ΗΠΑ: Κτηματομεσίτης ο επιβάτης πτήσης που τον έδεσαν με μονωτική ταινία μετά το ρατσιστικό παραλήρημα

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Αίσθηση προκαλεί το γεγονός, πως ο επιβάτης τον οποίο έδεσαν με ταινία λόγω της προκλητικής και υβριστικής του συμπεριφοράς εναντίον όλων των επιβαίνοντων, κατά τη διάρκεια πτήσης, είναι κτηματομεσίτης.

Ο 67χρονος άνδρας, προκάλεσε αναστάτωση σε εμπορική πτήση στις ΗΠΑ, εκτοξεύοντας ρατσιστικές και ομοφοβικές ύβρεις, με αποτέλεσμα οι συνεπιβάτες του να αναγκαστούν να τον ακινητοποιήσουν, χρησιμοποιώντας μονωτική ταινία και δεματικά.

An airline passenger was duct-taped to his seat and restrained with flexible handcuffs mid-flight. Watch till the end.#Airline #Viral #Breaking pic.twitter.com/qeS1pZd5Z1 — NTD News (@NTDNews) September 5, 2026

Το χρονικό της έκρυθμης κατάστασης

Ο λόγος για τον Layne Arthur Lundeen, κτηματομεσίτη από την Αριζόνα, ο οποίος επέβαινε στην πτήση 618 της American Airlines από το Ντάλας προς τη Νέα Υόρκη. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο Lundeen άρχισε να συμπεριφέρεται έντονα επιθετικά, στρεφόμενος τόσο κατά των μελών του πληρώματος, όσο και κατά γυναικών επιβατών, με χυδαίες εκφράσεις και ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς.

Η κατάσταση ξέφυγε τόσο, που ένα μέλος του πληρώματος μαζί με συνεπιβάτες, αναγκάστηκαν να παρέμβουν για να τον συγκρατήσουν.



Τότε, ο προκλητικός άνδρας, εκτόξευσε ρατσιστικές ύβρεις και άρχισε να εκστομίζει ομοφοβικούς χαρακτηρισμούς, σύμφωνα με το TMZ.

Βιντεοσκοπημένο υλικό δείχνει τον άνδρα δεμένο και καθηλωμένο στο κάθισμά του, με τα χέρια, το κεφάλι και τον κορμό του, ακινητοποιημένα. A passenger was duct-taped to his seat after allegedly making racist and anti-gay remarks on an American Airlines flight. According to TMZ, the man allegedly used the N-word toward a Black flight attendant and became violent, hitting another passenger and pushing a woman who… pic.twitter.com/GuqwkeEdoh — Complex (@Complex) September 4, 2026

Όταν η κατάσταση ξέφυγε εντελώς, ο επιβάτης άρχισε να χειροδικεί, χτυπώντας τον συνεπιβάτη του και διαλύοντας τον υπολογιστή του. Μια γυναίκα έσπευσε να βοηθήσει το θύμα, όμως ο επιτιθέμενος την απώθησε απότομα.

Τρεις άλλοι άνδρες επιβάτες επενέβησαν τότε και ακινητοποίησαν τον άνδρα με κολλητική ταινία και δεματικά, ενώ ο κυβερνήτης πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Βαλτιμόρη.

Η επέμβαση των Αρχών και οι συνέπειες

Αμέσως μετά την προσγείωση, δυνάμεις της αστυνομίας ανέβηκαν στο αεροσκάφος και απομάκρυναν τον δράστη, ο οποίος πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για επίθεση δευτέρου βαθμού και διατάραξη κοινής ειρήνης σε πολιτειακό επίπεδο.

Παράλληλα, το FBI διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθεί εάν θα ασκηθούν σε βάρος του και ομοσπονδιακές διώξεις, ενώ η εταιρεία στην οποία εργαζόταν έσπευσε να διαγράψει το προφίλ του από την ιστοσελίδα της.

Un pasajero fue inmovilizado con cinta adhesiva y correas luego de protagonizar un presunto episodio de vi0lencia durante un vuelo de American Airlines que cubría la ruta Dallas-Fort Worth–Newark. Según testigos, el hombre comenzó a gritar sobre Jesús y el infierno, insultó a una… pic.twitter.com/gf0p4jv66t — La Posta (@LaPosta_Ecu) September 6, 2026



«Το FBI διεξάγει αυτή τη στιγμή συνεντεύξεις για τη συλλογή των γεγονότων και θα συμβουλευτεί το Γραφείο του Ομοσπονδιακού Εισαγγελέα για την Περιφέρεια του Μέριλαντ για να προσδιορίσει εάν θα απαγγελθούν ομοσπονδιακές κατηγορίες», ανέφερε το γραφείο. Το USAMD αρνήθηκε το αίτημα του The Post για σχολιασμό.

Από την πλευρά της, η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση, και ότι έχουν σημειωθεί περισσότερα από «1.160 περιστατικά απειλητικών επιβατών μέχρι στιγμής το 2026».

Πηγή: New York Post