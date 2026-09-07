Νυφούλα η Ιουλία Καλλιμάνη, παντρεύτηκε τον αγαπημένο της – Δείτε φωτό

Η πιο ξεχωριστή ημέρα για τη ζωή της Ιουλίας Καλλιμάνη μόλις έφτασε.

Το απόγευμα της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου, και συγκεκριμένα λίγα λεπτά πριν από τις 20:00, η δημοφιλής τραγουδίστρια έφτασε ντυμένη νύφη στην εκκλησία, έτοιμη να ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου με τον επί 4 χρόνια σύντροφό της, μουσικό παραγωγό Μιχάλη Τουρατζίδη.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TLIFE, το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στη Νέα Ελβετία Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντεια, σε τέτοιο βαθμό που δε συνάδουν με κοινωνική εκδήλωση ανθρώπων που ανήκουν στη showbiz.





Πίσω κι από τις μεγάλες επιτυχίες της

Ο γάμος αποτελεί το επόμενο κεφάλαιο μιας σχέσης που γεννήθηκε μέσα από τη μουσική και παρέμεινε για μεγάλο διάστημα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Μιχάλης Τουρατζίδης είναι μουσικός παραγωγός και δημιουργός και βρίσκεται πίσω από αρκετές από τις επιτυχίες της Ιουλίας Καλλιμάνη, με την ίδια να έχει αναγνωρίσει πολλές φορές δημόσια πόσο καθοριστική υπήρξε η παρουσία του στην καριέρα της.

«Ήρθε στη ζωή μου ο Μιχάλης Τουρατζίδης την κατάλληλη στιγμή και με πήρε από το χέρι», είχε εξομολογηθεί στο παρελθόν η τραγουδίστρια, περιγράφοντας τη γνωριμία και τη συνεργασία τους.