Φωτιά στην Καβάλα – Στη μάχη και εναέρια μέσα

Δασική πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στο Ελαιοχώρι Καβάλας, με το Πυροσβεστικό Σώμα να έχει κινητοποιήσει 18 πυροσβέστες, 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο για την κατάσβεσή της. Ο Δήμος Παγγαίου συνδράμει με υδροφόρες, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο έχει κινητοποιηθεί για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς σε περιοχή υψηλού κινδύνου.

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ελικόπτερο - φωτιά - πυροσβεστική
φωτογραφία αρχείου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά σε δασική έκταση ξέσπασε σήμερα στο Ελαιοχώρι Καβάλας, κινητοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
  • Στη μάχη της κατάσβεσης ρίχτηκαν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και μια ομάδα της 21ης ΕΜΟΔΕ, ενώ συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
  • Ο Δήμος Παγγαίου συνδράμει με υδροφόρες, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς σε μια περιοχή υψηλού κινδύνου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 07 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 09:45

Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Παγγαίου, προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.

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