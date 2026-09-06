ΗΠΑ: Κτηματομεσίτης ο επιβάτης πτήσης που τον έδεσαν με μονωτική ταινία μετά το ρατσιστικό παραλήρημα

Ο 67χρονος κτηματομεσίτης Layne Arthur Lundeen ακινητοποιήθηκε με κολλητική ταινία κατά τη διάρκεια πτήσης της American Airlines, λόγω ρατσιστικών και ομοφοβικών ύβρεων καθώς και επιθετικής συμπεριφοράς. Το περιστατικό οδήγησε σε αναγκαστική προσγείωση στη Βαλτιμόρη, όπου ο δράστης απομακρύνθηκε από την αστυνομία και πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες, ενώ το FBI διεξάγει έρευνα.

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Διεθνή Νέα

Ο Layne Arthur Lundeen
Πηγή: New York Post
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κτηματομεσίτης είναι ο 67χρονος επιβάτης που έδεσαν με ταινία σε πτήση της American Airlines, λόγω της προκλητικής και υβριστικής συμπεριφοράς του προς τους συνεπιβάτες του.
  • Ο Layne Arthur Lundeen, προκάλεσε αναστάτωση εκτοξεύοντας ρατσιστικές και ομοφοβικές ύβρεις, ενώ χειροδίκησε και κατά συνεπιβατών του.
  • Μετά από αναγκαστική προσγείωση, ο δράστης απομακρύνθηκε από την αστυνομία και αντιμετωπίζει κατηγορίες, ενώ το FBI διεξάγει έρευνα και η εταιρεία του διέγραψε το προφίλ του.

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Αίσθηση προκαλεί το γεγονός, πως ο επιβάτης τον οποίο έδεσαν με ταινία λόγω της προκλητικής και υβριστικής του συμπεριφοράς εναντίον όλων των επιβαίνοντων, κατά τη διάρκεια πτήσης, είναι κτηματομεσίτης.

Xάος σε πτήση μετά το ρατσιστικό παραλήρημα επιβάτη – Τον έδεσαν στο κάθισμα με μονωτική ταινία

Ο 67χρονος άνδρας, προκάλεσε αναστάτωση σε εμπορική πτήση στις ΗΠΑ, εκτοξεύοντας ρατσιστικές και ομοφοβικές ύβρεις, με αποτέλεσμα οι συνεπιβάτες του να αναγκαστούν να τον ακινητοποιήσουν, χρησιμοποιώντας μονωτική ταινία και δεματικά.

 

Το χρονικό της έκρυθμης κατάστασης

Ο λόγος για τον Layne Arthur Lundeen, κτηματομεσίτη από την Αριζόνα, ο οποίος επέβαινε στην πτήση 618 της American Airlines από το Ντάλας προς τη   Νέα Υόρκη. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο Lundeen άρχισε να συμπεριφέρεται έντονα επιθετικά, στρεφόμενος τόσο κατά των μελών του πληρώματος, όσο και κατά γυναικών επιβατών, με χυδαίες εκφράσεις και ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς.

Η κατάσταση ξέφυγε τόσο, που ένα μέλος του πληρώματος μαζί με συνεπιβάτες, αναγκάστηκαν να παρέμβουν για να τον συγκρατήσουν.

 


Τότε, ο προκλητικός άνδρας, εκτόξευσε ρατσιστικές ύβρεις και άρχισε να εκστομίζει ομοφοβικούς χαρακτηρισμούς, σύμφωνα με το TMZ.

Όταν η κατάσταση ξέφυγε εντελώς, ο επιβάτης άρχισε να χειροδικεί, χτυπώντας τον συνεπιβάτη του και διαλύοντας τον υπολογιστή του. Μια γυναίκα έσπευσε να βοηθήσει το θύμα, όμως ο επιτιθέμενος την απώθησε απότομα.
Τρεις άλλοι άνδρες επιβάτες επενέβησαν τότε και ακινητοποίησαν τον άνδρα με κολλητική ταινία και δεματικά, ενώ ο κυβερνήτης πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Βαλτιμόρη.

Η επέμβαση των Αρχών και οι συνέπειες

Αμέσως μετά την προσγείωση, δυνάμεις της αστυνομίας ανέβηκαν στο αεροσκάφος και απομάκρυναν τον δράστη, ο οποίος πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για επίθεση δευτέρου βαθμού και διατάραξη κοινής ειρήνης σε πολιτειακό επίπεδο.

Παράλληλα, το FBI διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθεί εάν θα ασκηθούν σε βάρος του και ομοσπονδιακές διώξεις, ενώ η εταιρεία στην οποία εργαζόταν έσπευσε να διαγράψει το προφίλ του από την ιστοσελίδα της.

 


«Το FBI διεξάγει αυτή τη στιγμή συνεντεύξεις για τη συλλογή των γεγονότων και θα συμβουλευτεί το Γραφείο του Ομοσπονδιακού Εισαγγελέα για την Περιφέρεια του Μέριλαντ για να προσδιορίσει εάν θα απαγγελθούν ομοσπονδιακές κατηγορίες», ανέφερε το γραφείο. Το USAMD αρνήθηκε το αίτημα του The Post για σχολιασμό.

Από την πλευρά της, η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση, και ότι έχουν σημειωθεί περισσότερα από «1.160 περιστατικά απειλητικών επιβατών μέχρι στιγμής το 2026».

Πηγή: New York Post 

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