Χάος στο Πόρτσμουθ: Διαδηλωτές επιχείρησαν να μπλοκάρουν την αποβίβαση μεταναστών – Η κυβέρνηση κάνει λόγο για «συμπεριφορά τραμπούκων»

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Συναγερμός έχει σημάνει στις βρετανικές αρχές μετά τις κλιμακούμενες εντάσεις στα λιμάνια της νότιας Αγγλίας, όπου εκατοντάδες διαδηλωτές επιχείρησαν να μπλοκάρουν την αποβίβαση και μεταφορά μεταναστών αιτούντων άσυλο, προκαλώντας την άμεση και αυστηρή παρέμβαση της κυβέρνησης.

«Τραμπουκισμοί και τρομοκρατία»

Η βρετανική κυβέρνηση καταδίκασε τη Δευτέρα τη συμπεριφορά των διαδηλωτών κατά των μεταναστών, μετά τη συγκέντρωσή τους στο λιμάνι της νότιας Αγγλίας όπου μεταφέρθηκαν οι μετανάστες.

Clashes with police in Portsmouth, England, over the arrival of illegal immigrants According to The Daily Telegraph, approximately 500 people participated in the spontaneous protests. The unrest began after migrants were brought to the city from a ship intercepted by British… pic.twitter.com/XkW4i64Jz8 — Global Brief (@globalbrief_now) September 7, 2026



«Το δικαίωμα στη ειρηνική διαμαρτυρία είναι θεμελιώδες για τη δημοκρατία μας, αλλά δεν πρέπει ποτέ να ξεπερνά τη γραμμή και να μετατρέπεται σε διαταραχή της τάξης», ανέφερε η κυβέρνηση σε επίσημη ανακοίνωσή της.

Παράλληλα, η Βρετανίδα υπουργός και γενική γραμματέας του Θησαυροφυλακίου, Έμα Ρέινολντς, καταδίκασε έντονα τα επεισόδια στο Πόρτσμουθ. «Πρόκειται για συμπεριφορά τραμπούκων που τρομοκρατεί», δήλωσε.

«Ίσως η κλίμακα της διαμαρτυρίας να ήταν κάτι που δεν είχαμε ξαναδεί, αλλά η αστυνομία έθεσε την κατάσταση υπό έλεγχο», πρόσθεσε μιλώντας στο Sky News, ενώ όταν ερωτήθηκε για τον εξαιρετικά γρήγορο τρόπο οργάνωσης των διαδηλώσεων, σχολίασε πως αυτό αποτελεί «πηγή ανησυχίας».

Επεισόδια και κινητοποίηση των αρχών

Εκατοντάδες διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους ήταν ντυμένοι με σκούρα ρούχα και φορούσαν μάσκες, ήρθαν σε αντιπαράθεση με τις αστυνομικές δυνάμεις στο Πόρτσμουθ αργά την Κυριακή.

Στόχος τους ήταν να εμποδίσουν τις σωστικές λέμβους να βγάλουν τους μετανάστες στη στεριά, ενώ στη συνέχεια επιχείρησαν να αποκλείσουν τα λεωφορεία που μετέφεραν τους νεοαφιχθέντες σε κέντρο υποδοχής και επεξεργασίας αιτήσεων ασύλου.

Οι διαδηλωτές ανταποκρίθηκαν σε καλέσματα ακροδεξιών οργανώσεων μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το Signal και το Telegram, αντιδρώντας στην άφιξη 140 μεταναστών που διέσχισαν τη Μάγχη.

Η Ντόνα Τζόουνς, Επίτροπος Αστυνομίας και Εγκληματικότητας της περιοχής, δήλωσε στο BBC Radio: «Το Πόρτσμουθ και άλλα μέρη της νότιας Αγγλίας δεν είναι προετοιμασμένα για να μπορούν να διαχειριστούν, όχι μόνο τη δημόσια τάξη, αλλά και την επεξεργασία αυτών των ανθρώπων που εισέρχονται παράνομα στη Βρετανία».

🇬🇧 Clashes with police in Portsmouth, England, over the arrival of illegal immigrants According to The Daily Telegraph, approximately 500 people participated in the spontaneous protests. The unrest began after migrants were brought to the city from a ship intercepted by British… pic.twitter.com/qYBY79JIxI — ConflictX (@ConflictXtweets) September 7, 2026



Η ίδια ανέφερε ότι ενώ οι διαδηλωτές ήταν ως επί το πλείστον ειρηνικοί, ο μεγάλος όγκος της συγκέντρωσης ανάγκασε την τοπική αστυνομική δύναμη να ζητήσει ενισχύσεις με αστυνομικούς από άλλες περιοχές.

Ποιοι καθοδηγούν τις κινητοποιήσεις

Η κινητοποίηση στο Πόρτσμουθ ήταν η δεύτερη διαμαρτυρία κατά των μεταναστών μέσα σε δύο ημέρες.

Το Σάββατο, εκατοντάδες κουκουλοφόροι απέκλεισαν τους δρόμους που οδηγούν στο Ντόβερ, το πιο πολυσύχναστο λιμάνι της Βρετανίας, προκαλώντας κυκλοφοριακό έμφραγμα και προβλήματα στις μετακινήσεις ταξιδιωτών και φορτηγών με προορισμό τη Γαλλία, φωνάζοντας το σύνθημα «Σταματήστε τις βάρκες».

Και οι δύο ομάδες φαίνεται να καθοδηγούνται από τον Ντάνιελ Τόμας, στενό συνεργάτη του βετεράνου ακροδεξιού ακτιβιστή Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον, γνωστού ως Τόμι Ρόμπινσον.

Επικίνδυνη νέα διαδρομή

Η άφιξη των μικρών σκαφών στο Πόρτσμουθ αντιπροσωπεύει μια αλλαγή σε σχέση με τη συνηθισμένη διαδρομή που ακολουθούν οι φουσκωτές λέμβοι, οι οποίες συνήθως βγαίνουν ανατολικότερα κοντά στο Ντόβερ, όπου υπάρχουν μεγάλες εγκαταστάσεις υποδοχής.

Το σκάφος που μετέφερε περίπου 140 άτομα είχε αναχωρήσει νωρίς την Κυριακή από τη Νορμανδία, πολύ δυτικότερα από τις ακτές κοντά στο Καλαί, από όπου πραγματοποιείται η πλειονότητα των αναχωρήσεων — καθιστώντας το ταξίδι πολύ μακρύτερο και σημαντικά πιο επικίνδυνο.

British police clash with anti-migrant protesters in the English coastal city of Portsmouth as hundreds gather to try to stop the arrival of migrants who had crossed from France. pic.twitter.com/L9ZfUMgcin — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 7, 2026



Εκπρόσωπος της Βρετανικής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας και Ακτοφυλακής δήλωσε ότι στην επιχείρηση για τη μεταφορά των μεταναστών στη στεριά συμμετείχαν σωστικές λέμβοι, ένα ελικόπτερο της ακτοφυλακής και ένα αεροσκάφος.

Διαδοχικές βρετανικές κυβερνήσεις έχουν αντιμετωπίσει κατηγορίες από κόμματα της αντιπολίτευσης και ακτιβιστές κατά της μετανάστευσης ότι αποτυγχάνουν να ανακόψουν τους αιτούντες άσυλο —που ξεπέρασαν τους 40.000 πέρυσι— οι οποίοι πραγματοποιούν το επικίνδυνο ταξίδι μέσω μιας από τις πιο πολυσύχναστες ναυτιλιακές αρτηρίες του κόσμου.

Το ζήτημα παρουσιάζεται ως κρίση από πολιτικούς όπως ο Νάιτζελ Φάρατζ του σκληρού ακροδεξιού κόμματος, Reform UK.

Ωστόσο, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ σημειώνει ότι η ενισχυμένη συνεργασία των αρχών επιβολής του νόμου μεταξύ Βρετανίας και Γαλλίας έχει συμβάλει στη μείωση των διελεύσεων.

Σύμφωνα με την Έμα Ρέινολντς, ο αριθμός των ατόμων που διέσχισαν το πέρασμα από την 1η Ιανουαρίου έως την 1η Σεπτεμβρίου μειώθηκε σημαντικά σε περίπου 17.000, καταγράφοντας πτώση 43% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2025.

Με πληροφορίες από: Reuters, Associated Press