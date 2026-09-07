Μαϊάμι: Βίντεο της πρόσκρουσης του Boeing της Amazon σε αυτοκίνητα – Η πορεία του τρόμου εκτός διαδρόμου

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Συγκλονιστικά βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου αποτυπώνουν τις εφιαλτικές στιγμές της συντριβής ενός εμπορευματικού αεροσκάφους (cargo) της Amazon στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, τη στιγμή που βγαίνει εκτός διαδρόμου, παρασύροντας οχήματα πριν τυλιχθεί στις φλόγες.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ άλλοι πέντε μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι της Κυριακής (τοπική ώρα). Η πτήση 7598 της Prime Air —ένα Boeing 767 που εκμεταλλεύεται η εταιρεία 21 Air— εκτελούσε το δρομολόγιο από το Πουέρτο Ρίκο.

Κατά την προσγείωσή του, το αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο, εισέβαλε στο οδικό δίκτυο, συνέτριψε «πολλαπλά οχήματα» και μετατράπηκε σε πύρινη μάζα.

Footage shows the moment that the 21 Air Flight 7598 overran the runway and crashed at Miami International Airport. Per reports, at least 5 individuals are dead with an unspecified number of injuries. pic.twitter.com/cOKhKwoTwh — OSINTdefender (@sentdefender) September 7, 2026



Τους θανάτους και τους τραυματισμούς επιβεβαίωσε η δήμαρχος της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, Ντανιέλα Λεβίν Κάβα, μιλώντας στο NBC 6 South Florida. Από τους πέντε τραυματίες, οι τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με το NBC 6, οι δύο πιλότοι του αεροσκάφους φαίνεται πως είναι μεταξύ των τραυματιών, καθώς διακομίστηκαν σε κοντινό νοσοκομείο μαζί με τους υπόλοιπους τρεις.

Βίντεο από το σημείο της πρόσκρουσης

Βίντεο καταγράφουν το ογκώδες τζετ να γέρνει στο πλάι, ενώ οι φλόγες το «καταπίνουν» και πυκνοί μαύροι καπνοί καλύπτουν τον ουρανό, την ώρα που περαστικοί παρακολουθούν έντρομοι.

🚨 BREAKING UPDATE: The plane that overran the runway and crashed in Miami was an Amazon Prime 767 en route from San Juan Injuries HAVE been reported, but thank GOD this wasn’t a passenger jet. But obviously, keep praying from the victims! 🙏🏻 h/t @AZ_Intel_ https://t.co/MPOdEyU34T pic.twitter.com/H4NO3Tvo6O — Nick Sortor (@nicksortor) September 6, 2026



Σε ένα από τα αποσπάσματα ακούγονται αυτόπτες μάρτυρες να φωνάζουν «Θεέ μου!», ενώ άλλα πλάνα δείχνουν τις αρχές να απομακρύνουν τον κόσμο και τις δυνάμεις έκτακτης ανάγκης να καταφθάνουν στο σημείο.

Avion B767 de Prime Air (Amazon) se sale de la pista 30 en KMIA Miami. Noticia en desarrollo. pic.twitter.com/R8xllPaGLX — Ramiro Cadena P. (@ramiroym) September 6, 2026



Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Μαϊάμι-Ντέιντ επιβεβαίωσε ότι το αεροπλάνο παρέσυρε «πολλαπλά οχήματα».

«Οι δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν ένα αεροπλάνο που είχε πάρει φωτιά ως αποτέλεσμα της συντριβής, με έντονες φλόγες και πυκνό καπνό», ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία σε επίσημη ανακοίνωσή της.

Παράλυση στο αεροδρόμιο

Αμέσως μετά το δυστύχημα εκδόθηκε εντολή καθήλωσης (ground stop) για ολόκληρο το αεροδρόμιο. Οι αρχές του αεροδρομίου έκλεισαν όλους τους διαδρόμους προκειμένου να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ χρειάστηκαν πάνω από τρεις ώρες για να επαναλειτουργήσουν μόλις δύο από αυτούς.

«Είμαστε συντετριμμένοι που πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο σημερινό περιστατικό στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι. Τα θερμά μας συλλυπητήρια απευθύνονται στις οικογένειες, τους οικείους και όλους όσοι επηρεάζονται από αυτή την καταστροφική απώλεια», ανέφερε εκπρόσωπος της Amazon.

Έρευνα για τα αίτια της συντριβής διενεργούν ήδη η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφοrfc (NTSB) των ΗΠΑ.