Αιματηρό 24ωρο στην Ουκρανία: 3 νεκροί, 38 τραυματίες και 806 πλήγματα μόνο στη Ζαπορίζια

Στην Ουκρανία, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 38 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις το τελευταίο 24ωρο, με τη Ζαπορίζια να δέχεται 806 πλήγματα. Το κύμα επιθέσεων ακολούθησε την επίσκεψη απεσταλμένων του Ντόναλντ Τραμπ στο Κίεβο για συνομιλίες τερματισμού του πολέμου.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία από τις καταστροφές που προκάλεσε ρωσική επίθεση σε εμπορικό κέντρο στη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, η οποία δημοσιεύθηκε τις πρώτες ώρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2026. Πηγή: Στρατιωτική Διοίκηση Περιφέρειας Ζαπορίζια / Telegram
Φωτογραφία από τις καταστροφές που προκάλεσε ρωσική επίθεση σε εμπορικό κέντρο στη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, η οποία δημοσιεύθηκε τις πρώτες ώρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2026. Πηγή: Στρατιωτική Διοίκηση Περιφέρειας Ζαπορίζια / Telegram
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 38 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε ολόκληρη την Ουκρανία μέσα στο τελευταίο 24ωρο.
  • Στη Ζαπορίζια, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν συνολικά 806 πλήγματα σε 53 οικισμούς μέσα σε ένα 24ωρο.
  • Το νέο κύμα επιθέσεων σημειώθηκε μία ημέρα μετά την επίσκεψη στο Κίεβο των απεσταλμένων του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, για συνομιλίες σχετικά με μια νέα προσπάθεια τερματισμού του πολέμου.

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Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 38 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε ολόκληρη την Ουκρανία μέσα στο τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι περιφερειακές αρχές. Το νέο κύμα επιθέσεων σημειώθηκε μία ημέρα μετά την επίσκεψη στο Κίεβο των απεσταλμένων του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, για συνομιλίες σχετικά με μια νέα προσπάθεια τερματισμού του πολέμου.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας 92 επιθετικά drones, από τα οποία 71 καταρρίφθηκαν ή αναχαιτίστηκαν.

Διασώστες και ασθενοφόρα στο σημείο ρωσικής επίθεσης στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, όπου καταγράφηκαν νεκρός και τραυματίες. Πηγή: Στρατιωτική Διοίκηση Περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ
Διασώστες και ασθενοφόρα στο σημείο ρωσικής επίθεσης στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, όπου καταγράφηκαν νεκρός και τραυματίες. Πηγή: Στρατιωτική Διοίκηση Περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ

Ντνιπροπετρόφσκ: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες

Ο περιφερειάρχης του Ντνιπροπετρόφσκ, Ολεξάντρ Χάνζα, ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και έξι τραυματίστηκαν, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν περισσότερες από 20 επιθέσεις σε τέσσερις περιοχές, χρησιμοποιώντας drones και πυροβολικό.

Στο Ντνίπρο σκοτώθηκε 69χρονος άνδρας, ενώ ένας 49χρονος τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε μέτρια κατάσταση. Δύο 19χρονοι και μία 68χρονη γυναίκα τραυματίστηκαν επίσης και θα συνεχίσουν τη θεραπεία τους ως εξωτερικοί ασθενείς.

Εικόνα καταστροφής μετά από ρωσικό πλήγμα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, με κτίρια και υποδομές να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Πηγή: Στρατιωτική Διοίκηση Περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ
Εικόνα καταστροφής μετά από ρωσικό πλήγμα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, με κτίρια και υποδομές να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Πηγή: Στρατιωτική Διοίκηση Περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ

Από τα πλήγματα υπέστησαν ζημιές αποθήκη εταιρείας logistics, επιχείρηση και συγκρότημα γκαράζ.

Στην περιοχή Καμιάνσκε τραυματίστηκε ένας 26χρονος και προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές, ενώ στην περιοχή Νικόπολης χτυπήθηκαν ιδιωτική κατοικία, υποδομές και αυτοκίνητο. Εκεί τραυματίστηκε ακόμη ένας 55χρονος.

Ζαπορίζια: 806 ρωσικά πλήγματα σε 53 οικισμούς

Ο περιφερειάρχης της Ζαπορίζια, Ιβάν Φεντόροφ, ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις στην πόλη της Ζαπορίζια και στην ευρύτερη περιφέρεια.

Φλόγες σε εγκατάσταση που επλήγη από ρωσική επίθεση στην περιφέρεια Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία. Πηγή: Στρατιωτική Διοίκηση Περιφέρειας Ζαπορίζια
Φλόγες σε εγκατάσταση που επλήγη από ρωσική επίθεση στην περιφέρεια Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία. Πηγή: Στρατιωτική Διοίκηση Περιφέρειας Ζαπορίζια

Μέσα σε μόλις ένα 24ωρο οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν συνολικά 806 πλήγματα σε 53 οικισμούς.

Σύμφωνα με τον Φεντόροφ, καταγράφηκαν:

  • 24 αεροπορικές επιδρομές
  • 614 επιθέσεις με drones, κυρίως FPV
  • 9 επιθέσεις με πολλαπλούς εκτοξευτές ρουκετών
  • 159 πλήγματα πυροβολικού

Οι τοπικές αρχές έλαβαν 50 αναφορές για ζημιές σε υποδομές, κατοικίες, αυτοκίνητα και βοηθητικά κτίρια.

Χάρκοβο: Πέντε τραυματίες, ζημιές σε σπίτια και σιδηροδρομικές υποδομές

Στην περιφέρεια Χαρκόβου, ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινιεχούμποφ ανακοίνωσε ότι πέντε άνδρες, ηλικίας 25, 47, 50, 52 και 69 ετών, τραυματίστηκαν.

Οι ρωσικές επιθέσεις έπληξαν την πόλη του Χαρκόβου και άλλους 13 οικισμούς της περιφέρειας.

Σύμφωνα με τον Σινιεχούμποφ, οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν μεταξύ άλλων έναν πύραυλο, μία κατευθυνόμενη αεροπορική βόμβα, ένα drone τύπου Geran-2, τρία drones Molniya, τρία FPV drones και ακόμη 149 μη επανδρωμένα αεροσκάφη άγνωστου τύπου.

Στο Χάρκοβο υπέστησαν ζημιές τα τζάμια παιδικού σταθμού και δύο πολυκατοικίες.

Σε άλλες περιοχές καταγράφηκαν ζημιές σε ιδιωτικές κατοικίες, ηλεκτρικά δίκτυα, σιδηροδρομικές υποδομές, καταστήματα και επιχειρήσεις.

Εικόνα από τις καταστροφές που άφησε πίσω της η επίθεση στη Σλαβιάνκα, στην περιφέρεια Χαρκόβου. Πηγή: di.gov.ua
Εικόνα από τις καταστροφές που άφησε πίσω της η επίθεση στη Σλαβιάνκα, στην περιφέρεια Χαρκόβου. Πηγή: di.gov.ua

Στο Ζλατοπίλ, μεταξύ άλλων, χτυπήθηκαν πολιτική επιχείρηση, 10 φορτηγά, επτά μικρά λεωφορεία και ένα τρακτέρ.

Ο περιφερειάρχης ανέφερε επίσης ότι μέσα στο τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 237 συγκρούσεις στο μέτωπο.

Χερσώνα: Δύο νεκροί και 14 τραυματίες

Στη νότια περιφέρεια της Χερσώνας, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 14 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση.

Στους τραυματίες περιλαμβάνονται πέντε άμαχοι που χτυπήθηκαν το πρωί της 7ης Σεπτεμβρίου από ρωσικά drones.

Φλόγες και εκτεταμένες καταστροφές μετά από ρωσική επίθεση με drone σε κατοικία στην περιφέρεια της Οδησσού. Πηγή: Στρατιωτική Διοίκηση Περιφέρειας Οδησσού
Φλόγες και εκτεταμένες καταστροφές μετά από ρωσική επίθεση με drone σε κατοικία στην περιφέρεια της Οδησσού. Πηγή: Στρατιωτική Διοίκηση Περιφέρειας Οδησσού

Ντονέτσκ, Σούμι και Οδησσός

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, ο περιφερειάρχης Βαντίμ Φιλάσκιν ανακοίνωσε ότι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις μέσα στο τελευταίο 24ωρο.

Στην περιφέρεια Σούμι, μία 58χρονη γυναίκα τραυματίστηκε από πυρά όλμου, ενώ ένας 59χρονος άνδρας τραυματίστηκε από βομβαρδισμό πυροβολικού, σύμφωνα με την περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση.

Στην Οδησσό, ο περιφερειάρχης Όλεχ Κίπερ ανέφερε ότι ρωσικό drone έπληξε ιδιωτική κατοικία στο νότιο τμήμα της περιφέρειας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Κατεστραμμένο κτίριο και όχημα στις φλόγες μετά το ρωσικό πλήγμα στην περιφέρεια της Οδησσού. Πηγή: Στρατιωτική Διοίκηση Περιφέρειας Οδησσού
Κατεστραμμένο κτίριο και όχημα στις φλόγες μετά το ρωσικό πλήγμα στην περιφέρεια της Οδησσού. Πηγή: Στρατιωτική Διοίκηση Περιφέρειας Οδησσού

Από την επίθεση υπέστησαν ζημιές γειτονικά σπίτια και ξέσπασε πυρκαγιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συνέχιζαν να καταγράφουν τις συνέπειες του πλήγματος.

Οι επιθέσεις μία ημέρα μετά τις συνομιλίες στο Κίεβο

Το νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων ήρθε μία ημέρα μετά την επίσκεψη στο Κίεβο των Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, απεσταλμένων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δύο άνδρες βρέθηκαν στην ουκρανική πρωτεύουσα στο πλαίσιο των ανανεωμένων διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου, την ώρα που οι μάχες και οι αεροπορικές επιθέσεις συνεχίζονται με μεγάλη ένταση.

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