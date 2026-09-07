Φωτιά στην Καβάλα – Στη μάχη και εναέρια μέσα

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Φωτιά σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 07 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 09:45

Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Παγγαίου, προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.