Σκέρτσος για Σαμαρά: Δεν πρέπει να υπάρχουν εσωτερικοί εχθροί εντός της μεγάλης παράταξης

Με την επισήμανση ότι «δεν πρέπει να υπάρχουν εσωτερικοί εχθροί εντός της μεγάλης παράταξης», ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος σχολιάζει τις βολές Σαμαρά κατά Μητσοτάκη.

«Πρέπει να πρυτανεύσει η λογική και η ενότητα. Δεν πρέπει να υπάρχουν εσωτερικοί εχθροί εντός της μεγάλης αυτής παράταξης, η οποία έχει αποδείξει ότι είναι παράταξη ευθύνης για τον τόπο», υπογράμμισε ο Άκης Σκέρτσος μιλώντας στο OPEN. Ο ίδιος επανέλαβε ότι «ο κ. Σαμαράς οφείλει να προστατεύσει την υστεροφημία του». Θύμισε, μάλιστα, ότι έχει υπάρξει συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού την περίοδο 2012 – 2014, ενώ θύμισε ότι «ο κ. Σαμαράς συνεργάσθηκε με ανθρώπους από άλλα κόμματα για το καλό της πατρίδας».

«Η παράταξη της ΝΔ είναι εκ των πραγμάτων πολυσυλλεκτική»

Ο Άκης Σκέρτσος άφησε μια ακόμη αιχμή προς τον Αντώνη Σαμαρά αναφερόμενος σε «προσωπικούς εγωισμούς». «Ο κ. Σαμαράς όπως και κάθε πρωθυπουργός, έχει το δικαίωμα να εκφράζεται, να εκθέτει ανησυχίες, αντιρρήσεις, συστάσεις. Ωστόσο πρέπει να σκεφτούμε ποια είναι η χρησιμότητα των μεγάλων κομμάτων εξουσίας. Η παράταξη της ΝΔ είναι εκ των πραγμάτων πολυσυλλεκτική», υπογράμμισε ο Άκης Σκέρτσος. Στο ίδιο πνεύμα, συνέχισε, λέγοντας: «Οι παρατάξεις υπερβαίνουν τους προσωπικούς εγωισμούς. Οι παρατάξεις είναι βασικοί παράγοντες για την πολιτική σταθερότητα». Υπενθύμισε, μάλιστα ότι «η ΝΔ, ως αυτοδύναμη κυβέρνηση από το 2019, έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει κρίσεις και πολύ δύσκολες καταστάσεις, με γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις».

Γάμος ομόφυλων ζευγαριών και woke ατζέντα

Ερωτηθείς για τον νόμο για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών, ο Άκης Σκέρτσος παρατήρησε ότι «ήταν μέρος του επίσημου προγράμματος της ΝΔ». «Δεν ήταν κάτι κρυφό», είπε κατηγορηματικά. «Δεν υπάρχει ατζέντα Σκέρτσου που επιβλήθηκε στη ΝΔ», υπογράμμισε ο Άκης Σκέρτσος.

«Γνωρίζουμε ότι υπάρχει (σ.σ. πολιτικό) κόστος», σημείωσε και αντέτεινε: «Ωστόσο για τα ατομικά δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να λαμβάνονται και τέτοιες αποφάσεις». «Όσοι επιμένουν στα ταυτοτικά ζητήματα, το κάνουν από έλλειψη θέσεων για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας», εξήγησε ο Άκης Σκέρτσος κάνοντας μια γενικότερη αναφορά στα ζητήματα δικαιωμάτων και την woke ατζέντα.

Τέλος, για το θέμα που ανέκυψε με τα βιβλία του Δημοτικού, ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος κάλεσε «να μην δραματοποιούμε κάτι το οποίο δεν έχει μπει ακόμη στα σχολεία». «Τα εν λόγω βιβλία είναι υπό αξιολόγηση», διευκρίνισε και κατέληξε λέγοντας: «Το πολλαπλό βιβλίο είναι κατάκτηση για το ελληνικό σχολείο που θα την δούμε το 2027».