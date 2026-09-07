Αιματηρό 24ωρο στην Ουκρανία: 3 νεκροί, 38 τραυματίες και 806 πλήγματα μόνο στη Ζαπορίζια

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Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 38 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε ολόκληρη την Ουκρανία μέσα στο τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι περιφερειακές αρχές. Το νέο κύμα επιθέσεων σημειώθηκε μία ημέρα μετά την επίσκεψη στο Κίεβο των απεσταλμένων του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, για συνομιλίες σχετικά με μια νέα προσπάθεια τερματισμού του πολέμου.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας 92 επιθετικά drones, από τα οποία 71 καταρρίφθηκαν ή αναχαιτίστηκαν.

Ντνιπροπετρόφσκ: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες

Ο περιφερειάρχης του Ντνιπροπετρόφσκ, Ολεξάντρ Χάνζα, ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και έξι τραυματίστηκαν, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν περισσότερες από 20 επιθέσεις σε τέσσερις περιοχές, χρησιμοποιώντας drones και πυροβολικό.

Στο Ντνίπρο σκοτώθηκε 69χρονος άνδρας, ενώ ένας 49χρονος τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε μέτρια κατάσταση. Δύο 19χρονοι και μία 68χρονη γυναίκα τραυματίστηκαν επίσης και θα συνεχίσουν τη θεραπεία τους ως εξωτερικοί ασθενείς.

Από τα πλήγματα υπέστησαν ζημιές αποθήκη εταιρείας logistics, επιχείρηση και συγκρότημα γκαράζ.

Στην περιοχή Καμιάνσκε τραυματίστηκε ένας 26χρονος και προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές, ενώ στην περιοχή Νικόπολης χτυπήθηκαν ιδιωτική κατοικία, υποδομές και αυτοκίνητο. Εκεί τραυματίστηκε ακόμη ένας 55χρονος.

Ζαπορίζια: 806 ρωσικά πλήγματα σε 53 οικισμούς

Ο περιφερειάρχης της Ζαπορίζια, Ιβάν Φεντόροφ, ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις στην πόλη της Ζαπορίζια και στην ευρύτερη περιφέρεια.

Μέσα σε μόλις ένα 24ωρο οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν συνολικά 806 πλήγματα σε 53 οικισμούς.

Σύμφωνα με τον Φεντόροφ, καταγράφηκαν:

24 αεροπορικές επιδρομές

614 επιθέσεις με drones, κυρίως FPV

9 επιθέσεις με πολλαπλούς εκτοξευτές ρουκετών

159 πλήγματα πυροβολικού

Οι τοπικές αρχές έλαβαν 50 αναφορές για ζημιές σε υποδομές, κατοικίες, αυτοκίνητα και βοηθητικά κτίρια.

Zaporizhzhia. City Mall is gone. pic.twitter.com/V7URLRc1To — Dima Zapo 🇺🇦 (@DimaZapo) September 6, 2026

Χάρκοβο: Πέντε τραυματίες, ζημιές σε σπίτια και σιδηροδρομικές υποδομές

Στην περιφέρεια Χαρκόβου, ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινιεχούμποφ ανακοίνωσε ότι πέντε άνδρες, ηλικίας 25, 47, 50, 52 και 69 ετών, τραυματίστηκαν.

Οι ρωσικές επιθέσεις έπληξαν την πόλη του Χαρκόβου και άλλους 13 οικισμούς της περιφέρειας.

Σύμφωνα με τον Σινιεχούμποφ, οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν μεταξύ άλλων έναν πύραυλο, μία κατευθυνόμενη αεροπορική βόμβα, ένα drone τύπου Geran-2, τρία drones Molniya, τρία FPV drones και ακόμη 149 μη επανδρωμένα αεροσκάφη άγνωστου τύπου.

Στο Χάρκοβο υπέστησαν ζημιές τα τζάμια παιδικού σταθμού και δύο πολυκατοικίες.

Σε άλλες περιοχές καταγράφηκαν ζημιές σε ιδιωτικές κατοικίες, ηλεκτρικά δίκτυα, σιδηροδρομικές υποδομές, καταστήματα και επιχειρήσεις.

Στο Ζλατοπίλ, μεταξύ άλλων, χτυπήθηκαν πολιτική επιχείρηση, 10 φορτηγά, επτά μικρά λεωφορεία και ένα τρακτέρ.

Ο περιφερειάρχης ανέφερε επίσης ότι μέσα στο τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 237 συγκρούσεις στο μέτωπο.

Russia dropped another guided aerial bomb on central Kherson this morning The strike hit the same central area Russian forces have repeatedly targeted, with no military presence to justify it

🎥 Tsaplienko pic.twitter.com/ZDBvMV4OG2 — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) September 7, 2026

Χερσώνα: Δύο νεκροί και 14 τραυματίες

Στη νότια περιφέρεια της Χερσώνας, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 14 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση.

Στους τραυματίες περιλαμβάνονται πέντε άμαχοι που χτυπήθηκαν το πρωί της 7ης Σεπτεμβρίου από ρωσικά drones.

Ντονέτσκ, Σούμι και Οδησσός

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, ο περιφερειάρχης Βαντίμ Φιλάσκιν ανακοίνωσε ότι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις μέσα στο τελευταίο 24ωρο.

Στην περιφέρεια Σούμι, μία 58χρονη γυναίκα τραυματίστηκε από πυρά όλμου, ενώ ένας 59χρονος άνδρας τραυματίστηκε από βομβαρδισμό πυροβολικού, σύμφωνα με την περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση.

Στην Οδησσό, ο περιφερειάρχης Όλεχ Κίπερ ανέφερε ότι ρωσικό drone έπληξε ιδιωτική κατοικία στο νότιο τμήμα της περιφέρειας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Από την επίθεση υπέστησαν ζημιές γειτονικά σπίτια και ξέσπασε πυρκαγιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συνέχιζαν να καταγράφουν τις συνέπειες του πλήγματος.

Οι επιθέσεις μία ημέρα μετά τις συνομιλίες στο Κίεβο

Το νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων ήρθε μία ημέρα μετά την επίσκεψη στο Κίεβο των Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, απεσταλμένων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δύο άνδρες βρέθηκαν στην ουκρανική πρωτεύουσα στο πλαίσιο των ανανεωμένων διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου, την ώρα που οι μάχες και οι αεροπορικές επιθέσεις συνεχίζονται με μεγάλη ένταση.