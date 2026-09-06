Αντώνης Τσαπατάκης: Παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο την αγαπημένη του, στα Χανιά – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Στιγμές ευτυχίας για τον Αντώνη Τσαπατάκη και την Διαμαντία Λόμι, οι οποίοι ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας και επισφράγισαν τον έρωτά τους, παρουσία συγγενών και φίλων.
Ο Παραολυμπιονίκης και η αγαπημένη του παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο, το Σάββατο (5/9) στα Χανιά.
Δείτε τις εικόνες που δημοσίευσε στο Instagram:
Ο Αντώνης Τσαπατάκης και η Διαμαντία Λόμι είχαν παντρευτεί και με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Χανίων, την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2024. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει μία κόρη, η οποία είναι η απόλυτη προτεραιότητά τους.
Ο ευτυχισμένος γαμπρός, μία ημέρα πριν από τον γάμο του, είχε προϊδεάσει τους διαδικτυακούς του φίλους για τη μεγάλη ημέρα, δημοσιεύοντας ένα pre-wedding vlog στο TikTok με τις προετοιμασίες του.
«Μια ημέρα πριν τον γάμο κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλους τους γαμπρούς», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο βίντεό του.
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