Ομολογία οικονομικού στραγγαλισμού του Ιράν από τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ – Πώς απαντά η Τεχεράνη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε πως η Ουάσιvγκτον «στραγγαλίζει» την οικονομία του Ιράν, «προσπαθώντας να επιτύχει είτε μια αλλαγή πολιτικής από το υφιστάμενο καθεστώς είτε την εγκαθίδρυση ενός νέου καθεστώτος».

Ο Ράιτ δήλωσε στο «Face the Nation» του CBS News ότι ο «σημαντικότερος ρόλος» του αμερικανικού στρατού ήταν να εμποδίζει το Ιράν να εξάγει αργό πετρέλαιο, πετρελαϊκά προϊόντα, φυσικό αέριο και άλλα αγαθά.

“Ανοιχτοί σε συμφωνία”

Είπε επίσης ότι η Ουάσιvγκτον εξακολουθεί να είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη.

«Είμαστε πάντα έτοιμοι να καταλήξουμε σε συμφωνία», δήλωσε ο Ράιτ, προσθέτοντας ότι στόχος του Ντόναλντ Τραμπ ήταν να επιδιώξει μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων και να προσφύγει σε στρατιωτική δράση μόνο όταν αυτό ήταν «απολύτως απαραίτητο».

“Ζώνη απαγόρευσης τα Στενά του Ορμούζ”

Στο μεταξύ, το Ιράν ετοιμάζεται να κηρύξει “ζώνη απαγόρευσης” κοντά στα Στενά του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό που έχει αποκλείσει η Τεχεράνη από τότε που άρχισε ο πόλεμος με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο γραμματέας του ανώτατου συμβουλίου εθνικής ασφάλειας Μοχσέν Ρεζάι.

“Μέσα στις επόμενες ημέρες, θα κηρυχθεί μια ζώνη απαγόρευσης έξω από τα Στενά του Ορμούζ. Θα ξεκινά από τη γραμμή του αποκλεισμού του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού και θα περιλαμβάνει τομείς του Κόλπου”, δήλωσε ο Μοχσέν Ρεζάι στην κρατική τηλεόραση. “Οποιοδήποτε πλοίο εισέρχεται σε αυτή τη νέα ζώνη θα τίθεται σε λίστα κυρώσεων”.

Παράλληλα, ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι χάρτες διέλευσης των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ που συμφωνήθηκαν με το Ομάν θα υπογραφούν τις ερχόμενες ημέρες, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.