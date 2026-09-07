Κύμη: Ανατράπηκε πυροσβεστικό όχημα – Στο νοσοκομείο δύο εποχικοί πυροσβέστες

Ανατροπή πυροσβεστικού οχήματος σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου στον Μισόκαμπο Κύμης, ενώ βρισκόταν σε επιτήρηση μετά από πυρκαγιά. Οι δύο εποχικοί πυροσβέστες που επέβαιναν στο όχημα είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Νοσοκομείο Κύμης.

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Κύμη/Ανατροπή πυροσβεστικού οχήματος
Πηγή; Evia
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ανατροπή πυροσβεστικού οχήματος σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή του Μισόκαμπου στην Κύμη.
  • Στο όχημα επέβαιναν δύο εποχικοί πυροσβέστες, οι οποίοι βρίσκονταν στην περιοχή για επιτήρηση μετά από πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει δύο ημέρες νωρίτερα
  • Ευτυχώς, και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο Νοσοκομείο Κύμης για εξετάσεις.

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Ανατροπή πυροσβεστικού οχήματος, σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή του Μισόκαμπου στην Κύμη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Evia Online, το πυροσβεστικό όχημα βρισκόταν στην περιοχή, για διεξαγωγή ελέγχου, έπειτα από την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει πριν από δύο ημέρες.

Το όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο εποχικοί πυροσβέστες, ανετράπη για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους.

Για προληπτικούς λόγους, οι δύο πυροσβέστες, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κύμης, προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται σχετικά με τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες, σημειώθηκε η ανατροπή του οχήματος.

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