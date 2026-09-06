Ρωσικό πλήγμα σε ουκρανικό εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα – Τι υποστηρίζει η Μόσχα

Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ουκρανικό εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας. Η Μόσχα υποστηρίζει ότι το πλοίο μετέφερε δυτικό στρατιωτικό εξοπλισμό για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, ωστόσο οι πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

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Διεθνή Νέα

Ρωσικό πλήγμα στη Μαύρη Θάλασσα σε πλοίο
Πηγή: Sputnik
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ουκρανικό εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας.
  • Η Μόσχα υποστηρίζει ότι το πλοίο μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό από δυτικές χώρες, προοριζόμενο για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.
  • Οι πληροφορίες προέρχονται από τη ρωσική πλευρά και δεν έχουν, προς το παρόν, επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

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Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ουκρανικό εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026.

 

 

 

Όπως υποστηρίζει η Μόσχα, το πλοίο μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό που είχε προμηθευτεί η Ουκρανία, από δυτικές χώρες και προοριζόταν για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η συγκεκριμένη αναφορά, μεταδόθηκε από ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα του πλοίου, το ακριβές σημείο του πλήγματος ή την έκταση των ζημιών.

 


Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Μαύρη Θάλασσα, παραμένει κρίσιμο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, με τις θαλάσσιες μεταφορές και τις υποδομές να βρίσκονται επανειλημμένα στο επίκεντρο στρατιωτικών επιχειρήσεων.

 


Οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής προέρχονται από τη ρωσική πλευρά και δεν έχουν, προς το παρόν, επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

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