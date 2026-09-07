Ανατροπή οχήματος στη μέση του δρόμου στον Απόσκεπο Καστοριάς – Δείτε φωτό

Μεγάλη ανησυχία προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στον Απόσκεπο Καστοριάς, όταν ένα επιβατικό όχημα το οποίο οδηγούσε ηλικιωμένος ανατράπηκε στη μέση του δρόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του EΡΤnews, το περιστατικό σημειώθηκε όταν ένας ηλικιωμένος οδηγός, στην προσπάθειά του να πραγματοποιήσει αναστροφή σε ένα ιδιαίτερα στενό σημείο του οδικού δικτύου του χωριού, δεν υπολόγισε σωστά τις αποστάσεις με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη της πορείας του και τούμπαρε.





Τυχερός ο οδηγός

Άμεση ήταν η αντίδραση περιοίκων και διερχόμενων πολιτών που βρέθηκαν στο σημείο οι οποίοι με γρήγορες κινήσεις κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άτυχο ηλικιωμένο από το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Ο οδηγός στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του, καθώς έφερε μόνο ελαφρά τραύματα.

Στο σημείο κλήθηκε και έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον ηλικιωμένο και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς για την παροχή των πρώτων βοηθειών και περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Παράλληλα, στο σημείο κατέφθασε κλιμάκιο της Τροχαίας Καστοριάς για τη διενέργεια προανάκρισης και την ακριβή καταγραφή των συνθηκών του ατυχήματος.