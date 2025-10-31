Κροκόδειλος εντοπίστηκε με μεγάλο σκύλο στα σαγόνια του – «Ήταν απλά σπαρακτικό»

Ένας τεράστιος κροκόδειλος καταγράφηκε σε κάμερα να κολυμπάει μέσα σε ένα κανάλι με ένα μεγάλο σκύλο σφιγμένο στα σαγόνια του κοντά σε ένα δημοτικό σχολείο και πολλά σπίτια στη Φλόριντα, σύμφωνα με ρεπορτάζ.

Την τρομακτική σκηνή παρακολούθησε ο κάτοικος του Satellite Beach, Zach Spurlock, τη Δευτέρα, ο οποίος δήλωσε στο KXII ότι έχει απαθανατίσει τον επιβλητικό κροκόδειλο σε βίντεο επανειλημμένα.

«Ήταν απλά σπαρακτικό. Θέλω να πω, είμαι ιδιοκτήτης σκύλου. Ξέρω ότι είναι μέρος της οικογένειας, οπότε δεν μπορούσα παρά να τους εκφράσω τα συλλυπητήριά μου που ο χειρότερος φόβος τους είχε γίνει πραγματικότητα», είπε ο Spurlock.

«Έλαβα ένα μήνυμα από έναν φίλο που περπατούσε με το μωρό του σε καρότσι, και 3 μέτρα μακριά κολυμπάει αυτός ο κροκόδειλος 3 μέτρων με μια ράτσα τύπου Golden Retriever στο στόμα του. Έτσι, σε εκείνο το σημείο δεν μπορούσα παρά να πάω εκεί», είπε.

Η Επιτροπή Διατήρησης Ιχθύων και Άγριας Ζωής της Φλόριντα επιβεβαίωσε το περιστατικό, λέγοντας ότι το μεγάλο ερπετό ανασύρθηκε από το νερό με τη βοήθεια της πυροσβεστικής, ενώ οι έκπληκτοι γείτονες παρακολουθούσαν.