχθηκε χρήσιμη αργότερα και στην επαγγελματική της διαδρομή.

Η Κίντμαν αντιμετώπιζε τραυλισμό περίπου από την ηλικία των τεσσάρων έως έξι ετών και εκτιμά ότι η συγκεκριμένη εμπειρία ενδέχεται να συνδέεται και με το γεγονός ότι σήμερα μιλά χαμηλόφωνα.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Attitude», με αφορμή την κυκλοφορία της ταινίας «Μαγικά Φίλτρα 2», θυμήθηκε τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στην προσπάθειά της να εκφραστεί όταν ήταν παιδί.

«Προσπαθούσα να μιλήσω, αλλά οι λέξεις δεν έβγαιναν», ανέφερε και πρόσθεσε: «Ήμουν τεσσάρων, πέντε, έξι. Περίπου σε αυτές τις ηλικίες. Ήξερα ακριβώς τι ήθελα να πω και σχεδόν ανυπομονούσα να το πω, αλλά δεν έβγαινε. Χρειαζόταν απλώς χρόνο».

Η τεχνική που έμαθε από μικρή

Ερωτηθείσα εάν ο τραυλισμός εμφανίζεται ακόμη, η ηθοποιός εξήγησε ότι αυτό μπορεί να συμβεί περιστασιακά, ωστόσο πλέον γνωρίζει πώς να τον διαχειρίζεται.

«Μερικές φορές μπορεί να μου συμβεί για ένα ή δύο δευτερόλεπτα, αλλά έχω μάθει μια τεχνική και ξέρω πλέον πώς να το διαχειρίζομαι. Και ναι, πιθανότατα αυτός είναι ο λόγος που μιλάω χαμηλόφωνα», είπε.

Η ίδια συνέδεσε την εμπειρία αυτή και με την υποκριτική, επισημαίνοντας ότι από μικρή έμαθε να χρησιμοποιεί τις παύσεις προκειμένου να οργανώνει όσα ήθελε να πει.

«Όταν ήμουν μικρή, όλοι μου έλεγαν: “Σταμάτα, κάνε μια παύση, σκέψου τι θέλεις να πεις και μετά πες το”. Επειδή προσπαθούσα να μιλήσω και οι λέξεις δεν έβγαιναν, έμαθα να σταματώ και να κάνω παύσεις. Και τελικά αυτό είναι πολύ χρήσιμο και στη ζωή», σημείωσε.

Η σχέση με τη συστολή της

Η Νικόλ Κίντμαν έχει αναφερθεί και στο παρελθόν στον τραυλισμό που αντιμετώπιζε ως παιδί, συνδέοντάς τον παράλληλα με την έντονη συστολή που, όπως έχει δηλώσει, εξακολουθεί να τη χαρακτηρίζει.

«Είμαι πολύ ντροπαλή, πραγματικά πολύ ντροπαλή. Είχα ακόμη και τραυλισμό ως παιδί, τον οποίο σταδιακά ξεπέρασα, αλλά ακόμη επιστρέφω σε αυτή τη συστολή. Δεν μου αρέσει να μπαίνω μόνη μου σε ένα γεμάτο εστιατόριο. Δεν μου αρέσει να πηγαίνω μόνη μου σε ένα πάρτι», είχε εξομολογηθεί.

Σε προηγούμενη αναφορά της στην ίδια περίοδο της ζωής της, είχε περιγράψει και την έντονη επιθυμία που ένιωθε να εκφράσει όσα σκεφτόταν, παρά τη δυσκολία στην ομιλία.

«Θυμάμαι ότι ήμουν τόσο ενθουσιασμένη για να πω αυτό που ήθελα, αλλά δεν μπορούσα να το βγάλω. Και θυμάμαι όλους να μου λένε συνεχώς: “Ηρέμησε, σκέψου τι θέλεις να πεις”».