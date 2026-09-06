Αντώνης Τσαπατάκης: Παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο την αγαπημένη του, στα Χανιά – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ο Παραολυμπιονίκης Αντώνης Τσαπατάκης και η Διαμαντία Λόμι παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο στα Χανιά, επισφραγίζοντας τον έρωτά τους παρουσία συγγενών και φίλων. Το ζευγάρι, το οποίο είχε παντρευτεί με πολιτικό γάμο την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2024 και έχει αποκτήσει μία κόρη, μοιράστηκε στιγμές από τις προετοιμασίες του γάμου μέσω social media.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Αντώνης Τσαπατάκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Παραολυμπιονίκης Αντώνης Τσαπατάκης και η αγαπημένη του, Διαμαντία Λόμι, παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο στα Χανιά.
  • Το ζευγάρι επισφράγισε τον έρωτά του παρουσία συγγενών και φίλων, σε στιγμές ευτυχίας.
  • Ο Αντώνης Τσαπατάκης και η Διαμαντία Λόμι είχαν παντρευτεί και με πολιτικό γάμο την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2024 και έχουν αποκτήσει μία κόρη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στιγμές ευτυχίας για τον Αντώνη Τσαπατάκη και την Διαμαντία Λόμι, οι οποίοι ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας και επισφράγισαν τον έρωτά τους, παρουσία συγγενών και φίλων.

Ο Παραολυμπιονίκης και η αγαπημένη του παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο, το Σάββατο (5/9) στα Χανιά.

Δείτε τις εικόνες που δημοσίευσε στο Instagram:

Ο Αντώνης Τσαπατάκης και η Διαμαντία Λόμι είχαν παντρευτεί και με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Χανίων, την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2024. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει μία κόρη, η οποία είναι η απόλυτη προτεραιότητά τους.

Ο ευτυχισμένος γαμπρός, μία ημέρα πριν από τον γάμο του, είχε προϊδεάσει τους διαδικτυακούς του φίλους για τη μεγάλη ημέρα, δημοσιεύοντας ένα pre-wedding vlog στο TikTok με τις προετοιμασίες του.

«Μια ημέρα πριν τον γάμο κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλους τους γαμπρούς», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο βίντεό του.

@tsapatakis_a Γάμος #vlog Α+Δ #prewedding #weddingvibes #groom #crete ♬ Follow The Light – Big Ivo

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ