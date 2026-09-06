ΚΚΕ για Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Ομολόγησε ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει προσδοκία κάλυψης των αναγκών του

«Ο κ. Μητσοτάκης υπερασπιζόμενος επί σχεδόν τρεις ώρες τους βασικούς πυλώνες της αντιλαϊκής πολιτικής του, ομολογούσε ταυτόχρονα ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του, ούτε σήμερα, ούτε το 2030, ούτε στον αιώνα τον άπαντα, ακολουθώντας αυτή την πολιτική» αναφέρει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του για τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

«Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι ουσιαστικά παραδέχτηκε ότι η πολεμική προετοιμασία και εμπλοκή με πάνω από 3% του ΑΕΠ σε ΝΑΤΟϊκές δαπάνες κι άλλα εξοπλιστικά προγράμματα, όπως η “Ασπίδα του Αχιλλέα“, που υπέγραψε με το κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ, μεταφράζεται σε ελλείψεις σε κρίσιμους τομείς κοινωνικής πολιτικής, όπως η παιδεία, η υγεία κ.α.

Μπορεί, για τον κ. Μητσοτάκη, να είναι βολικές οι συγκρίσεις με το αμαρτωλό παρελθόν και παρόν του ΠΑΣΟΚ και του Τσίπρα, με τους οποίους άλλωστε μοιράζεται κοινή στρατηγική, όμως ο λαός χρειάζεται να συγκρίνει τη ζωή του με το τι μπορεί να απολαμβάνει σήμερα, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και το οποίο οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου του στερούν» προσθέτει το σχόλιο του κόμματος και καταλήγει:

«Γι’ αυτό και το κρίσιμο διακύβευμα για τον λαό είναι να βαδίσει μπροστά, βάζοντας στο επίκεντρο τις πραγματικές του ανάγκες. Αυτό είναι το πραγματικό περιεχόμενο της σταθερότητας υπέρ του λαού και αυτό μπορεί να επιτευχθεί στον δρόμο της σύγκρουσης με την κυρίαρχη πολιτική και με τους κάθε λογής εκφραστές της και σε συμπόρευση με το ΚΚΕ».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ