Νύχτα αγωνίας στην Κόνιτσα: Μαίνεται ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Τραπεζίτσα – Νέο μήνυμα από το 112 – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Ανεξέλεγκτη μαίνεται η φωτιά που κατακαίει στις πλαγιές της Τραπεζίτσας, καθώς με το τελευταίο φως της ημέρας σταμάτησαν οι ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα.

Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε πραγματικό εφιάλτη για την περιοχή, η οποία θα ζήσει άλλη μία νύχτα μεγάλης αγωνίας.

Μάλιστα, το βράδυ της Κυριακής (6/9) εστάλη και νέο μήνυμα μέσω του 112 με την σύσταση στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κόνιτσας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.

Όπως μεταδίδει το epiruspost.gr, παρά τις υπεράνθρωπες και γιγαντιαίες προσπάθειες που κατέβαλαν από τα ξημερώματα οι επίγειες δυνάμεις, οι δασοκομάντος, οι εθελοντές και τα 13 εναέρια μέσα, που επιχειρούσαν ανά διαστήματα, η πυρκαγιά συνεχίζει να μαίνεται.

Το βουνό φλέγεται από άκρη σε άκρη, έχοντας διασπαστεί σε τρία μεγάλα και εξαιρετικά επικίνδυνα μέτωπα, που φουντώνουν στις δύσβατες, καταπράσινες πλαγιές της Τραπεζίτσας.

Οι εικόνες από το σημείο την ώρα που πέφτει το σκοτάδι είναι καθηλωτικές και αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με τους καπνούς να καλύπτουν τον ουρανό πάνω από την πόλη της Κόνιτσας και τις φλόγες να ξεπροβάλλουν μέσα από το πυκνό δάσος.

Ένα από τα μέτωπα εκτείνεται πάνω από τα τελευταία σπίτια της γραφικής Κόνιτσας, με τα πυροσβεστικά οχήματα να έχουν στήσει έναν φραγμό, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Η εστία κατεβαίνει προς τη χαράδρα του Αώου, ενώ άλλο μέτωπο υπάρχει και στο πίσω μέρος της χαράδρας και έχει κατέβει στο ποτάμι.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το βάρος πέφτει πλέον αποκλειστικά στις επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, στα πεζοπόρα τμήματα και τα χωματουργικά μηχανήματα, τα οποία θα δώσουν μάχη για να δημιουργήσουν ανασχετικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές και ευαίσθητα οικοσυστήματα μέχρι το πρώτο φως της ημέρας.

Η νύχτα που ξεκινά για την Κόνιτσα είναι μια από τις πιο δύσκολες των τελευταίων ετών.

Η Τραπεζίτσα είναι ένας ανεκτίμητος πνεύμονας πρασίνου που δυστυχώς μετατρέπεται σε στάχτη.

Οι κάτοικοι της Κόνιτσας παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη της πυρκαγιάς, καθώς οι φλόγες βρίσκονται πλέον σε μικρότερη απόσταση από την πόλη, ενώ η ανησυχία τους εντείνεται για την κατάσταση που θα δημιουργηθεί από τη στιγμή που σταμάτησαν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα.

Ήχησε το 112 – «Κλείστε πόρτες και παράθυρα»

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Κυριακής (6/9) εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους, να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, λόγω των καπνών που κατευθύνονται στην περιοχή τους.

«Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες & παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει η ειδοποίηση.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κόνιτσας της Περιφερειακής Ενότητας #Ιωαννίνων ‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας ‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες & παράθυρα ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών… — 112 Greece (@112Greece) September 6, 2026

«Δύσκολη πυρκαγιά»

«Αυτή τη στιγμή έχουμε στην πυρκαγιά 150 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος και 48 οχήματα, ενώ επιχειρούν και 12 εναέρια μέσα, 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Το ιδιαίτερο αυτής της πυρκαγιάς είναι ότι έχουμε πολλές χαραδρώσεις και διάσελα, οπότε όταν μπαίνει η φωτιά μέσα, δεν είναι εύκολα αντιμετωπίσιμη και λόγω των καπνών που εκλύονται με πολύ μεγάλη ένταση προχωρήσαμε στην αποστολή μηνύματος από το 112. Είναι μία δύσκολη πυρκαγιά λόγω του δύσβατου, του ανάγλυφου και της τοπογεωγραφίας» δήλωσε νωρίτερα σήμερα στο ertnews ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοποιός.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην δασική πυρκαγιά της #Κόνιτσα και επιχειρούν 150 #πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 2ης, 5ης, 6ης και 10ης #ΕΜΟΔΕ και 48 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 7 Ε/Π και 8 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 6, 2026

Υπενθυμίζεται ότι την ημέρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς, στην περιοχή προηγήθηκε έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Δείτε βίντεο από το Πυρκαγιά Ενημέρωση: