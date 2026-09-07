Ο Ζελένσκι επιβεβαιώνει σαρωτικό χτύπημα: Ουκρανικά drones έπληξαν 3 ρωσικά διυλιστήρια

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Τρία ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου έπληξαν ουκρανικά drones μεγάλου βεληνεκούς, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκστρατείας του Κιέβου κατά της ενεργειακής υποδομής της Ρωσίας. Οι επιθέσεις επεκτάθηκαν σε εγκαταστάσεις, ακόμη και περισσότερα από 1.500 χιλιόμετρα μακριά από τα ουκρανικά σύνορα.

«Οι στρατιώτες μας συνεχίζουν να απαντούν δίκαια στα ρωσικά πλήγματα κατά της Ουκρανίας. Χτυπήθηκε διυλιστήριο στην περιοχή Ριαζάν. Οι δυνάμεις μεγάλου βεληνεκούς μας χρησιμοποιήθηκαν εναντίον διυλιστηρίων στην περιοχή Περμ και στο Ταταρστάν», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι ουκρανικά drones έπληξαν επίσης χώρο εκτόξευσης και αποθήκευσης επιθετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιφέρεια Κουρσκ, καθώς και «έναν στόχο» στη Μαύρη Θάλασσα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πλήγμα σε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας

Σύμφωνα με αναφορές σε Telegram, ορισμένες από τις οποίες περιλάμβαναν γεωεντοπισμένα στοιχεία, ουκρανικά drones έπληξαν το διυλιστήριο LUKOIL-Permnefteorgsintez στο Περμ, μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις διύλισης πετρελαίου στη Ρωσία.

Το διυλιστήριο βρίσκεται περισσότερα από 1.500 χιλιόμετρα από την Ουκρανία.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν από το ουκρανικό κανάλι Exilenova+ στο Telegram φέρονται να δείχνουν ουκρανικά drones μεγάλου βεληνεκούς να πετούν πάνω από το Περμ, ενώ καπνός υψώνεται από το διυλιστήριο εν μέσω εκρήξεων.

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση επεξεργάζεται πάνω από 13 εκατ. τόνους αργού πετρελαίου ετησίως και παράγει, μεταξύ άλλων, βενζίνη, ντίζελ, καύσιμα αεροσκαφών και λιπαντικά.

Το διυλιστήριο είχε δεχθεί και προηγούμενα ουκρανικά πλήγματα, ενώ οι επιχειρήσεις του είχαν προσωρινά ανασταλεί μετά από επιθέσεις τον Αύγουστο.

Our warriors continue responding justly to Russian strikes on Ukraine. An oil refinery was hit in the Ryazan region. Our long-range capabilities were used against oil-processing facilities in the Perm region and Tatarstan, and against a site used to store and launch attack drones… pic.twitter.com/GRgFZtdOzh — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 7, 2026

Νέο χτύπημα και στο διυλιστήριο της Ριαζάν

Το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο Astra είχε αναφέρει ήδη από τις 6 Σεπτεμβρίου ότι χτυπήθηκε ξανά και το διυλιστήριο της Ριαζάν, το οποίο ανήκει στον κρατικά ελεγχόμενο ενεργειακό κολοσσό Rosneft.

Η εγκατάσταση βρίσκεται περίπου 500 χιλιόμετρα από την Ουκρανία και έχει δυναμικότητα επεξεργασίας περίπου 17 εκατ. τόνων πετρελαίου τον χρόνο.

Παράγει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, μεταξύ των οποίων βενζίνη, ντίζελ, κηροζίνη αεροσκαφών, μαζούτ και υγροποιημένα αέρια.

Το διυλιστήριο είχε δεχθεί επιθέσεις και τον Μάιο και τον Ιούλιο.

Θερμική ανωμαλία σε στρατιωτικό αεροδρόμιο στο Ταγκανρόγκ

Την ίδια ώρα, το σύστημα FIRMS της NASA εντόπισε θερμική ανωμαλία στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Taganrog-Central, κοντά στο Ροστόφ επί του Ντον.

Το FIRMS χρησιμοποιεί δορυφορικά όργανα για τον εντοπισμό ενεργών πυρκαγιών και θερμικών ανωμαλιών στην επιφάνεια της Γης.

Το ουκρανικό μέσο Militarnyi ανέφερε την ένδειξη, ενώ το Exilenova+ μετέδωσε ότι κάτοικοι της περιοχής είχαν αναφέρει επίθεση στο Ταγκανρόγκ νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Το Kyiv Independent σημειώνει ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις αναφορές ούτε την έκταση των ζημιών, ενώ ο ουκρανικός στρατός δεν είχε σχολιάσει μέχρι στιγμής τα συγκεκριμένα πλήγματα.

Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 306 drones

Χωρίς να επιβεβαιώσει τις επιθέσεις στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε στις 7 Σεπτεμβρίου ότι κατέρριψε ή αναχαίτισε 306 ουκρανικά drones μέσα σε μία νύχτα.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, drones καταρρίφθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από τις περιοχές Περμ, Ροστόφ και Κουρσκ. Στην ανακοίνωση δεν υπήρχε αναφορά στην περιφέρεια Ριαζάν.

Οι νέες επιθέσεις εντάσσονται στην ευρύτερη ουκρανική εκστρατεία με πυραύλους και drones εναντίον ρωσικών ενεργειακών και πετρελαϊκών εγκαταστάσεων βαθιά στο εσωτερικό της χώρας.

Στις 29 Ιουλίου, ουκρανικές δυνάμεις είχαν ήδη χτυπήσει το διυλιστήριο στο Περμ, ενώ στις 21 Αυγούστου είχε σημειωθεί νέα επίθεση στην ίδια εγκατάσταση.

Λίγες ημέρες πριν από το τελευταίο πλήγμα, στις 5 Σεπτεμβρίου, η φιλοουκρανική αντιστασιακή ομάδα Atesh ανακοίνωσε ότι είχε στρατολογήσει Ρώσο στρατιωτικό, ο οποίος φέρεται να κατέστρεψε πύργο επικοινωνιών κοντά στο Περμ, δυσχεραίνοντας τον συντονισμό των ρωσικών δυνάμεων ασφαλείας στην περιοχή.