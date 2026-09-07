Μαϊάμι: Βίντεο της πρόσκρουσης του Boeing της Amazon σε αυτοκίνητα – Η πορεία του τρόμου εκτός διαδρόμου

Συγκλονιστικά βίντεο αποτυπώνουν τις εφιαλτικές στιγμές της συντριβής ενός εμπορευματικού αεροσκάφους της Amazon στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, όταν βγήκε εκτός διαδρόμου, παρασύροντας οχήματα και τυλίχθηκε στις φλόγες. Από τη σφοδρή πρόσκρουση, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ άλλοι πέντε μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

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Διεθνή Νέα

Αεροπλάνο Amazon Μαϊάμι
Φωτογραφία: AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συγκλονιστικά βίντεο αποτυπώνουν τη συντριβή εμπορευματικού αεροσκάφους της Amazon στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, με τουλάχιστον πέντε νεκρούς και πέντε τραυματίες.
  • Κατά την προσγείωσή του, το αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο, εισέβαλε στο οδικό δίκτυο, συνέτριψε «πολλαπλά οχήματα» και μετατράπηκε σε πύρινη μάζα.
  • Αμέσως μετά το δυστύχημα εκδόθηκε εντολή καθήλωσης για ολόκληρο το αεροδρόμιο, ενώ έρευνα για τα αίτια διενεργούν ήδη η FAA και το NTSB.

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Συγκλονιστικά βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου αποτυπώνουν τις εφιαλτικές στιγμές της συντριβής ενός εμπορευματικού αεροσκάφους (cargo) της Amazon στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, τη στιγμή που βγαίνει εκτός διαδρόμου, παρασύροντας οχήματα πριν τυλιχθεί στις φλόγες.

Μαιάμι: Τουλάχιστον πέντε νεκροί από τη σύγκρουση αεροσκάφους της Amazon με οχήματα – Δείτε βίντεο

Από τη σφοδρή πρόσκρουση τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ άλλοι πέντε μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι της Κυριακής (τοπική ώρα). Η πτήση 7598 της Prime Air —ένα Boeing 767 που εκμεταλλεύεται η εταιρεία 21 Air— εκτελούσε το δρομολόγιο από το Πουέρτο Ρίκο.

Μαϊάμι: Αεροσκάφος της Amazon βγήκε εκτός διαδρόμου και προσέκρουσε σε οχήματα – Αναφορές για «πολλούς τραυματίες»

Κατά την προσγείωσή του, το αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο, εισέβαλε στο οδικό δίκτυο, συνέτριψε «πολλαπλά οχήματα» και μετατράπηκε σε πύρινη μάζα.


Τους θανάτους και τους τραυματισμούς επιβεβαίωσε η δήμαρχος της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, Ντανιέλα Λεβίν Κάβα, μιλώντας στο NBC 6 South Florida. Από τους πέντε τραυματίες, οι τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με το NBC 6, οι δύο πιλότοι του αεροσκάφους φαίνεται πως είναι μεταξύ των τραυματιών, καθώς διακομίστηκαν σε κοντινό νοσοκομείο μαζί με τους υπόλοιπους τρεις.

Βίντεο από το σημείο της πρόσκρουσης

Βίντεο καταγράφουν το ογκώδες τζετ να γέρνει στο πλάι, ενώ οι φλόγες το «καταπίνουν» και πυκνοί μαύροι καπνοί καλύπτουν τον ουρανό, την ώρα που περαστικοί παρακολουθούν έντρομοι.


Σε ένα από τα αποσπάσματα ακούγονται αυτόπτες μάρτυρες να φωνάζουν «Θεέ μου!», ενώ άλλα πλάνα δείχνουν τις αρχές να απομακρύνουν τον κόσμο και τις δυνάμεις έκτακτης ανάγκης να καταφθάνουν στο σημείο.


Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Μαϊάμι-Ντέιντ επιβεβαίωσε ότι το αεροπλάνο παρέσυρε «πολλαπλά οχήματα».

«Οι δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν ένα αεροπλάνο που είχε πάρει φωτιά ως αποτέλεσμα της συντριβής, με έντονες φλόγες και πυκνό καπνό», ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία σε επίσημη ανακοίνωσή της.

Παράλυση στο αεροδρόμιο

Αμέσως μετά το δυστύχημα εκδόθηκε εντολή καθήλωσης (ground stop) για ολόκληρο το αεροδρόμιο. Οι αρχές του αεροδρομίου έκλεισαν όλους τους διαδρόμους προκειμένου να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ χρειάστηκαν πάνω από τρεις ώρες για να επαναλειτουργήσουν μόλις δύο από αυτούς.

«Είμαστε συντετριμμένοι που πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο σημερινό περιστατικό στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι. Τα θερμά μας συλλυπητήρια απευθύνονται στις οικογένειες, τους οικείους και όλους όσοι επηρεάζονται από αυτή την καταστροφική απώλεια», ανέφερε εκπρόσωπος της Amazon.

Έρευνα για τα αίτια της συντριβής διενεργούν ήδη η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφοrfc (NTSB) των ΗΠΑ.

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