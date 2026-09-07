Η Δούκισσα Νομικού τραγούδησε με τον Σάκη Ρουβά – Δείτε φωτό

Το τελευταίο «ελεύθερο» Σαββατοκύριακο από υποχρεώσεις ήταν και για την Δούκισσα Νομικού, με την ιδιότητα της μητέρας, όπως εξομολογήθηκε σε ανάρτησή της στο Instagram την Κυριακή.
Η ίδια έγραψε στην ανάρτησή της πως «ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο ΣΚ».
Η Δούκισσα, μάλιστα, είχε την ευκαιρία να τραγουδήσει δίπλα στον Σάκη Ρουβά.
Εκτός από το βίντεο με το «Υπήρχες πάντα μέσα στη ζωή μου», η Δούκισσα Νομικού ανέβασε και selfies, και φωτογραφίες από γυμναστήριο και φωτογραφίες των παιδιών της.
«Αυτό ήταν ένα (πάρα) πολύ ωραίο ΣΚ 🌞🎤🍾💕 Το τελευταίο πριν ξεκινήσουν τα σχολεία…» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.
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