Έρχονται νέες παρεμβάσεις για τα «κόκκινα» δάνεια

Σειρά παρεμβάσεων – βελτιώσεων με στόχο την αναβάθμιση αλλά και την ενεργή εφαρμογή των ήδη θεσμοθετημένων εργαλείων διαχείρισης δανείων, που έχουν στη διάθεσή τους οι servicers, ετοιμάζει η κυβέρνηση, με βασικό στόχο την αύξηση των ουσιαστικών ρυθμίσεων, αλλά και την άσκηση πίεσης προς αυτή την κατεύθυνση στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

Παράλληλα, εξετάζεται η ενίσχυση των βιώσιμων λύσεων ρύθμισης που προσφέρουν οι εταιρείες διαχείρισης, προκειμένου οι σχετικές προτάσεις να ανταποκρίνονται στις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες των οφειλετών.

Της ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Επομένως, κεντρική επιδίωξη του νέου πλαισίου είναι να διαμορφωθεί μια πιο ισορροπημένη σχέση μεταξύ servicers και οφειλετών. Η υποχρεωτική προσωποποιημένη ενημέρωση, οι σαφείς προθεσμίες, οι κυρώσεις για παραβάσεις και η προώθηση πραγματικά βιώσιμων ρυθμίσεων έχουν ως στόχο να ενισχύσουν την προστασία των πολιτών και, ταυτόχρονα, να διευκολύνουν την ουσιαστική αποπληρωμή των οφειλών. Οι παρεμβάσεις αυτές θα πάρουν νομοθετική μορφή τον προσεχή Οκτώβριο.

Υστέρηση στην εφαρμογή

Αιχμή του δόρατος θα αποτελεί η ουσιαστική εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος μέσω της διαδικασίας επίλυσης καθυστερήσεων θα δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης του δανείου ή οριστικής διευθέτησης ακόμη και με «κούρεμα» της οφειλής, εφόσον θα έχει προηγηθεί σχετική πρόταση από την πλευρά του δανειολήπτη και εξέτασή της από τον servicer.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι υπάρχει σημαντική υστέρηση στην εφαρμογή, αλλά και στην… προώθηση του Κώδικα Δεοντολογίας ως εργαλείου ρύθμισης των δανείων.

Κατόπιν αυτού, το υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους, ετοιμάζει ένα αυστηρότερο πλαίσιο εφαρμογής του ήδη θεσμοθετημένου κώδικα υπό τη μορφή νομοθετικής παρέμβασης, στην οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπάρχουν και αυστηροί όροι με στόχο την «προβολή» του προς τους δανειολήπτες από την πλευρά των πιστωτών (servicers).

Τι παρέχει ο κώδικας

Ο Κώδικας Δεοντολογίας δίνει τη δυνατότητα στον δανειολήπτη φυσικό πρόσωπο, ελεύθερο επαγγελματία αλλά και σε μικρές επιχειρήσεις να διεκδικήσουν ρύθμιση του δανείου προσβλέποντας ακόμη και σε «κούρεμα» της οφειλής, κυρίως όταν αυτή προέρχεται από πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια που δόθηκαν χωρίς εγγυήσεις/ενέχυρο.

Από την πλευρά του ο δανειολήπτης, κατά τα στάδια της διαδικασίας υποβολής της αίτησης, οφείλει να δώσει μέσω του κώδικα τα πλήρη στοιχεία του (γίνεται μέσω Taxis), ενώ στη συνέχεια ακολουθεί ο πιστωτής με πρόταση/-σεις ρύθμισης.

Η διαδικασία δεν αποτελεί αυτόματη έγκριση ρύθμισης και δεν εγγυάται συγκεκριμένο «κούρεμα». Δημιουργεί, όμως, οργανωμένο πλαίσιο επικοινωνίας, αξιολόγησης και ανταλλαγής προτάσεων, με συγκεκριμένα στάδια και δυνατότητα ένστασης για ζητήματα της διαδικασίας.

Ο κώδικας εφαρμόζεται σε όλους τους εμπλεκομένους, δηλαδή στους πρωτοφειλέτες, στους συνοφειλέτες και στους εγγυητές. Καλύπτει δανειακές συμβάσεις που αφορούν καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες, δάνεια ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και δάνεια πολύ μικρών επιχειρήσεων. Στην τελευταία κατηγορία περιλαμβάνονται επιχειρήσεις των οποίων ο μέσος κύκλος εργασιών κατά τα τρία τελευταία φορολογικά έτη δεν υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Καταγγελίες

Αιτία και αφορμή για την ανάληψη των σχετικών πρωτοβουλιών αποτέλεσε η πληθώρα σοβαρών καταγγελιών για πρακτικές εταιρειών διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων. Στη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους έχει συγκεντρωθεί πλήρης φάκελος καταγγελιών οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, ελλιπή ενημέρωση, συνεχείς οχλήσεις και αδυναμία των πολιτών να λάβουν σαφή εικόνα για το ύψος και τη σύνθεση της οφειλής τους.

Σύμφωνα με το πλαίσιο, το οποίο αναμένεται να είναι έτοιμο έως τα τέλη Οκτωβρίου, οι servicers θα υποχρεούνται να τηρούν και να παρέχουν προσωποποιημένη ενημέρωση προς κάθε οφειλέτη. Η ενημέρωση θα αφορά το συνολικό ύψος της οφειλής, τις ληξιπρόθεσμες και τις επόμενες δόσεις, το εφαρμοζόμενο επιτόκιο και τις πρόσθετες επιβαρύνσεις. Επιπλέον, θα υποχρεούνται να γνωστοποιούν και το fund το οποίο διαχειρίζεται το δάνειο. Πρόκειται για στοιχεία τα οποία, σύμφωνα με πολλές καταγγελίες, σήμερα δεν παρέχονται πάντοτε με την απαιτούμενη σαφήνεια.

Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν ακόμη στον περιορισμό ενός περιβάλλοντος συνεχών οχλήσεων και έντονης πίεσης προς τους δανειολήπτες. Εχουν καταγραφεί περιπτώσεις στις οποίες πολίτες υποστηρίζουν ότι καλούνται να καταβάλουν ανύπαρκτες, σε μεγάλο βαθμό εξοφλημένες ή σημαντικά διογκωμένες οφειλές. Παράλληλα, διατυπώνονται ενστάσεις σχετικά με απαιτήσεις που έχουν μεταβιβαστεί από τις τράπεζες σε funds σε πολύ χαμηλότερες τιμές από την αρχική τους αξία, ενώ στη συνέχεια διεκδικούνται από τους πολίτες τα αρχικά ή ακόμη και μεγαλύτερα ποσά.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, έχει δώσει το στίγμα της παρέμβασης, τονίζοντας ότι απαιτείται κοινή προσπάθεια από το κράτος, τις τράπεζες και τους servicers, ώστε όσοι ρυθμίζουν επιτυχώς τις οφειλές τους να μπορούν να αποκτήσουν εκ νέου πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα και στη χρηματοδότηση. Η επανένταξη των συνεπών δανειοληπτών στην οικονομική δραστηριότητα αποτελεί, άλλωστε, κρίσιμη προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα οποιασδήποτε ρύθμισης.