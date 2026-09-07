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Βελιγράδι: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Ράτκο Μλάντιτς – Με τιμές ήρωα το «αντίο» στον καταδικασμένο για εγκλήματα πολέμου

Η σορός του πρώην διοικητή των σερβοβοσνιακών δυνάμεων, Ράτκο Μλάντιτς, μεταφέρθηκε σε ναό του Αγίου Λουκά στο Βελιγράδι για λαϊκό προσκύνημα, προκαλώντας αντιδράσεις διεθνώς. Ο Μλάντιτς είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία στη Βοσνία, ωστόσο η ταφή του τελείται με τιμές ήρωα από πολίτες και πολιτικούς της Σερβίας.

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Διεθνή Νέα

Ράτκο Μλάντιτς
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε λαϊκό προσκύνημα τέθηκε η σορός του Ράτκο Μλάντιτς σε ναό του Αγίου Λουκά στο Βελιγράδι, με εκατοντάδες κόσμου να συρρέει για να αποτίσει φόρο τιμής στον καταδικασμένο για εγκλήματα πολέμου.
  • Πολιτικές παρουσίες από τη Σερβία, τον Ρώσο πρέσβη, αλλά και τον πρώην ΥΠΕΘΑ της Ελλάδας Πάνο Καμμένο, παρατηρήθηκαν στην τελετή, προκαλώντας την ανησυχία της ΕΕ και των ΗΠΑ για την εξύμνηση του εγκληματία πολέμου.
  • Ο Μλάντιτς, ο οποίος απεβίωσε στις 27 Αυγούστου, είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για γενοκτονία στη Σρεμπρένιτσα και άλλα εγκλήματα πολέμου.

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Σε ναό του Αγίου Λουκά στα περίχωρα της σερβικής πρωτεύουσας μεταφέρθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες η σορός του πρώην διοικητή των σερβοβοσνιακών δυνάμεων, Ράτκο Μλάντιτς, προκειμένου να τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα.

Ράτκο Μλάντιτς: Πέθανε ο «Χασάπης της Βοσνίας» Ράτκο Μλάντιτς – Εξέτιε ισόβια για γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου

Υπενθυμίζεται ότι ο εκλιπών είχε καταδικαστεί για εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία στη Βοσνία.

Έξω από τον ναό έχει σχηματισθεί μεγάλη ουρά από πολίτες που περιμένουν υπομονετικά για να αποτίσουν φόρο τιμής. Πολλοί φορούν μπλουζάκια με την φωτογραφία του Μλάντιτς και πολεμικά σύμβολα του στρατού των Σέρβων της Βοσνίας.

Εντός του ναού βρίσκεται η οικογένειά του ενώ δίπλα από το φέρετρο εναλλάσσονται συνεχώς αγήματα που συνθέτουν στρατιώτες του στρατού της Σερβίας, βετεράνοι πολέμου, αλλά και νέοι που έμαθαν να υμνούν τον Μλάντιτς ως ήρωα.

Φωτογραφία: Reuters

Στο Βελιγράδι έφτασαν οργανωμένα και πολίτες από την Σερβική Δημοκρατία (Republika Srpska) της Βοσνίας και το Μαυροβούνιο.

Πολιτικές παρουσίες και ανησυχία

Το «ύστατο χαίρε» στον Μλάντιτς προσήλθαν για να απευθύνουν και πολλοί υπουργοί της σερβικής κυβέρνησης, όπως επίσης και ο πρωτότοκος γιός του Σέρβου προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο Ντανίλο.

Σημειώνεται πως η ΕΕ και οι ΗΠΑ εξέφρασαν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι η πολιτική ηγεσία της Σερβίας εξυμνεί τον εγκληματία πολέμου και διοργανώνει την ταφή του με στρατιωτικές τιμές.

Φωτογραφία: Reuters

Στον ναό του Αγίου Λουκά βρέθηκε και ο πρέσβης της Ρωσίας στην Σερβία, Αλεξάνταρ Μπόκαν Χερτζένκο, ο οποίος εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια ενώ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tanjug, «προσήλθε και ο πρώην ΥΠΕΘΑ της Ελλάδας Πάνος Καμμένος για να αποτίσει φόρο τιμής στον στρατηγό Μλάντιτς».

Τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ στην Σερβία με ειδικές εκπομπές καλύπτουν το γεγονός εξυμνώντας τον Μλάντιτς.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι (τοπική ώρα, 13:00 ώρα Ελλάδας) και στη συνέχεια θα γίνει η εκφορά του νεκρού στο νεκροταφείο που βρίσκεται μερικά χιλιόμετρα μακριά από τον ναό του Αγίου Λουκά.

Κατά την πομπή ταφής, το φέρετρο θα συνοδεύει στρατιωτικό άγημα ενώ στο νεκροταφείο θα γίνει ρίψη τιμητικών βολών στο αέρα.

Φωτογραφία: Reuters

Η καταδίκη από τη Χάγη

Ο Μλάντιτς απεβίωσε στις 27 Αυγούστου στο νοσοκομείο των φυλακών του δικαστηρίου της Χάγης όπου νοσηλευόταν.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY) καταδίκασε τον Μλάντιτς σε ισόβια κάθειρξη στις 8 Ιουνίου του 2021. Κρίθηκε ένοχος για γενοκτονία που διαπράχθηκε εναντίον περίπου 8.000 Βόσνιων Μουσουλμάνων στη Σρεμπρένιτσα, μια περιοχή που βρισκόταν υπό την προστασία του ΟΗΕ, το καλοκαίρι του 1995, όταν ξεκίνησε η επίθεση του Σερβοβοσνικού στρατού.

Καταδικάστηκε επίσης για διώξεις και βίαιο εκτοπισμό Βοσνίων και Κροατών σε όλη τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τρομοκράτηση αμάχων κατά την πολιορκία του Σεράγεβο και κράτηση σε ομηρία μελών των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ κατά τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ το 1995.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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