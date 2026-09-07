Κυρανάκης στον Realfm 97,8: Η στάση του Αντώνη Σαμαρά αδικεί όλους τους Νεοδημοκράτες – Τι είπε για τα μέτρα της ΔΕΘ

Στην αιχμηρή στάση του Αντώνη Σαμαρά απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά και στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, αναφέρθηκε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στην ραδιοφωνική εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα, στον Real FM 97,8.

«Ο πρωθυπουργός έδωσε μια ξεκάθαρη απάντηση για όσα ρωτήθηκε, όπως όφειλε. Από εκεί και πέρα, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να δοθεί συνέχεια σε κάτι τέτοιο. Κόμμα Σαμαρά σήμερα δεν υπάρχει, οπότε θα μείνω σε αυτό», είπε ο κ. Κυρανάκης, σχετικά με τον κ. Σαμαρά.

Σχολιάζοντας, μάλιστα, τη σκληρή κριτική που έχει διατυπώσει ο κ. Σαμαράς, ο κ. Κυρανάκης, τόνισε: «Διαφωνώ με αυτή την κριτική. Διαφωνώ με αυτή τη στάση. Θεωρώ ότι αδικεί την προσπάθεια όχι μόνο του Πρωθυπουργού, αλλά και όλους τους Νεοδημοκράτες, τους συναδέλφους βουλευτές, τα στελέχη του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά και τον απλό Νεοδημοκράτη, ο οποίος έχει στηρίξει την παράταξη στα δύσκολα και στα εύκολα».

«Η στάση του Αντώνη Σαμαρά αδικεί όλους τους Νεοδημοκράτες»

«Την έχει στηρίξει και όταν χάσαμε, ακόμη και όταν ψηφίζαμε αντιδημοφιλή, μνημονιακά μέτρα, ακόμη και όταν ήμασταν σε μια εποχή, που ο κόσμος έξω “έβραζε”. Και τη στηρίζει και τώρα, που η χώρα πάει πολύ καλύτερα και γίνεται πιο ισχυρή. Από εκεί και πέρα, κόμμα Σαμαρά δεν υπάρχει, οπότε δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο», τόνισε ο γραμματέας της ΝΔ.

Η ακρίβεια

Ερωτηθείς για την απουσία από την ομιλία του Πρωθυπουργού, συγκεκριμένων μέτρων, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας, απάντησε: «Η καλύτερη αντιμετώπιση της ακρίβειας και το μεγαλύτερο πλήγμα στο κύμα ακρίβειας, είναι η αύξηση μισθών και εισοδημάτων», ανέφερε ο κ. Κυρανάκης, σημειώνοντας ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν ήταν συγκεκριμένα και κοστολογημένα.

«Δεν ήταν θεωρητικά αυτά τα οποία ακούστηκαν. Ήταν πρακτικά, κοστολογημένα και τοποθετημένα στον χρόνο, ακριβώς όπως μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Οι δημόσιοι υπάλληλοι παίρνουν ένα μπόνους στο τέλος της χρονιάς, 500 ευρώ, οι συνταξιούχοι, αντιστοίχως, θα έχουν μια μεγάλη αύξηση σε αυτή τη σταθερή ενίσχυση στο τέλος της χρονιάς. Για τους αγρότες έχουμε μηδενισμό φόρου στα εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Οι τρίτεκνοι εξισώθηκαν με τους πολύτεκνους στη μηδενική φορολόγηση. Συνολικά, αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν θεωρώ ότι ανακουφίζουν, ενισχύουν και μας βάζουν σε μια σωστή τροχιά», υπογράμμισε.

Κληθείς να σχολιάσει εάν η αύξηση των εισοδημάτων αρκεί, όταν οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται, υποστήριξε: «Θεωρώ ότι, εάν δει κανείς τη συνολική πορεία αύξησης των εισοδημάτων μέσα στα τελευταία χρόνια, σε σχέση με την υπαρκτή αύξηση του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τα εισοδήματα υπερβαίνουν κατά πολύ αυτό το κύμα. Δεν είναι αρκετό, θέλουμε να πηγαίνουμε καλύτερα, αλλά σε όλη την Ευρώπη, το ίδιο συμβαίνει. Αυτό προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και εδώ. Το πιο σημαντικό μέτρο για μένα, όμως, δεν είναι τα όποια προσωρινά επιδόματα. Για μένα είναι «επαναστατική» η πολιτική, η οποία ανακοινώθηκε για τον επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί», σημείωσε.

Τι είπε για τον Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά

Απαντώντας στην κριτική ότι το μέτρο αφορά κυρίως οικογένειες που έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν χρήματα και όχι όλους, ο κ. Κυρανάκης, απάντησε: «Μόνο τους έχοντες δεν αφορά. Γιατί οι έχοντες, για τα παιδιά τους, έχουν φροντίσει. Αφορά όλους τους άλλους», ενώ περιγράφοντας τη φιλοσοφία του μέτρου, υπογράμμισε: «Εμείς θέλουμε ένα κράτος δίπλα στην οικογένεια, όχι μόνο τη στιγμή που γεννιέται ένα παιδί με ένα επίδομα και μετά να εξαφανιζόμαστε, αλλά σε ολόκληρη τη διαδρομή του. Από το μαιευτήριο στον παιδικό σταθμό, όπου έχουμε βάλει τα voucher, στα σχολεία τα οποία ανακαινίζονται με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», στα Πανεπιστήμια, τα οποία καθάρισαν από καταλήψεις και προστέθηκαν τα ιδιωτικά, και στην πρώτη του δουλειά, η οποία φορολογείται πλέον με μηδέν ευρώ έως τα 25 του χρόνια».

«Θέλω να συνειδητοποιήσουν οι γονείς ότι αν ανοίξουν έναν επενδυτικό λογαριασμό και βάζουν 1 ευρώ, 10 ευρώ, 100 ευρώ, αυτά τα διπλασιάζει το κράτος, μέχρι να γίνει το παιδί 5 έως 18 ετών και τα επενδύει, ώστε να έχουν και τοκισμό. Άρα το παιδί τους θα ξεκινήσει τη ζωή του στα 18 του χρόνια με 60.000 ευρώ ή και παραπάνω, για να ανοίξει την πρώτη του επιχείρηση, να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα», υπογράμμισε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Η οικογένεια που ο μπαμπάς θα βάζει 30 ευρώ τον μήνα, η μαμά 30 ευρώ τον μήνα και όλη η υπόλοιπη οικογένεια, παππούς, γιαγιά, θείος, άλλα 30-35 ευρώ, δεν έχει να βάλει 100 ευρώ τον μήνα για το παιδί της; Αν δεν έχει 100, ας βάλει 80. Πάλι θα έχει διπλασιασμό του κεφαλαίου. Υπάρχει άλλη επενδυτική κίνηση που να διπλασιάζει το ποσό;» ανέφερε.

«Θα αλλάξει η νοοτροπία της κοινωνίας μας»

Ο κ. Κυρανάκης επέμεινε στη μακροπρόθεσμη διάσταση του μέτρου, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται απλώς για μία ακόμη οικονομική ενίσχυση. «Θεωρώ ότι είναι ένα μέτρο το οποίο θα αλλάξει νοοτροπία στην κοινωνία μας. Οι οικογένειες, ανεξαρτήτως του ποιος είναι στην κυβέρνηση, θα νοιάζονται να βλέπουν πολιτικές από οποιαδήποτε κυβέρνηση, οι οποίες θα ενισχύουν, θα μεγαλώνουν την οικονομία, για να φροντίζουν επενδυτικά για το μέλλον των παιδιών τους. Την έχουμε ξεχάσει αυτή την πρακτική στην Ελλάδα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άρα, λοιπόν, εγώ θέλω ο πατέρας, η μητέρα που μας ακούει σήμερα, να ξέρει ότι με αυτή την πολιτική, διπλασιάζουμε την επένδυση που κάνει για το παιδί του», πρόσθεσε.

Οι συνταξιούχοι και το όριο των 65 ετών

Η συζήτηση πέρασε στη συνέχεια στους συνταξιούχους και στις νέες ενισχύσεις, με τον κ. Κυρανάκη, να αναφέρει ότι: «Οι συνταξιούχοι, καταρχάς, από την απόδοση των μέτρων που ανακοινώθηκαν πέρυσι και τις όποιες σωρευτικές ενισχύσεις, μαζί με αυτό το οποίο ανακοινώθηκε το Σάββατο, από φέτος θα έχουν μια πάρα πολύ σημαντική ενίσχυση. Νομίζω ότι είναι κάτι δίκαιο».

«Οι συνταξιούχοι δέχτηκαν πολύ μεγάλη μείωση των εισοδημάτων τους από τους νόμους των μνημονίων και ειδικά από τον νόμο Κατρούγκαλου. Ειδικά με την προσωπική διαφορά, η οποία καταργήθηκε, ειδικά με τις περικοπές στις συντάξεις χηρείας, οι οποίες επίσης καταργήθηκαν, ειδικά με τις υπέρογκες εισφορές και τη φορολογία, οι οποίες μειώθηκαν. Άρα, λοιπόν, το διαθέσιμο εισόδημα των παππούδων και των γιαγιάδων μας, για να μπορούν να στηρίζουν και αυτοί την οικογένειά τους, έχει αυξηθεί πάρα πολύ σημαντικά με τη Νέα Δημοκρατία», υποστήριξε.

Ερωτηθείς γιατί η ενίσχυση των 400 ευρώ αφορά μόνο τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, ο κ. Κυρανάκης, απάντησε ότι: «Φαντάζομαι διότι αυτά είναι τα περιθώρια του οικονομικού επιτελείου. Και μακάρι να μπορέσουμε να το κάνουμε και για τους υπόλοιπους. Αλλά οι συνταξιούχοι είναι κατά βάση άνω των 65, αυτή είναι η συντριπτική πλειοψηφία».

Ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε ότι τα μέτρα αυτά είναι βιώσιμα διότι ο πιο πολύς κόσμος έχει βρει δουλειά. «Αυτοί οι οποίοι σήμερα δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα και πληρώνουν εισφορές χρηματοδοτούν αυτές τις συντάξεις, χρηματοδοτούν αυτές τις αυξήσεις, χρηματοδοτούν αυτές τις ενισχύσεις. Γι’ αυτό είναι βιώσιμα και ρεαλιστικά εφαρμόσιμα αυτά τα μέτρα» τόνισε ο κ. Κυρανάκης, κάνοντας λόγο για μία οικονομία που πλέον αποδίδει και μπορεί κάθε χρόνο να επιστρέφει μέρισμα της ανάπτυξης, σε αυτούς που το δημιουργούν.

Τι είπε για την προκαταβολή φόρου

Για την προκαταβολή φόρου κ. Κυρανάκης υποστήριξε ότι η προκαταβολή φόρου έχει ήδη μειωθεί σημαντικά, σημειώνοντας: «Νομίζω ότι παραλάβαμε προκαταβολή φόρου στο 100%. Στα φυσικά πρόσωπα και τις ατομικές επιχειρήσεις πήγε στο 55% και τώρα στο 50%. Και για τα νομικά πρόσωπα, από 100% είχε μειωθεί στο 80% και σταδιακά θα φτάσει και αυτή στο 50%. Άρα είναι μια πάρα πολύ σημαντική ελάφρυνση».

Σχολιάζοντας, παράλληλα, τη δήλωση του Γιάννη Μπρατάκου, για το ίδιο θέμα, ο γραμματέας της ΝΔ σημείωσε: «Ο Γιάννης Μπρατάκος, φίλος, τον εκτιμώ, είναι πολύ αξιόλογος και εκπροσωπεί το ΕΒΕΑ. Εκπροσωπεί τις βιομηχανίες, τις μεγάλες επιχειρήσεις, τον ισχυρό ιδιωτικό τομέα. Προφανώς εμείς κάναμε μια συνειδητή επιλογή να στηρίξουμε περισσότερο τον εργαζόμενο, να στηρίξουμε περισσότερο την ελληνική οικογένεια, τους τριτέκνους, με τα μέτρα που σας ανέφερα πριν, να στηρίξουμε περισσότερο τη βάση της οικονομίας, τη μικρομεσαία επιχείρηση, τις ατομικές επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Κάναμε αυτή τη συνειδητή επιλογή. Θεωρώ ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι βιομηχανίες είχαν πάρα πολύ σημαντικά επενδυτικά κίνητρα, στην πρώτη τετραετία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα οποία έχουν αποδώσει, γι’ αυτό έχουν βρει δουλειά 600.000 άνθρωποι» πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιεί κάθε χρόνο κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο, για τη στήριξη της οικονομίας και των πολιτών.