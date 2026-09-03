Αρχαιοκάπηλοι ανακάλυψαν τυχαία τα ίχνη ενός χαμένου οικισμού – Το μυστικό των θολωτών δωματίων

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Μια παράνομη επιχείρηση για την αναζήτηση χαμένων θησαυρών κατέληξε αναπάντεχα σε μια σπουδαία αρχαιολογική αποκάλυψη στην ανατολική Τουρκία.

Στην επαρχία της Ερζερούμ, η καταστροφική μανία των λαθρανασκαφέων που εισέβαλαν με γεννήτριες και τρυπάνια σε έναν προστατευόμενο αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας περιόδου των Ουραρτού, άνοιξε άθελά της μια «πύλη» στο παρελθόν, φέρνοντας στο φως ένα ολόκληρο δίκτυο άγνωστων υπόγειων δωματίων και ίχνη ενός χαμένου οικισμού.

Οι λαξευτοί τάφοι, γνωστοί στους ντόπιους ως Χαμαμντερεσί (Hamamderesi), βρίσκονται κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου Ερζερούμ – Πασινλέρ και χρονολογούνται από την περίοδο των Ουραρτού.

Η Επαρχιακή Διεύθυνση Πολιτισμού και Τουρισμού της Ερζερούμ τους κήρυξε επίσημα ως προστατευόμενο αρχαιολογικό χώρο το 2015.

Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι λαθρανασκαφείς χρησιμοποίησαν γεννήτριες και ηλεκτρικά τρυπάνια σε μια προσπάθεια να διαπεράσουν τους βραχώδεις σχηματισμούς προς αναζήτηση θαμμένου θησαυρού.

Η ανασκαφή αυτή αποκάλυψε άθελά της διασυνδεδεμένα δωμάτια και κατάλοιπα που φαίνεται να ανήκουν σε οικισμό, κάτω από την ήδη γνωστή περιοχή των τάφων.

Όταν η λαθρανασκαφή «γεννά» ιστορία: Τα άγνωστα δωμάτια που αποκαλύφθηκαν τυχαία

Ο Ομέρ Φαρούκ Κιζιλκάγια, πρόεδρος του Συμβουλίου Προώθησης και Τουρισμού της Ερζερούμ και αρχαιολόγος, δήλωσε ότι ο λαξευτός τάφος στο Χαμαμντερεσί είναι εδώ και καιρό αναγνωρισμένος ως προστατευόμενος χώρος πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ανέφερε ότι τα δωμάτια ανακαλύφθηκαν μόνο αφότου οι παράνομες ανασκαφές μετέβαλαν το ανάγλυφο του εδάφους.

Ο Κιζιλκάγια σημείωσε ότι ο ίδιος και άλλοι εντόπισαν την τοποθεσία ενώ μάζευαν μανιτάρια στην περιοχή και διαπίστωσαν ότι είχε ανασκαφεί από κυνηγούς θησαυρών.

Εξήγησε ότι η περιοχή ήταν προηγουμένως επίπεδη, χωρίς δωμάτια ή σημάδια ανασκαφής, αλλά οι λαθρανασκαφείς, χρησιμοποιώντας γεννήτριες και ηλεκτρικά τρυπάνια, έσπασαν εν μέρει τον βράχο, αποκαλύπτοντας τα δωμάτια που βρίσκονταν από κάτω.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η τοποθεσία, η οποία παλαιότερα ήταν γνωστή μόνο για τους λαξευτούς τάφους της, περιέχει επίσης ίχνη οικισμού σε χαμηλότερο επίπεδο.

Η κρυφή ιστορία: Πώς οι λαξευτοί βράχοι συνδέονται με την πρωτοχριστιανική εποχή

Ο Κιζιλκάγια ανέφερε ότι πιστεύει πως η τοποθεσία ενδέχεται να χρονολογείται από τη μεταβατική περίοδο ανάμεσα στα παγανιστικά συστήματα πεποιθήσεων και στους πρώτους αιώνες του Χριστιανισμού.

Εξήγησε ότι οι Χριστιανοί σε περιοχές όπου κυριαρχούσε η παγανιστική κουλτούρα συχνά εγκαθίσταντο σε πιο απομακρυσμένες, απομονωμένες τοποθεσίες, κατασκευάζοντας ορισμένες φορές υπόγειους χώρους για να ζήσουν.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η περίοδος αυτή θα μπορούσε να εκτείνεται χρονικά από το 300 έως το 500 μ.Χ. περίπου, τοποθετώντας τις απαρχές της θέσης μεταξύ της ύστερης Αρχαιότητας και των αρχών του Μεσαίωνα, με εκτιμώμενη ηλικία 1.500 έως 1.800 ετών.

Ο Κιζιλκάγια τόνισε ότι απαιτείται περαιτέρω αρχαιολογικό έργο για να επιβεβαιωθεί η χρονολόγηση, σημειώνοντας ότι τα θραύσματα κεραμικής, τα οποία αφθονούν στην τοποθεσία, αποτελούν μερικές από τις πιο αξιόπιστες πηγές χρονολόγησης.

Πρόσθεσε ότι η περαιτέρω ανασκαφή των δωματίων θα μπορούσε να αποδώσει υλικά που θα επέτρεπαν μια πιο ακριβή χρονολόγηση.

Τι κρύβει η δομή των βράχων: Το μυστικό των θολωτών δωματίων

Περιγράφοντας τη διάταξη, ο Κιζιλκάγια ανέφερε ότι τα δωμάτια μοιάζουν με θολωτή κατασκευή, με εσωτερικούς διασυνδεδεμένους χώρους που υποδηλώνουν ότι κάποτε χρησίμευαν ως κατοικία.

Εξήγησε ότι η σύσταση του περιβάλλοντα βράχου και του εδάφους είναι σχετικά εύκολη στην κατεργασία, σε αντίθεση με τους σκληρότερους σχηματισμούς βασάλτη, καθιστώντας την κατάλληλη για κατοίκηση.

Ο ίδιος σημείωσε ότι παρόμοιοι υπόγειοι οικισμοί υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των επαρχιών Μπαϊμπούρτ (Bayburt) και Μους (Muş), καθώς και σε τμήματα της Κεντρικής Ανατολίας.

Ο Κιζιλκάγια δήλωσε ότι μετά από περαιτέρω μελέτη, ο υπόγειος οικισμός θα μπορούσε να προστατευθεί και να ανοίξει για τον τουρισμό, ώστε οι επισκέπτες να ενημερώνονται όχι μόνο για τις ίδιες τις κατασκευές, αλλά και για την ιστορία της τοποθεσίας και τους πολιτισμούς που την κατοίκησαν κάποτε.