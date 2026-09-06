Αντώνης Τσαπατάκης: Παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο την αγαπημένη του, στα Χανιά – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στιγμές ευτυχίας για τον Αντώνη Τσαπατάκη και την Διαμαντία Λόμι, οι οποίοι ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας και επισφράγισαν τον έρωτά τους, παρουσία συγγενών και φίλων.

Ο Παραολυμπιονίκης και η αγαπημένη του παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο, το Σάββατο (5/9) στα Χανιά.

Δείτε τις εικόνες που δημοσίευσε στο Instagram:

Ο Αντώνης Τσαπατάκης και η Διαμαντία Λόμι είχαν παντρευτεί και με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Χανίων, την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2024. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει μία κόρη, η οποία είναι η απόλυτη προτεραιότητά τους.

Ο ευτυχισμένος γαμπρός, μία ημέρα πριν από τον γάμο του, είχε προϊδεάσει τους διαδικτυακούς του φίλους για τη μεγάλη ημέρα, δημοσιεύοντας ένα pre-wedding vlog στο TikTok με τις προετοιμασίες του.

«Μια ημέρα πριν τον γάμο κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλους τους γαμπρούς», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο βίντεό του.