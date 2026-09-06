Ρωσικό πλήγμα σε ουκρανικό εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα – Τι υποστηρίζει η Μόσχα

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Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ουκρανικό εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026.

🇷🇺⚡️🇺🇦 ⚠️ The sanctioned Russian cargo ship *Lady Mariia* was struck by multiple drone munitions in the Mediterranean. pic.twitter.com/tgZGz97uJ5 — #Inside_News (@insider_der) September 6, 2026

Όπως υποστηρίζει η Μόσχα, το πλοίο μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό που είχε προμηθευτεί η Ουκρανία, από δυτικές χώρες και προοριζόταν για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η συγκεκριμένη αναφορά, μεταδόθηκε από ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα του πλοίου, το ακριβές σημείο του πλήγματος ή την έκταση των ζημιών.



Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Μαύρη Θάλασσα, παραμένει κρίσιμο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, με τις θαλάσσιες μεταφορές και τις υποδομές να βρίσκονται επανειλημμένα στο επίκεντρο στρατιωτικών επιχειρήσεων.

BIG | 🇺🇦🇷🇺🇮🇷‼️‼️ Ukraine has taken its long-range campaign far beyond the Black Sea, striking the sanctioned Russian cargo ship Lady Mariia in the Mediterranean while it was carrying Iranian weapons and armored vehicles intended to support Moscow’s war against Ukraine. The… pic.twitter.com/TcxDZsyCcx — Visioner (@visionergeo) September 6, 2026



Οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής προέρχονται από τη ρωσική πλευρά και δεν έχουν, προς το παρόν, επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.