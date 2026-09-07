Γιόρτασε τα γενέθλιά του στον αέρα ο Νίκος Μουτσινάς – Δείτε φωτό

Τα γενέθλιά του γιόρτασε χθες, Κυριακή ο Νίκος Μουτσινάς, ο οποίος επιστρέφει από τη Λατινική Αμερική μαζί με την Ευγενία Σαμαρά και τον Κωνσταντίνο Δέδε.

Ο παρουσιαστής και ηθοποιός επέλεξε να κάνει μια διαφορετική ανάρτηση στο Instagram για τη συγκεκριμένη ημέρα, καθώς τα φετινά του γενέθλια τον βρήκαν κυριολεκτικά στον αέρα. Μέσα από ένα αεροπλάνο και με φόντο τον ουρανό, μίλησε για την ελευθερία, τη χαρά, αλλά και τις τύψεις που, όπως εξομολογήθηκε, τον εμπόδιζαν για χρόνια να απολαμβάνει τις όμορφες στιγμές της ζωής του.

«Δεν είμαι μεγάλος fun με τα γενέθλια και ότι πρέπει να κάνεις κάτι οπωσδήποτε και όσο μεγαλώνεις και περνάς τις δεκαετίες κάτι πιο εντυπωσιακό. Και να τα dirty thirty και να τα 40’s is the new 30’s και τώρα που είμαι μια ανάσα πριν τα πενήντα… χωρίς να το έχω προγραμματίσει με βρήκαν τα γενέθλιά μου στον αέρα.

Σε ένα αεροπλάνο, στον απέραντο ουρανό και στα σύννεφα να βιώνω την απόλυτη ελευθερία… το πέταγμα. Το σωματικό και το ψυχικό που είναι και το ζητούμενο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nikos Moutsinas (@nikosmoutsinas)

“Όλα τα συναισθήματα είναι χρήσιμα”

Συνειδητοποίησα, όχι πάντα με εύκολο τρόπο, ότι όλα τα συναισθήματα είναι χρήσιμα… και τα βαριά, που σε βάζουν να σκεφτείς και να πάρεις αποφάσεις, και τα πιο ελαφριά που σου θυμίζουν πόσο το θέλει η ψυχή σου να ευφραίνεται.

Θα σταθώ στη χαρά… που για πολλά χρόνια την βίωνα με τύψεις. Και κάπως πήγε να γίνει συνήθειο το να μην χαίρομαι για να: Μην το γκαντεμιάσω; Μην με γκαντεμιάσουν; Μην με ζηλεύουν; Μην μου βγει ξινό; Για να είμαι συμβατός με τους δικούς μου ανθρώπους που μπορεί να μην είναι χαρούμενοι;

Και κάπου είπα… ώπα. Μου αξίζει να είμαι χαρούμενος οποιαδήποτε στιγμή μου δοθεί η ευκαιρία… και αυτό κάνω. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο συμβάν που θα μου δημιουργήσει χαρά, εγώ είμαι πια παρών να το βιώσω χωρίς καμία τύψη. FYI: απελευθερωτικό. Χρόνια μου πολλά ρε παιδιά!!!!!!», έγραψε ο Νίκος Μουτσινάς.