Φωτιά στην Καβάλα – Στη μάχη και εναέρια μέσα

Φωτιά σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 07 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 09:45
Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Παγγαίου, προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 7, 2026