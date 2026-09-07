Ινδονησία: Κλειστά οκτώ αεροδρόμια από έκρηξη ηφαιστείου – Ταλαιπωρία για 170.000 επιβάτες

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Διεθνή Νέα

Πίδακας λάβας κατά την έκρηξη του ηφαιστείου Ταχογκάιτε το 2021 (Λα Πάλμα, Κανάριοι Νήσοι). Πηγή φωτογραφίας: Jorge Romero 
Πίδακας λάβας κατά την έκρηξη του ηφαιστείου Ταχογκάιτε το 2021 (Λα Πάλμα, Κανάριοι Νήσοι). Πηγή φωτογραφίας: Jorge Romero 
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι Αρχές της Ινδονησίας έκλεισαν οκτώ αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων και το πιο πολυσύχναστο στην Τζακάρτα, μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Άνακ Κρακατόα, εγκλωβίζοντας περισσότερους από 170.000 επιβάτες.
  • Μέχρι και σήμερα, 1.558 πτήσεις είχαν καθυστερήσεις στα εν λόγω οκτώ αεροδρόμια, με 170.000 επιβάτες να έχουν εγκλωβιστεί. Περισσότερες από 900 πτήσεις επηρεάστηκαν στο διεθνές αεροδρόμιο Σοεκάρνο-Χάτα.
  • Αεροδρόμια σε πόλεις όπως η Σεμαράνγκ και η Σουραμπάγια έχουν προετοιμαστεί ως “εναλλακτική λύση για προσγείωση”.

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Οι Αρχές της Ινδονησίας έκλεισαν την Κυριακή οκτώ αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων και το πιο πολυσύχναστο στην Τζακάρτα, μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Άνακ Κρακατόα το οποίο απέχει περίπου 150 χιλιόμετρα, εγκλωβίζοντας περισσότερους από 170.000 επιβάτες.

Εκτός από το διεθνές αεροδρόμιο Σοεκάρνο-Χάτα της Τζακάρτας και το αεροδρόμιο Χαλίμ, που βρίσκεται επίσης στην πρωτεύουσα, τα διεθνή αεροδρόμια στη Μπαντούνγκ και στη Ραντίν, κοντά στη Μπαντάρ Καμπούνγκ στη Σουμάτρα, έκλεισαν, όπως και τέσσερα άλλα μικρότερα αεροδρόμια, ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών.

Εναλλακτικές λύσεις

“Μέχρι και σήμερα, 1.558 πτήσεις είχαν καθυστερήσεις στα εν λόγω οκτώ αεροδρόμια, με 170.000 επιβάτες να έχουν εγκλωβιστεί”, ανακοίνωσε το υπουργείο το βράδυ. Περισσότερες από 900 πτήσεις που επηρεάστηκαν ήταν προς ή από το διεθνές αεροδρόμιο Σοεκάρνο-Χάτα, πρόσθεσε.

Αεροδρόμια σε πόλεις όπως η Σεμαράνγκ και η Σουραμπάγια έχουν προετοιμαστεί ως “εναλλακτική λύση για προσγείωση”, δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών, Ντούντι Πουργουαγκάντι.

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