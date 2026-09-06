Κωνσταντοπούλου για Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: «Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονεία, εξυπνάδες»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχολίασε τη συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, χαρακτηρίζοντάς την «κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονεία, εξυπνάδες». Παράλληλα, ανακοίνωσε τη δική της συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, όπου θα παρουσιάσει τις θέσεις και τις προτάσεις του κόμματός της για τα κοινωνικά προβλήματα.

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Ζωή Κωνσταντοπούλου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονεία, εξυπνάδες» τονίζει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας τη συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.
  • «Η κοινωνία έχει χορτάσει από προβλήματα και ψέματα! Χρειάζεται λύσεις και αλήθεια!», υπογραμμίζει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στην ανάρτησή της.
  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανακοίνωσε τη συνέντευξη Τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας στη ΔΕΘ την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, για να παρουσιάσει τις προτάσεις του κόμματος.

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«Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονεία, εξυπνάδες» τονίζει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας τη συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

«4 λέξεις για τις 4 ώρες του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ», προσθέτει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και υπογραμμίζει στην ανάρτησή της:

«Η κοινωνία έχει χορτάσει από προβλήματα και ψέματα!

Χρειάζεται λύσεις και αλήθεια!

Εμείς είμαστε εδώ για αυτό!».

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του κόμματος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανακοίνωσε τη συνέντευξη Τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας στη ΔΕΘ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι.

Στη Συνέντευξη Τύπου, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας θα παρουσιάσει τις θέσεις και τις προτάσεις της Πλεύσης Ελευθερίας για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία, αλλά και τις λύσεις που απαιτούνται.

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