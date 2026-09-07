Τανάγρα – Ένωση Τραπεζών: 50.000 ευρώ σε καθεμία από τις οικογένειες των δύο πιλότων – Διαγράφονται δάνεια και οφειλές

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών εξέφρασε συλλυπητήρια στις οικογένειες των δύο πιλότων του F4 Phantom που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα στις 5 Σεπτεμβρίου 2026. Ως ένδειξη τιμής, οι τράπεζες μέλη θα καταβάλουν 50.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια και θα διαγράψουν ατομικές δανειακές υποχρεώσεις των γονέων, προστατευόμενων μελών και συζύγων των εκλιπόντων.

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Phantom στην Τανάγρα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι τράπεζες μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών αποφάσισαν να καταβάλουν άμεσα, ισομερώς, το ποσό των 50.000 ευρώ σε καθεμία οικογένεια των εκλιπόντων πιλότων.
  • Επιπλέον, θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων (από στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες) των γονέων, προστατευόμενων μελών και συζύγων των δύο πιλότων.
  • Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ελάχιστη ένδειξη τιμής στους δύο πιλότους, Επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια και Σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, που έχασαν τη ζωή τους σε υπηρεσιακή πτήση, στην περιοχή της Τανάγρας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με σημερινή ανακοίνωση εκφράζουν τα ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήρια τους στις οικογένειες και στους οικείους των δύο πιλότων του μαχητικού αεροσκάφους F4 Phantom, που έχασαν τη ζωή τους, σε υπηρεσιακή πτήση, στην περιοχή της Τανάγρας τις απογευματινές ώρες της 5ης Σεπτεμβρίου 2026.

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Όπως ακριβώς και στην περίπτωση αντίστοιχων απωλειών στο πρόσφατο παρελθόν, έτσι και τώρα, ως ελάχιστη ένδειξη τιμής στους δύο πιλότους, στον Επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια και το Σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, οι τράπεζες μέλη της ΕΕΤ, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς, αποφάσισαν, πέραν των μέτρων κρατικής στήριξης που ήδη ανακοινώθηκαν:

1. Να καταβάλουν άμεσα, ισομερώς, το ποσό των 50.000 ευρώ σε καθεμία οικογένεια των εκλιπόντων

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2. Να προβούν στην έναντι των παραπάνω τεσσάρων τραπεζών διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων (από στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες) των γονέων, προστατευόμενων μελών και συζύγων των δύο πιλότων.

Οι δικαιούχοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών που θα υλοποιήσει την παραπάνω πρωτοβουλία και συγκεκριμένα με την acting Γενική Διευθύντρια Χαρούλα Απαλαγάκη, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομεία [email protected], αναφέρει η Ένωση.

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