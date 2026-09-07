Βελιγράδι: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Ράτκο Μλάντιτς – Με τιμές ήρωα το «αντίο» στον καταδικασμένο για εγκλήματα πολέμου

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Σε ναό του Αγίου Λουκά στα περίχωρα της σερβικής πρωτεύουσας μεταφέρθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες η σορός του πρώην διοικητή των σερβοβοσνιακών δυνάμεων, Ράτκο Μλάντιτς, προκειμένου να τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα.

Υπενθυμίζεται ότι ο εκλιπών είχε καταδικαστεί για εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία στη Βοσνία.

Έξω από τον ναό έχει σχηματισθεί μεγάλη ουρά από πολίτες που περιμένουν υπομονετικά για να αποτίσουν φόρο τιμής. Πολλοί φορούν μπλουζάκια με την φωτογραφία του Μλάντιτς και πολεμικά σύμβολα του στρατού των Σέρβων της Βοσνίας.

Εντός του ναού βρίσκεται η οικογένειά του ενώ δίπλα από το φέρετρο εναλλάσσονται συνεχώς αγήματα που συνθέτουν στρατιώτες του στρατού της Σερβίας, βετεράνοι πολέμου, αλλά και νέοι που έμαθαν να υμνούν τον Μλάντιτς ως ήρωα.

Στο Βελιγράδι έφτασαν οργανωμένα και πολίτες από την Σερβική Δημοκρατία (Republika Srpska) της Βοσνίας και το Μαυροβούνιο.

Πολιτικές παρουσίες και ανησυχία

Το «ύστατο χαίρε» στον Μλάντιτς προσήλθαν για να απευθύνουν και πολλοί υπουργοί της σερβικής κυβέρνησης, όπως επίσης και ο πρωτότοκος γιός του Σέρβου προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο Ντανίλο.

Σημειώνεται πως η ΕΕ και οι ΗΠΑ εξέφρασαν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι η πολιτική ηγεσία της Σερβίας εξυμνεί τον εγκληματία πολέμου και διοργανώνει την ταφή του με στρατιωτικές τιμές.

Στον ναό του Αγίου Λουκά βρέθηκε και ο πρέσβης της Ρωσίας στην Σερβία, Αλεξάνταρ Μπόκαν Χερτζένκο, ο οποίος εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια ενώ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tanjug, «προσήλθε και ο πρώην ΥΠΕΘΑ της Ελλάδας Πάνος Καμμένος για να αποτίσει φόρο τιμής στον στρατηγό Μλάντιτς».

Τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ στην Σερβία με ειδικές εκπομπές καλύπτουν το γεγονός εξυμνώντας τον Μλάντιτς.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι (τοπική ώρα, 13:00 ώρα Ελλάδας) και στη συνέχεια θα γίνει η εκφορά του νεκρού στο νεκροταφείο που βρίσκεται μερικά χιλιόμετρα μακριά από τον ναό του Αγίου Λουκά.

Κατά την πομπή ταφής, το φέρετρο θα συνοδεύει στρατιωτικό άγημα ενώ στο νεκροταφείο θα γίνει ρίψη τιμητικών βολών στο αέρα.

Η καταδίκη από τη Χάγη

Ο Μλάντιτς απεβίωσε στις 27 Αυγούστου στο νοσοκομείο των φυλακών του δικαστηρίου της Χάγης όπου νοσηλευόταν.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY) καταδίκασε τον Μλάντιτς σε ισόβια κάθειρξη στις 8 Ιουνίου του 2021. Κρίθηκε ένοχος για γενοκτονία που διαπράχθηκε εναντίον περίπου 8.000 Βόσνιων Μουσουλμάνων στη Σρεμπρένιτσα, μια περιοχή που βρισκόταν υπό την προστασία του ΟΗΕ, το καλοκαίρι του 1995, όταν ξεκίνησε η επίθεση του Σερβοβοσνικού στρατού.

Καταδικάστηκε επίσης για διώξεις και βίαιο εκτοπισμό Βοσνίων και Κροατών σε όλη τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τρομοκράτηση αμάχων κατά την πολιορκία του Σεράγεβο και κράτηση σε ομηρία μελών των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ κατά τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ το 1995.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ