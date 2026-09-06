Κωνσταντοπούλου για Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: «Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονεία, εξυπνάδες»

«Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονεία, εξυπνάδες» τονίζει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας τη συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.
«4 λέξεις για τις 4 ώρες του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ», προσθέτει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και υπογραμμίζει στην ανάρτησή της:
«Η κοινωνία έχει χορτάσει από προβλήματα και ψέματα!
Χρειάζεται λύσεις και αλήθεια!
Εμείς είμαστε εδώ για αυτό!».
Παράλληλα, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του κόμματος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανακοίνωσε τη συνέντευξη Τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας στη ΔΕΘ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι.
Στη Συνέντευξη Τύπου, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας θα παρουσιάσει τις θέσεις και τις προτάσεις της Πλεύσης Ελευθερίας για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία, αλλά και τις λύσεις που απαιτούνται.