Τζένη Μπότση: Τριήμερη απόδραση με την κόρη της στη Τζια – «Είσαι η καλύτερη μαμά στον κόσμο»

Διακοπές για τρεις ημέρες με την κόρη της, στη Τζια, πέρασε η Τζένη Μπότση, η οποία αναφέρεται στις τρυφερές στιγμές που μοιράστηκαν και στα λόγια αγάπης που είπαν η μία στην άλλη.

Όπως λέει η γνωστή ηθοποιός, η κόρη της την χαρακτήρισε ως «την καλύτερη μαμά στον κόσμο», λέγοντας πως η ίδια είναι «το πιο τυχερό παιδί».

Η Τζένη Μπότση δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram για την απόδραση των δυο τους, αναφέροντας ότι το πρόγραμμα τους περιλάμβανε παιχνίδι, ζωγραφική, διάβασμα και βόλτες στα σοκάκια του νησιού.

«Μετά από μια περίοδο χωρίς σχολείο και υποχρεώσεις, με φίλους, πανηγύρια, ξενύχτια, παιχνίδια στη θάλασσα, σινεμά, θέατρο, κρυφτό, κυνηγητό, παγωτά… μπαίνουμε στην καθημερινότητα. Αποφάσισα φέτος να ξεκλέψω 3 μέρες και πήγα με την Αλίκη στη Τζια. Χωρίς φίλους, χωρίς παιδάκια, χωρίς παρέες, χωρίς πρόγραμμα. Μόνο οι δυο μας! Και περάσαμε φανταστικά! Μαζί από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πολύ uno, ζωγραφική και διάβασμα!!! Καθόμασταν αγκαλιά και διάβαζε η καθεμία το βιβλίο της… Κάναμε βόλτες στα γραφικά σοκάκια, συζητούσαμε, κάναμε όνειρα, γελούσαμε…», αναφέρει αρχικά η ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησης.

Περιγράφει στη συνέχεια: «Μετά από αυτές τις 3 μέρες γυρίσαμε πίσω και εγώ ένιωσα βαθιά υπερηφάνεια για το παιδί μου! Οι στιγμές που μοιραστήκαμε ήταν μαγικές αλλά το πιο συγκινητικό ήταν οι κουβέντες που ανταλλάξαμε στο αυτοκίνητο την ώρα του γυρισμού: Αλίκη σε ευχαριστώ για το όμορφο 3ημερο, πέρασα πολύ ωραία μαζί σου. Νομίζω ότι είσαι η καλύτερη μου φίλη

Και εκείνη σαν πιο ώριμη από εμένα απάντησε: Εγώ ευχαριστώ μαμά, αλλά δεν είσαι η καλύτερη μου φίλη. Είσαι η καλύτερη μαμά στον κόσμο και εγώ το πιο τυχερό παιδί!

Και κάπως έτσι με επανέφερε στη τάξη ! Γιατί σίγουρα δεν είμαστε φίλες ! Και ούτε και εγώ θα ήθελα να γίνουμε ποτέ! Ο ρόλος που μου έχει δώσει με συναρπάζει περισσότερο».

Δείτε την ανάρτησή της: