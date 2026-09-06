Τζένη Μπότση: Τριήμερη απόδραση με την κόρη της στη Τζια – «Είσαι η καλύτερη μαμά στον κόσμο»

Η Τζένη Μπότση πέρασε τρεις ημέρες διακοπών στην Τζια με την κόρη της, Αλίκη, μοιραζόμενες τρυφερές στιγμές και λόγια αγάπης. Η ηθοποιός δημοσίευσε βίντεο στο Instagram, περιγράφοντας τις κοινές δραστηριότητες και την συγκινητική συζήτηση κατά την επιστροφή, όπου η κόρη της την χαρακτήρισε ως «την καλύτερη μαμά στον κόσμο».

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Τζένη Μπότση
Φωτογραφία: Instagram/ jennybotsi
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Τζένη Μπότση πέρασε τριήμερες διακοπές στην Τζια με την κόρη της, αναφερόμενη στις τρυφερές στιγμές που μοιράστηκαν.
  • Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε ότι η κόρη της την χαρακτήρισε ως «την καλύτερη μαμά στον κόσμο», λέγοντας πως η ίδια είναι «το πιο τυχερό παιδί».
  • Οι στιγμές που μοιράστηκαν ήταν μαγικές, με την κόρη της να της λέει: «Είσαι η καλύτερη μαμά στον κόσμο και εγώ το πιο τυχερό παιδί!».

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Διακοπές για τρεις ημέρες με την κόρη της, στη Τζια, πέρασε η Τζένη Μπότση, η οποία αναφέρεται στις τρυφερές στιγμές που μοιράστηκαν και στα λόγια αγάπης που είπαν η μία στην άλλη.

Όπως λέει η γνωστή ηθοποιός, η κόρη της την χαρακτήρισε ως «την καλύτερη μαμά στον κόσμο», λέγοντας πως η ίδια είναι «το πιο τυχερό παιδί».

Η Τζένη Μπότση δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram για την απόδραση των δυο τους, αναφέροντας ότι το πρόγραμμα τους περιλάμβανε παιχνίδι, ζωγραφική, διάβασμα και βόλτες στα σοκάκια του νησιού.

«Μετά από μια περίοδο χωρίς σχολείο και υποχρεώσεις, με φίλους, πανηγύρια, ξενύχτια, παιχνίδια στη θάλασσα, σινεμά, θέατρο, κρυφτό, κυνηγητό, παγωτά… μπαίνουμε στην καθημερινότητα. Αποφάσισα φέτος να ξεκλέψω 3 μέρες και πήγα με την Αλίκη στη Τζια. Χωρίς φίλους, χωρίς παιδάκια, χωρίς παρέες, χωρίς πρόγραμμα. Μόνο οι δυο μας! Και περάσαμε φανταστικά! Μαζί από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πολύ uno, ζωγραφική και διάβασμα!!! Καθόμασταν αγκαλιά και διάβαζε η καθεμία το βιβλίο της… Κάναμε βόλτες στα γραφικά σοκάκια, συζητούσαμε, κάναμε όνειρα, γελούσαμε…», αναφέρει αρχικά η ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησης.

Περιγράφει στη συνέχεια: «Μετά από αυτές τις 3 μέρες γυρίσαμε πίσω και εγώ ένιωσα βαθιά υπερηφάνεια για το παιδί μου! Οι στιγμές που μοιραστήκαμε ήταν μαγικές αλλά το πιο συγκινητικό ήταν οι κουβέντες που ανταλλάξαμε στο αυτοκίνητο την ώρα του γυρισμού: Αλίκη σε ευχαριστώ για το όμορφο 3ημερο, πέρασα πολύ ωραία μαζί σου. Νομίζω ότι είσαι η καλύτερη μου φίλη
Και εκείνη σαν πιο ώριμη από εμένα απάντησε: Εγώ ευχαριστώ μαμά, αλλά δεν είσαι η καλύτερη μου φίλη. Είσαι η καλύτερη μαμά στον κόσμο και εγώ το πιο τυχερό παιδί!
Και κάπως έτσι με επανέφερε στη τάξη ! Γιατί σίγουρα δεν είμαστε φίλες ! Και ούτε και εγώ θα ήθελα να γίνουμε ποτέ! Ο ρόλος που μου έχει δώσει με συναρπάζει περισσότερο».

Δείτε την ανάρτησή της:

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jenny Botsi (@jennybotsi)

 

 

 

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