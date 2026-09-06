Νάταλι Πόρτμαν: Έγινε μητέρα για τρίτη φορά – «Είναι ένα θαύμα»

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Νάταλι Πόρτμαν πλέει σε πελάγη ευτυχίας, καθώς έγινε μητέρα για τρίτη φορά, υποδεχόμενη το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της, Τανγκί Ντεστάμπλ, τον περασμένο μήνα στο Παρίσι. Η ευχάριστη είδηση αποκαλύφθηκε από πηγή στο περιοδικό PEOPLE, ενώ η ίδια η Πόρτμαν είχε μοιραστεί τον ενθουσιασμό της στο Harper's Bazaar, χαρακτηρίζοντας το γεγονός «ένα θαύμα».

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Νάταλι Πόρτμαν
πηγή: EPA/SARAH YENESEL
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Νάταλι Πόρτμαν πλέει σε πελάγη ευτυχίας, καθώς έγινε μητέρα για τρίτη φορά, υποδεχόμενη το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της Τανγκί Ντεστάμπλ τον περασμένο μήνα στο Παρίσι.
  • Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είχε μοιραστεί την ευχάριστη είδηση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Είναι ένα τόσο μεγάλο προνόμιο και ένα θαύμα».
  • Η Πόρτμαν έχει ήδη δύο παιδιά, τον 15χρονο ‘Αλεφ και την 9χρονη Αμάλια, με τον πρώην σύζυγό της, σκηνοθέτη και χορογράφο Μπενζαμέν Μιλπιέ.

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Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Νάταλι Πόρτμαν, η οποία έγινε ξανά μαμά. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός υποδέχτηκε το τρίτο της παιδί, το πρώτο με τον σύντροφό της Τανγκί Ντεστάμπλ τον περασμένο μήνα στο Παρίσι, όπως αποκάλυψε πηγή στο περιοδικό PEOPLE.

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Σημειώνεται ότι με τον πρώην σύζυγό της, σκηνοθέτη και χορογράφο Μπενζαμέν Μιλπιέ (Benjamin Millepied) έχει τον 15χρονο ‘Αλεφ και την 9χρονη Αμάλια.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Thor: Love and Thunder» είχε μοιραστεί στο περιοδικό Harper’s Bazaar τον Απρίλιο την ευχάριστη είδηση.

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«Ο Τανγκί κι εγώ είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Νιώθω απλώς πολύ ευγνώμων. Ξέρω ότι είναι ένα τόσο μεγάλο προνόμιο και ένα θαύμα», είχε σημειώσει χαρακτηριστικά.

Το PEOPLE επιβεβαίωσε τη σχέση της Πόρτμαν με τον Γάλλο μουσικό τον Μάρτιο του 2025, αφού πρώτα είχε γίνει γνωστή από το γαλλικό μέσο Voici.

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