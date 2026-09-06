Μαραθώνας: Η κατάθεση της εγγονής που οδήγησε στην μακάβρια ανακάλυψη – «Γεννήθηκαν ερωτήματα τι είχε συμβεί με τη γιαγιά, πού θάφτηκε και πότε»

Την Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η δίκη της 68χρονης και του γιου της, οι οποίοι κατηγορούνται για «εξαφάνιση νεκρού με οποιονδήποτε τρόπο από κοινού», σε βαθμό πλημμελήματος, στην υπόθεση της ηλικιωμένης, που εντοπίστηκε νεκρή στον Μαραθώνα.

Όπως έγραψε το enikos.gr, οστά εντοπίστηκαν τυλιγμένα σε σεντόνι, σε αποθήκη του σπιτιού όπου διέμενε η οικογένεια. Εικάζεται ότι τα οστά ανήκουν στην ηλικιωμένη, η οποία φέρεται να είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια και υπήρχε η καταγγελία ότι είχε θαφτεί στην αυλή του σπιτιού, προκειμένου να συνεχίζεται η είσπραξη της σύνταξής της.

Αναμένεται η εξέταση των οστών

Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της υπόθεσης θεωρείται η εξέταση των οστών από ειδικό δικαστικό ανθρωπολόγο. Μέσω της εργαστηριακής διερεύνησης αναμένεται να προσδιοριστούν στοιχεία για την ηλικία της γυναίκας, αλλά κυρίως ο χρόνος που επήλθε ο θάνατός της.

Τα ευρήματα αναμένεται να συμβάλουν και στην περαιτέρω ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης, καθώς οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο, να προκύψει και κατηγορία για απάτη σε βάρος του Δημοσίου.

Στο πλαίσιο αυτό, διερευνάται για πόσο χρονικό διάστημα φέρεται να καταβαλλόταν η σύνταξη της ηλικιωμένης μετά τον θάνατό της και ποιο ήταν το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε.

Εφόσον το ποσό της φερόμενης απάτης υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, η σχετική κατηγορία μπορεί να έχει κακουργηματικό χαρακτήρα. Σε διαφορετική περίπτωση, θα παραμείνει σε βαθμό πλημμελήματος.

Μέχρι την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας και την ολοκλήρωση των εξετάσεων, η 68χρονη και ο γιος της παραμένουν κρατούμενοι.

Η κατάθεση της εγγονής που οδήγησε στην μακάβρια αποκάλυψη

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η υπόθεση αποκαλύφθηκε, όταν η εγγονή της ηλικιωμένης κατήγγειλε στις αρχές ότι δεν γνωρίζει πού είναι η γιαγιά της.

Το Mega αποκάλυψε την κατάθεση της εγγονής, που οδήγησε στην μακάβρια αποκάλυψη.

«Το 2015 με πήρε τηλέφωνο η μητέρα μου και με ενημέρωσε ότι βρήκε νέο σύντροφο που κατοικεί στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, με αποτέλεσμα να πάρει τον αδελφό μου να φύγουν και να μείνουν όλοι μαζί στο σπίτι του, ενώ η γιαγιά θα έμπαινε σε κάποιο γηροκομείο στην περιοχή της Πεντέλης. Η τηλεφωνική επικοινωνία με τη μητέρα μου ήταν αραιή και σε αυτήν δεν λέγαμε πράγματα πέραν του αν είναι καλά και για θέματα λειτουργικότητας του σπιτιού στον Μαραθώνα. Τα Χριστούγεννα του έτους 2017 με ενημέρωσε τηλεφωνικά η μητέρα μου ότι η γιαγιά απεβίωσε από καρκίνο του εντέρου και έκτοτε χάθηκε. Δεν είχαμε επικοινωνία για αρκετό διάστημα και αναρωτήθηκα πού θα γίνει η ταφή ή η κηδεία, καθότι δεν τα πήγαινα καλά με τέτοιου είδους διαδικασίες», ανέφερε στην κατάθεσή της η εγγονή της 90χρονης.

Η πώληση του σπιτιού και η ληξιαρχική πράξη θανάτου

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της, η εγγονή της 90χρονης ανέφερε πως άρχισε να αναρωτιέται για την τύχη της γιαγιάς της, όταν αναζήτησε την ληξιαρχική πράξη θανάτου, αλλά δεν την βρήκε. Όπως λέει, τον τελευταίο καιρό είχαν ξεκινήσει τις διαδικασίες πώλησης του σπιτιού.

«Τον τελευταίο καιρό ξεκίνησαν διαδικασίες πώλησης του σπιτιού. Βρέθηκε αγοραστής και σε καθημερινή βάση επικοινωνούσα με τον πατριό μου και τον αδελφό μου για τη διευθέτηση διαφόρων ζητημάτων. Την Τρίτη 18 Αυγούστου του 2026 έκανα αίτηση για χορήγηση ληξιαρχικής πράξης θανάτου στο Ληξιαρχείο Πεντέλης, σε γηροκομείο της περιοχής, όπου μου είπε η μητέρα μου ότι απεβίωσε η γιαγιά. Από το Ληξιαρχείο της Πεντέλης έλαβα αρνητική απάντηση, δηλαδή ότι δεν βρέθηκε ληξιαρχική πράξη θανάτου της γιαγιάς μου. Από εκείνη τη στιγμή γεννήθηκαν μέσα μου ερωτήματα του τι είχε συμβεί με τη γιαγιά, πού θάφτηκε και πότε», τόνισε στην κατάθεσή της η εγγονή της ηλικιωμένης.

Όπως ανέφερε στη συνέχεια, «σε ερωτήσεις που είχα κάνει τα προηγούμενα χρόνια στην οικογένειά μου και συγκεκριμένα στη μητέρα μου, η ίδια απέφευγε να απαντήσει. Τον φετινό χειμώνα και ενώ έφερα σε επαφή τον αδελφό μου και τον πατριό μου, έλαβα τηλέφωνο από τον ίδιο, όπου μου εκμυστηρεύτηκε ότι ο αδελφός μου με τη μητέρα μου λαμβάνουν τη σύνταξη της γιαγιάς και την έχουν θάψει στην αυλή της οικίας στον Μαραθώνα. Εγώ δεν έδωσα σημασία γιατί μου ακούγονταν όλα παράλογα. Πλην όμως το τελευταίο γεγονός της μη ανεύρεσης ληξιαρχικής πράξης θανάτου με έβαλε σε σκέψεις. Δεν γνωρίζω πώς βιοποριζόταν τόσα χρόνια. Η μητέρα μου δεν παίρνει δική της σύνταξη, ούτε ο αδελφός μου παίρνει κάποιο επίδομα. Τόσα χρόνια πίστευα πως τους συντηρούσε ο σύντροφός της».

Η κατάθεση του εγγονού: «Μου έδινε την κάρτα και μου ζητούσε να βγάζω εγώ λεφτά»

«Δεν ήξερα ότι η μητέρα μου είχε τη γιαγιά στο υπόγειο. Όταν πέθανε τη ρώτησα πού είναι και μου είπε ότι τα έφτιαξε όλα και δεν χρειάζεται να ασχοληθώ παραπάνω. Με κατηγορεί άδικα ότι τη βοήθησα. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι μου ζήτησε κάτι μεγάλες σακούλες κήπου. Μου έδινε την κάρτα και μου ζητούσε να βγάζω εγώ λεφτά. Η γιαγιά πιστεύω ότι πέθανε από φυσικά αίτια, ήταν άρρωστη», ανέφερε ο εγγονός της 90χρονης στην κατάθεσή του.

Η μαρτυρία της γειτόνισσας

Γειτόνισσα της οικογένειας στον Μαραθώνα παρέθεσε τη δική της μαρτυρία για τα όσα συνέβαιναν στο σπίτι και εξέφρασε την εκτίμησή της πως το ζήτημα για το πού βρίσκεται η γιαγιά ανέκυψε επειδή βρέθηκε κάποιος αγοραστής για το σπίτι και ήθελαν να το πουλήσουν.

«Τη γνωρίζαμε, αφού έμενε πολλά χρόνια εδώ πέρα. Όχι, φυσιολογικοί άνθρωποι ήταν. Εντάξει, έμενε εδώ με το γιο της. Πηγαίνανε, ψωνίζανε. Τι παράξενη συμπεριφορά να έχουν; Όχι, δεν είχανε. Ε, τώρα μες στην απελπισία της η γυναίκα μπορεί να μην είχε χρήματα και έκανε μια βλακεία. Τι να πω κι εγώ τώρα. Πάνε πάντως οι άνθρωποι αυτοί εδώ πέρα και μάλλον θα ‘χανε κάνει μια ανοησία. Τι να κάνανε άλλο; Ναι, βέβαια την είχα δει. Πώς δεν την είχα; Ήταν και σπίτι μας η γυναίκα. Τι λέτε! Κάτσε, αυτή είχε σπάσει τα ισχία της. Ήταν μεγάλη η γυναίκα, γιατί πρέπει να κοντεύει τα 100 τώρα. Η μητέρα μου είναι μεγάλη γυναίκα, δεν κυκλοφορεί. Ζει όμως. Πού να ξέρω τι γίνεται μέσα στο σπίτι της. Αυτή έλεγε ότι την είχε βάλει σε γηροκομείο. Έλεγε την πλήρωνε 1.200 ευρώ και την είχε στο γηροκομείο. Αλλά τι γίνεται στο σπίτι του αλλουνού; Η μάνα μου εδώ είναι 90 τόσων χρονών και είναι μέσα στο σπίτι, δεν κυκλοφορεί. Δεν ξέρω αυτή η γυναίκα, γιατί είμαστε για χρόνια γειτόνοι και έχουμε και μια ψιλή συγγένεια, αλλά δεν ξέρω τι να σας πω τώρα. Όλους φυσιολογικούς τους έβρισκα όλους εδώ πέρα. Αυτό το σπίτι το είχανε οι δύο, τα δύο εγγόνια. Μάλλον κάτι δεν πήγε καλά, κάτι θύμωσε κάτι και το πουλάγανε αυτό το σπίτι. Κάτι έγινε. Τώρα τι να σας πω τώρα οικογενειακά. Είναι από άλλο πατέρα αυτά τα δύο εγγόνια, δεν είναι από τον ίδιο πατέρα», ανέφερε η γειτόνισσα.