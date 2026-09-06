Ντορέττα Παπαδημητρίου: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές στα Κουφονήσια – Μαζί με τον Γιώργο Γεροντιδάκη στην «Πισίνα» – ΦΩΤΟ

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Στιγμές ευτυχίας και πραγματικής χαλάρωσης για την Ντορέττα Παπαδημητρίου και τον Γιώργο Γεροντιδάκη, στα Κουφονήσια.

Η γνωστή ηθοποιός δημοσίευσε σήμερα νέα στιγμιότυπα από τις διακοπές τους, τον Αύγουστο, και σε μία εξ’ αυτών εμφανίζεται το ζευγάρι πιασμένο χέρι χέρι, στη χαρακτηριστική φυσική «Πισίνα».

«Αφήνω εδώ λίγο ακόμα Κουφονήσια. Δεν χορταίνονται κιόλας», γράφει στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτηση.

Σε άλλες φωτογραφίες, εμφανίζεται η Ντορέττα Παπαδημητρίου μόνη της στο ίδιο σημείο του νησιού, που θυμίζει ιδιωτική πισίνα, αλλά και ο Γιώργος Γεροντιδάκης με την παρέα τους.

Δείτε τις φωτογραφίες: