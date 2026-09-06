Χαλκιδική: Αγωνία για 2χρονη που ανασύρθηκε ημιλιπόθυμη από τη θάλασσα – Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Ένα κοριτσάκι δύο ετών ανασύρθηκε ημιλιπόθυμο από τη θάλασσα στη Χαλκιδική σήμερα Κυριακή το μεσημέρι. Το παιδί ανέκτησε τις αισθήσεις του μετά τις πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Ιπποκράτειο", όπου η κατάσταση της υγείας του κρίνεται καλή

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ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα κοριτσάκι μόλις δύο ετών ανασύρθηκε ημιλιπόθυμο από τη θάλασσα στη Χαλκιδική σήμερα Κυριακή το μεσημέρι.
  • Το παιδί εντόπισε και ανέσυρε λουόμενος, ενώ μέλη της Ομάδας Διάσωσης Βόλβης παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και το κοριτσάκι ανέκτησε τις αισθήσεις του.
  • Η 2χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Ιπποκράτειο” για εξετάσεις, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν πως είναι σε καλή κατάσταση. Διενεργείται προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα κοριτσάκι μόλις δύο ετών ανασύρθηκε ημιλιπόθυμο από τη θάλασσα στη Χαλκιδική, το μεσημέρι της Κυριακής.

Το παιδί εντόπισε και ανέσυρε λουόμενος, ο οποίος αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και άμεσα ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Σταυρού, στελέχη της οποίας έσπευσαν στο σημείο για τη διαχείριση του περιστατικού.

Η 2χρονη, με καταγωγή από την Αλβανία, βρισκόταν στην παραλία μαζί με τον πατέρα της και τα δύο επίσης ανήλικα αδέρφια της.

Στο σημείο έσπευσαν και μέλη της Ομάδας Διάσωσης Βόλβης, τα οποία παρείχαν στην ανήλικη τις πρώτες βοήθειες. Το κοριτσάκι ανέκτησε τις αισθήσεις του.

Μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο

Στη συνέχεια, η 2χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αρχικά στο Κέντρο Υγείας Νέας Μαδύτου.

Ακολούθως κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Ιπποκράτειο“, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας της.

Οι τελευταίες πληροφορίες από το ΕΚΑΒ αναφέρουν πως είναι σε καλή κατάσταση.

Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε στη θάλασσα και χρειάστηκε να ανασυρθεί ημιλιπόθυμο διενεργείται προανάκριση από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Σταυρού του Λιμεναρχείου Ιερισσού.

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