Στο φως ένα θαύμα της Εποχής του Σιδήρου: Η ξύλινη κατασκευή 2.400 ετών που «κοιμόταν» δίπλα στο ποτάμι

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Μια τυχαία ανασκαφή στο Ασάφενμπουργκ της Γερμανίας έφερε στο φως ένα αρχαιολογικό εύρημα-ορόσημο: μια άρτια διατηρημένη ξύλινη δομή 2.400 ετών.

Το εύρημα, που χρονολογείται βαθιά στην Εποχή του Σιδήρου, ανατρέπει τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις των επιστημόνων για τις τεχνολογικές δυνατότητες των προϊστορικών κοινωνιών της κεντρικής Ευρώπης.

Πέρα από την εντυπωσιακή της κατάσταση —που διασώθηκε χάρη στο υγρό περιβάλλον του ποταμού— η πολυπλοκότητα της κατασκευής αποκαλύπτει μια πρωτοφανή μηχανική τεχνογνωσία για τα δεδομένα της εποχής.

Παράλληλα, οι διαστάσεις του έργου επιβεβαιώνουν ότι η περιοχή δεν ήταν ένα απλό πέρασμα, αλλά ένας πανίσχυρος, οργανωμένος οικισμός με τεράστια οικονομική και στρατηγική σημασία για το αρχαίο εμπόριο.

Μια ξύλινη δομή ηλικίας 2.400 ετών, η οποία ανακαλύφθηκε δίπλα στον ποταμό Μάιν στο Ασάφενμπουργκ της Γερμανίας, προσφέρει στους αρχαιολόγους νέα στοιχεία για τις κατασκευαστικές ικανότητες της Εποχής του Σιδήρου και τη σημασία του γειτονικού οικισμού.

Μια χειρουργική επιχείρηση στα έγκατα του ποταμού Μάιν

Οι εργάτες εντόπισαν τις δρύινες δοκούς τον Μάρτιο του 2026, κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών έργων για μια λεκάνη υπερχείλισης ομβρίων υδάτων κοντά στη γέφυρα Willigis.

Η ηλικία τους ήταν άγνωστη στην αρχή.

Ωστόσο, επιστήμονες από την Κρατική Υπηρεσία Προστασίας Μνημείων της Βαυαρίας χρονολόγησαν σύντομα το ξύλο στην Εποχή του Σιδήρου. Τα δέντρα είχαν κοπεί μεταξύ του 372 και του 352 π.Χ. Το εύρημα είναι σπάνιο τόσο ως προς τον σχεδιασμό του όσο και ως προς την κατάσταση διατήρησής του.

Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι η δομή χτίστηκε δίπλα στο ποτάμι, όπου το υγρό έδαφος καθιστούσε τις κατασκευές δύσκολες. Για τους τοίχους της χρησιμοποιήθηκε ξερολιθιά (πέτρα τοποθετημένη χωρίς λάσπη), ενώ μεγάλες δρύινες δοκοί αποτελούσαν μέρος του κύριου σκελετού.

Το πρώτο τρίτο των δοκών έχει πλέον απομακρυνθεί από τον χώρο της ανασκαφής. Κάθε δοκός απελευθερώθηκε με το χέρι έπειτα από προσεκτικό σχεδιασμό.

Στη συνέχεια, ένας γερανός ανέλκυσε τα κομμάτια από το όρυγμα. Οι δρύινες δοκοί ζυγίζουν περίπου 200 με 250 κιλά η καθεμία και έχουν μήκος γύρω στα 3 με 4 μέτρα.

Όταν σκεφτόμαστε τα μνημεία της αρχαιότητας, το μυαλό μας πηγαίνει σχεδόν πάντα σε επιβλητικούς μαρμάρινους ναούς και πέτρινα κάστρα που άντεξαν στο πέρασμα των αιώνων.

Ταξίδι στον Χρόνο: Το ξύλινο μυστικό 2.400 Ετών που Αποκάλυψε ο Ποταμός Μάιν

Κι όμως, μερικές φορές, τα πιο ευαίσθητα υλικά είναι εκείνα που κρύβουν τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες, αρκεί να βρεθούν στις κατάλληλες συνθήκες για να διασωθούν. Αυτό ακριβώς συνέβη στη Γερμανία, όπου οι όχθες του ποταμού Μάιν έκρυβαν για αιώνες ένα σπάνιο αρχαιολογικό θησαυρό.

Μια ξύλινη κατασκευή 2.400 ετών, που χρονολογείται βαθιά στην Εποχή του Σιδήρου, ήρθε στο φως ανατρέποντας όσα γνωρίζαμε για τους μακρινούς μας προγόνους.

Αυτό το εύρημα δεν αποτελεί απλώς ένα κομμάτι αρχαίου ξύλου· είναι μια ζωντανή απόδειξη ότι οι άνθρωποι εκείνης της εποχής κατείχαν εντυπωσιακές κατασκευαστικές ικανότητες, αποδεικνύοντας παράλληλα ότι η περιοχή αποτελούσε έναν κομβικό, ακμάζοντα οικισμό της προϊστορικής Ευρώπης.

Τα λέιζερ «διαβάζουν» τα αποτυπώματα των αρχαίων ξυλουργών

Μια ξύλινη δομή ηλικίας 2.400 ετών, η οποία βρέθηκε δίπλα στον ποταμό Μάιν στο Ασάφενμπουργκ (Aschaffenburg) της Γερμανίας, προσφέρει στους αρχαιολόγους νέα στοιχεία για τις κατασκευαστικές ικανότητες της Εποχής του Σιδήρου και τη σημασία του γειτονικού οικισμού.

Οι συντηρητές καθάρισαν το ξύλο προτού το τοποθετήσουν σε υγρή αποθήκευση. Η μέθοδος αυτή βοηθά στην προστασία του αρχαίου ξύλου μετά την απομάκρυνσή του από το κορεσμένο με νερό έδαφος.

Κάθε δοκός θα υποβληθεί επίσης σε τρισδιάστατη (3D) σάρωση με λέιζερ. Οι σαρώσεις θα καταγράψουν το σχήμα, την επιφάνεια και τα σημάδια από τα εργαλεία της εποχής. Αυτά τα σημάδια αποκαλύπτουν ήδη τον τρόπο με τον οποίο οι εργάτες της Εποχής του Σιδήρου πελεκούσαν τη δρυ.

Τσεκούρια και σκεπάρνια άφησαν ξεκάθαρα ίχνη πάνω στις δοκούς.

Οι ερευνητές θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα αποτυπώματα για να μελετήσουν πώς δούλευαν οι κατασκευαστές και πώς τα μεγάλα αυτά κομμάτια συναρμολογούνταν μεταξύ τους.

Ο σκοπός της δομής βρίσκεται ακόμη υπό μελέτη. Η Στέφανι Μπεργκ (Stefanie Berg), επικεφαλής της αρχαιολογικής κληρονομιάς στην Κρατική Υπηρεσία Προστασίας Μνημείων της Βαυαρίας, δήλωσε ότι οι ερευνητές εικάζουν πως η τοποθεσία βοηθούσε στη φύλαξη της πρόσβασης από τον ποταμό Μάιν προς τον οικισμό που βρισκόταν πιο ψηλά.

Ένα προϊστορικό λιμάνι-κλειδί για το εμπόριο της Ευρώπης

Μια ξύλινη πλατφόρμα στεκόταν ανάμεσα στο ποτάμι και τη μεγαλύτερη κατασκευή από πέτρα και ξύλο. Οι ερευνητές εικάζουν ότι εκεί μπορεί να έδεναν βάρκες, επιτρέποντας τη μεταφορά εμπορευμάτων και βαριών φορτίων ανάμεσα στα πλεούμενα και τον οικισμό.

Η ανέγερση ενός τόσο μεγάλου έργου απαιτούσε εργατικά χέρια, υλικά, σχεδιασμό και εξειδικευμένη εργασία. Τα δέντρα βελανιδιάς προέρχονταν από την περιοχή Σπέσαρτ (Spessart) και είχαν υποστεί κατεργασία πριν από τη μεταφορά τους.

Τόσο η ξυλεία όσο και η πέτρα μεταφέρθηκαν μέσω του ποταμού Μάιν στο Ασάφενμπουργκ. Στη συνέχεια, οι εργάτες έχτισαν τους τοίχους από ξερολιθιά και προσάρμοσαν τις βαριές δοκούς στη θέση τους.

Η κλίμακα των εργασιών μαρτυρά έναν οικισμό με επαρκείς πόρους για την οργάνωση ενός τόσο μεγάλου κατασκευαστικού έργου. Το σημείο αναδεικνύει επίσης την εξειδικευμένη ξυλουργική τεχνογνωσία και την ικανότητα δόμησης σε υγρό έδαφος.

Η δομή ενδέχεται να λειτουργούσε και ως ένα ορατό σύμβολο της σημασίας και της ισχύος του οικισμού.

Μια διεθνής επιστημονική «σταυροφορία» στα ίχνη των Κελτών

Αρκετές ερευνητικές ομάδες μελετούν τώρα τα κατάλοιπα. Αρχαιολόγοι και ερευνητές κτιρίων εξετάζουν την κατασκευή. Γεωαρχαιολόγοι και αρχαιοβοτανολόγοι μελετούν τα στρώματα του εδάφους και τα φυτικά υπολείμματα.

Ειδικοί συντήρησης φροντίζουν για τη διάσωση του ξύλου και των άλλων ευρημάτων. Έχουν ληφθεί επιπλέον δείγματα για χρονολόγηση, με τα αποτελέσματα να εκκρεμούν.

Η Κρατική Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Βαυαρίας θα λάβει δείγματα εδαφικών στρωμάτων (adhesive profiles) από το έδαφος της Εποχής του Σιδήρου τον Σεπτέμβριο, εμπλουτίζοντας τη συλλογή εδαφολογικών προφίλ της.

Η ανασκαφή πραγματοποιείται σε συνεργασία με την πόλη του Ασάφενμπουργκ, ενώ οι εργασίες κατασκευής για το σχεδιαζόμενο υπόγειο αντλιοστάσιο συνεχίζονται σε κοντινή απόσταση.

Το αρχαιολογικό έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2026.Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν την ανασκαφή από ψηλά κατά τη διάρκεια της Ημέρας Ανοιχτών Μνημείων στις 13 Σεπτεμβρίου.

Ένας αρχαιολόγος της Κρατικής Υπηρεσίας θα εξηγήσει το έργο στο κοινό. Παράλληλα, το Μουσείο Stiftsmuseum θα εκθέσει κελτικά ευρήματα από το Ασάφενμπουργκ, συμπεριλαμβανομένων αντικειμένων που δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ στο παρελθόν.