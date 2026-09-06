Η επιστήμη «σήκωσε τα χέρια ψηλά»: Γρίφος 100 ετών για τα μανιτάρια έγινε ακόμα πιο περίπλοκος

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σχεδόν όλοι μας τα έχουμε απολαύσει σε μια φρέσκια σαλάτα, σε μια ζεστή σούπα ή ως πρωταγωνιστές σε ένα προσεγμένο ορεκτικό.

Τα λευκά στρογγυλά μανιτάρια δεν είναι απλώς μια από τις πιο δημοφιλείς και ευέλικτες τροφές στο καθημερινό μας τραπέζι, αλλά και ένας πραγματικός «σύμμαχος» της υγείας μας, ενσαρκώνοντας απόλυτα τη φιλοσοφία που θέλει την τροφή να λειτουργεί ως φάρμακο.

Τι συμβαίνει όμως όταν ένας αόρατος εχθρός απειλεί αυτή την πολύτιμη καλλιέργεια εδώ και έναν αιώνα;

Για περισσότερα από 100 χρόνια, οι καλλιεργητές έδιναν μια άνιση μάχη με τη «βακτηριακή κηλίδωση», μια ασθένεια που κατέστρεφε τις σοδειές, με τους επιστήμονες να αναζητούν μάταια τον ακριβή ένοχο.

Σήμερα, μια νέα ανατρεπτική μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα έρχεται να ανατρέψει όλα όσα ξέραμε, αποδεικνύοντας ότι το μυστήριο της ασθένειας είναι πολύ πιο περίπλοκο –αλλά και πολύ πιο κοντά στη λύση του– από όσο φανταζόμασταν.

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η βακτηριακή κηλίδωση στα λευκά στρογγυλά μανιτάρια (agaricus) προκαλείται από πολλαπλά βακτήρια, μια ανακάλυψη που θα μπορούσε να βελτιώσει την ανίχνευση της ασθένειας και να οδηγήσει σε πιο βιώσιμες θεραπείες για τους καλλιεργητές.

Μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα αποκάλυψε ένα σημαντικό νέο στοιχείο για μια ασθένεια που πλήττει τα λευκά στρογγυλά μανιτάρια για περισσότερα από 100 χρόνια. Αυτό το δημοφιλές μανιτάρι εκτιμάται ευρέως για τα διατροφικά του οφέλη και την ευελιξία του στα καθημερινά γεύματα. Ως μια σημαντική ειδική καλλιέργεια, τα λευκά στρογγυλά μανιτάρια αναφέρονται συχνά ως παράδειγμα της φιλοσοφίας «η τροφή είναι φάρμακο», καθώς μπορούν να υποστηρίξουν μια υγιεινή διατροφή όταν συμπεριλαμβάνονται σε κοινά φαγητά, όπως σαλάτες, ορεκτικά και άλλα πιάτα.

Ωστόσο, οι καλλιεργητές συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα από τη βακτηριακή κηλίδωση, μια ασθένεια που μειώνει τις αποδόσεις, περιορίζει τη διάρκεια ζωής στο ράφι και ελαττώνει την εμπορική αξία των μανιταριών, προκαλώντας καφετί ή κίτρινο αποχρωματισμό.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα συμπτώματα δεν εμφανίζονται παρά μόνο όταν τα μανιτάρια βρίσκονται ήδη στα καταστήματα ή στα σπίτια των καταναλωτών.

Η ακτινογραφία της απειλής: Οι πολλαπλοί ένοχοι της βακτηριακής κηλίδωσης

Ερευνητές από το Ινστιτούτο Τροφίμων και Γεωργικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Φλόριντα (UF/IFAS) διαπίστωσαν ότι η βακτηριακή κηλίδωση δεν προκαλείται από ένα μόνο παθογόνο, όπως πιστευόταν παλαιότερα. Αντίθετα, η ασθένεια συνδέεται με ένα σύνθετο μείγμα επιβλαβών βακτηριακών ειδών που ευδοκιμούν στις ζεστές και υγρές συνθήκες εσωτερικού χώρου που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μανιταριών.

«Για χρόνια, ο κλάδος πάλευε με θεραπείες που είχαν ασυνεπή αποτελέσματα κατά της βακτηριακής κηλίδωσης», δήλωσε ο Samuel Martins, συγγραφέας της μελέτης και επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Φυτοπαθολογίας του UF/IFAS.

«Στο πλαίσιο μιας ξεχωριστής επιχορήγησης ύψους 7 εκατομμυρίων δολαρίων από το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ, στην οποία συμμετέχουν το Penn State, το Πανεπιστήμιο του Delaware και το UF/IFAS, αναπτύσσουμε προηγμένα διαγνωστικά εργαλεία και βιώσιμες λύσεις για την ενίσχυση των μονάδων καλλιέργειας μανιταριών σε εθνικό επίπεδο».

Για τη διεξαγωγή της μελέτης, η ομάδα του UF/IFAS χρησιμοποίησε αλληλούχιση DNA, χημικό προφίλ και παραδοσιακές εργαστηριακές δοκιμές για να αναλύσει μανιτάρια που είχαν προσβληθεί από βακτηριακή κηλίδωση.

Δείγματα συλλέχθηκαν από διάφορες τοποθεσίες παραγωγής μανιταριών σε όλες τις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η εμπλοκή πολλαπλών βακτηριακών ειδών καθιστά την ασθένεια πιο δύσκολη στην ανίχνευση, την πρόβλεψη και τον έλεγχο με τη χρήση των τυπικών μεθόδων θεραπείας.

Οι ερευνητές ταυτοποίησαν 17 «ύποπτα» είδη

«Βρήκαμε περισσότερα από 17 διαφορετικά είδη παθογόνων βακτηρίων που σχετίζονται με την ασθένεια», δήλωσε η Sameerika Mudiyanselage, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και διδακτορική φοιτήτρια του Martins και της Romina Gazis στο Κέντρο Τροπικής Έρευνας και Εκπαίδευσης του UF/IFAS.

«Αν και δύο γνωστά βακτηριακά παθογόνα κυριαρχούσαν στο μέχρι τώρα προφίλ της ασθένειας, εντοπίσαμε επίσης ένα εκπληκτικά υψηλό επίπεδο μιας άλλης ομάδας βακτηρίων, η οποία δεν είχε συνδεθεί στο παρελθόν με την ασθένεια των μανιταριών».

Η ανακάλυψη αυτή υποδηλώνει ότι υπάρχουν επιπλέον παράγοντες που συμβάλλουν στη βακτηριακή κηλίδωση και οι οποίοι δεν είχαν αναγνωριστεί μέχρι πρότινος.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι αυτό ίσως εξηγεί γιατί η ασθένεια παραμένει ένα δαπανηρό και επίμονο πρόβλημα, παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες αντιμετώπισής της.

«Πράσινο» μπλόκο στην ασθένεια με οικολογικές λύσεις

Εκτός από την ταυτοποίηση των βακτηρίων που εμπλέκονται, οι ερευνητές εξερευνούν επίσης πιο βιώσιμους τρόπους διαχείρισης της ασθένειας. Τρέχουσες επακόλουθες μελέτες εξετάζουν φυτικά αιθέρια έλαια, ωφέλιμους μικροοργανισμούς και άλλα βιολογικά προϊόντα ως πιθανές εναλλακτικές λύσεις στις συμβατικές χημικές θεραπείες.

«Τελικός μας στόχος είναι να παρέχουμε στους καλλιεργητές πρακτικές, επιστημονικά τεκμηριωμένες λύσεις που βοηθούν στην ενίσχυση των συστημάτων καλλιέργειας μανιταριών», δήλωσε ο Martins.

«Καταντώντας την πολυπλοκότητα της βακτηριακής κηλίδωσης και τον ρόλο των μικροβιακών κοινοτήτων, μπορούμε να αναπτύξουμε καλύτερες, φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές διαχείρισης που μειώνουν τις απώλειες, βελτιώνοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα».

Επιστημονική ανατροπή: Ο δρόμος προς ένα νέο μοντέλο διαχείρισης

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Φλόριντα (UF) διαπίστωσαν ότι η βακτηριακή κηλίδωση στα λευκά στρογγυλά μανιτάρια προκαλείται από πολλαπλά είδη βακτηρίων και όχι από ένα μόνο παθογόνο.

Η ασθένεια δημιουργεί μεγάλες προκλήσεις για τους καλλιεργητές μανιταριών, καθώς μειώνει τις αποδόσεις των καλλιεργειών, περιορίζει τη διάρκεια ζωής στο ράφι και προκαλεί ορατές κηλίδες που δυσχεραίνουν την πώληση των μανιταριών.

Τα ευρήματα αυτά θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ανίχνευση της ασθένειας και να υποστηρίξουν την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών και βιώσιμων θεραπειών για τις μονάδες καλλιέργειας μανιταριών σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εργασία: “Genomic insights into a multispecies bacterial pathogen complex driving bacterial blotch in white button mushrooms” [Γονιδιωματικά δεδομένα για ένα σύμπλεγμα πολλαπλών βακτηριακών παθογόνων που προκαλεί τη βακτηριακή κηλίδωση στα λευκά στρογγυλά μανιτάρια] των Sameerika D. Mudiyanselage, Michelle Lee, Jose C. Huguet-Tapia, Romina Gazis και Samuel J. Martins, δημοσιεύτηκε στις 23 Απριλίου 2026, στο Microbiological Research.