Συγκλονιστικό βίντεο: Κροκόδειλος επιτέθηκε σε φροντιστή πάρκου μπροστά στους επισκέπτες – Παγιδευμένος για περίπου μία ώρα στα σαγόνια του

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Θλίψη προκαλεί η θανατηφόρα επίθεση κροκόδειλου σε εργαζόμενο του Adventure Park στο Port Moresby της Παπούα Νέας Γουινέας, μπροστά στα μάτια δεκάδων επισκεπτών, με το συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο να κάνει τον γύρο του κόσμου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (5/9), κατά τη διάρκεια διαδικασίας ταΐσματος των κροκοδείλων. Ο εργαζόμενος βρισκόταν μέσα στον περιφραγμένο χώρο του ερπετού όταν ο κροκόδειλος του επιτέθηκε και άρπαξε τα πόδια του με τα σαγόνια του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το ABC News, το ερπετό προσπάθησε να τραβήξει τον άνδρα μέσα στο νερό. Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να καταγράφει τις δραματικές στιγμές, με τον εργαζόμενο να προσπαθεί να κρατηθεί στην άκρη της πισίνας, ενώ ο κροκόδειλος έχει εγκλωβίσει τα πόδια του.

Οι παρευρισκόμενοι παρακολουθούσαν έντρομοι, καθώς οι προσπάθειες διάσωσης ήταν εξαιρετικά δύσκολες. Ένας από τους εργαζομένους μπήκε στον περίβολο και επιχείρησε να απομακρύνει το ερπετό χτυπώντας το, ενώ άλλοι προσπαθούσαν να βοηθήσουν από την πλευρά του φράχτη.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο Gibson John, δήλωσε στο ABC ότι ο εργαζόμενος είχε φέρει ένα κοτόπουλο για να ταΐσει τον κροκόδειλο, όταν το ζώο επιτέθηκε ξαφνικά.

Πώς ο κροκόδειλος επιτέθηκε στον φροντιστή

«Έφερε το κοτόπουλο στον φράχτη και ο κροκόδειλος επιτέθηκε στον άνθρωπο και προσπάθησε να τον τραβήξει μέσα στην πισίνα», ανέφερε.

Ο ίδιος περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν, λέγοντας ότι ο άνδρας βρισκόταν σε αφόρητο πόνο, αλλά δεν μπορούσε να φωνάξει.

Σύμφωνα με τον John, ο εργαζόμενος δυσκολευόταν ακόμη και να μιλήσει. Ανάμεσα στα ελάχιστα λόγια που κατάφεραν να ακούσουν οι παρευρισκόμενοι ήταν η φράση: «Δεν έχω κάνει τίποτα κακό».

Ο μάρτυρας ανέφερε επίσης ότι επικοινώνησε με την υπηρεσία St John Ambulance, ενώ οι φρουροί ασφαλείας προσπαθούσαν να βοηθήσουν τον άνδρα με ένα μεταλλικό αντικείμενο μέχρι να φτάσουν οι αρχές.

Για περίπου μία ώρα στα σαγόνια του κροκόδειλου

Οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο κροκόδειλος κρατούσε τον άνδρα από τα πόδια για περίπου μία ώρα, προκαλώντας του σοβαρότατα τραύματα και μεγάλη απώλεια αίματος.

Η κατάσταση παρέμενε εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς οι παρευρισκόμενοι αδυνατούσαν να απελευθερώσουν τον εργαζόμενο χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους.

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, αποφασίστηκε να πυροβοληθεί ο κροκόδειλος προκειμένου να σταματήσει η επίθεση και να μπορέσουν οι διασώστες να προσεγγίσουν το θύμα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα, χρειάστηκαν πολλαπλοί πυροβολισμοί μέχρι να εξουδετερωθεί το ερπετό. Ορισμένες αναφορές κάνουν λόγο για συνολικά 11 πυροβολισμούς.

Αμέσως μετά, οι διασώστες κατάφεραν να απελευθερώσουν τον εργαζόμενο και να τον απομακρύνουν από τον περίβολο.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά δεν τα κατάφερε

Ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο 3 Mile General Hospital του Port Moresby, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά τραύματά του.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, όμως, η κατάστασή του ήταν κρίσιμη.

Ο εργαζόμενος υπέκυψε στα τραύματά του περίπου στις 7 το πρωί της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά την επίθεση. Το ABC επιβεβαίωσε ότι είχε εργαστεί στο πάρκο για περίπου δύο χρόνια.

Ο κροκόδειλος βρισκόταν για χρόνια στο πάρκο

Το περιστατικό προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση λόγω των πληροφοριών που μεταδόθηκαν σχετικά με το συγκεκριμένο ζώο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες εργαζομένων, ο κροκόδειλος φέρεται να βρισκόταν στο πάρκο εδώ και πολλές δεκαετίες, ακόμη και από την περίοδο πριν από την ανεξαρτησία της Παπούα Νέας Γουινέας.

Οι ίδιοι υποστήριξαν ότι μέχρι σήμερα δεν είχε επιτεθεί στους ανθρώπους που τον φρόντιζαν και τον τάιζαν.

Το πάρκο πραγματοποιεί τακτικά παρουσιάσεις και επιδείξεις ταΐσματος κροκοδείλων, κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι πλησιάζουν σε πολύ μικρή απόσταση τα ζώα.

Είχαν προκαλέσει ανησυχία παλαιότερα βίντεο

Η θανατηφόρα επίθεση έρχεται λίγους μήνες μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είχαν προκαλέσει αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι εργαζόμενοι προσέγγιζαν τους κροκόδειλους.

Σε ένα από τα βίντεο, εργαζόμενος φαίνεται να πλησιάζει σε απόσταση λίγων εκατοστών από έναν κροκόδειλο, να τον πιτσιλάει με νερό και στη συνέχεια να ανεβαίνει στην πλάτη του, κρατώντας τον από τον λαιμό.



Σε άλλο στιγμιότυπο, εργαζόμενος φαίνεται να στέκεται ακριβώς μπροστά από έναν μεγάλο κροκόδειλο και να αγγίζει τη μύτη του, ενώ τα σαγόνια του ζώου βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι ο εργαζόμενος που εμφανίζεται στα συγκεκριμένα παλαιότερα βίντεο είναι ο ίδιος άνθρωπος που έχασε τη ζωή του στην επίθεση.

Κλειστό το Adventure Park

Μετά το τραγικό περιστατικό, το Adventure Park στο Port Moresby παραμένει κλειστό μέχρι νεωτέρας.

Η τραγωδία έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια των επιδείξεων και της σίτισης των κροκοδείλων, καθώς και για το κατά πόσο οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έρχονται σε τόσο άμεση επαφή με τα άγρια ζώα.

Για τους επισκέπτες που βρέθηκαν μπροστά στην επίθεση, οι εικόνες της συγκεκριμένης ημέρας θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη τους. Η υπόθεση έχει πλέον μετατραπεί από μια δραματική επίθεση σε μια τραγωδία με ανθρώπινη απώλεια, ενώ το πάρκο καλείται να αντιμετωπίσει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια του προσωπικού και του κοινού.