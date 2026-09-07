Γιάννης Λύρας – Παναγιώτα Δρασιούδη: Τέλος στον γάμο τους

Οι δρόμοι του πλαστικού χειρουργού Γιάννη Λύρα και της δικηγόρου Παναγιώτας Δρασιούδη χώρισαν, όμως παραμένουν δύο γονείς με απόλυτη προτεραιότητα την κόρη τους.

Των Ε. ΛΕΒΕΝΤΗ, Ν. ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Δεν ήταν τελικά γραφτό το παραμυθένιο σκηνικό στο Μπαλί να σηματοδοτήσει και μια ζωή χωρίς σύννεφα για τον Γιάννη Λύρα και την Παναγιώτα Δρασιούδη. Λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά τον γάμο τους, οι δυο τους έχουν πλέον τραβήξει χωριστούς δρόμους, έχοντας αφήσει πίσω τους τη σύντομη έγγαμη ζωή τους.

Η κρίση στη σχέση τους είχε κάνει την εμφάνισή της ήδη λίγο μετά τον γάμο και, με τον χρόνο, έγινε σαφές πως η κοινή πορεία τους ως ζευγαριού είχε ολοκληρώσει τον κύκλο της. Σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν προχωρήσει τη ζωή τους, διατηρώντας ωστόσο ως σταθερό σημείο αναφοράς την κόρη τους. Ο Γ. Λύρας παραμένει συνεπής στις υποχρεώσεις του ως πατέρα και η μικρή Λευκοθέα εξακολουθεί να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά του.

Αλλωστε, η η κόρη του υπήρξε εξαρχής ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο το ζευγάρι έπειτα από επτά χρόνια κοινής πορείας αποφάσισε να επισημοποιήσει τη σχέση του. Η κοινή τους πορεία είχε ξεκινήσει το 2018 και λίγους μήνες αργότερα ήρθε στη ζωή η κόρη τους.

Χρειάστηκαν, όμως, αρκετά χρόνια μέχρι να αποφασίσουν να κάνουν το επόμενο βήμα. Τον Ιούνιο του 2025, ο Γ. Λύρας και η Π. Δρασιούδη παντρεύτηκαν στο Μπαλί. Ο γάμος είχε όλα τα στοιχεία μιας κινηματογραφικής τελετής: λευκά άνθη, εντυπωσιακές εμφανίσεις και ένα πολυτελές συγκρότημα ως σκηνικό.

Η νύφη είχε επιλέξει ένα στράπλες νυφικό με κρύσταλλα και δαντελένιο πέπλο, ενώ αργότερα φόρεσε ένα δεύτερο, πιο ανάλαφρο μίνι φόρεμα. Περίπου σαράντα καλεσμένοι είχαν ταξιδέψει από την Ελλάδα για να μοιραστούν μαζί τους τη μεγάλη ημέρα, ενώ είχαν οργανώσει και pre-wedding party.

Τότε ο Γ. Λύρας είχε μιλήσει με ιδιαίτερη συγκίνηση για την απόφασή του να παντρευτεί εκεί όπου, όπως είχε πει, «άρχισαν όλα», εξηγώντας πως ήταν επιθυμία της κόρης του να δει τους γονείς της ντυμένους στα λευκά. Εναν χρόνο μετά, η εικόνα είναι διαφορετική.

Ο γάμος μπορεί να μην είχε τη διάρκεια που θα περίμενε κανείς από μια τόσο λαμπερή αρχή, όμως η κοινή ευθύνη τους απέναντι στη Λευκοθέα παραμένει σταθερή, παρότι ο Γ. Λύρας έχει γυρίσει ήδη σελίδα στη ζωή του.