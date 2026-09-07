Φονική έκρηξη στη «Βιολάντα»: «Ζητάμε δικαιοσύνη, όχι εκδίκηση»

Τι δηλώνουν στη Realnews, οι συγγενείς των θυμάτων της φονικής έκρηξης στη «Βιολάντα» έπειτα από την έφεση που άσκησαν κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Τις έντονες αντιδράσεις των οικογενειών των θυμάτων στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, προκαλεί η απόφαση αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη της εταιρείας, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης, παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέως Τρικάλων.

Η απόφαση εκδόθηκε την 1η Σεπτεμβρίου, ανατρέποντας τα μέχρι τώρα δεδομένα και πλέον κανένας από τους βασικούς κατηγορουμένους για την τραγωδία (ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής-ανιψιός, ο δεύτερος διευθυντής και ο τεχνικός ασφαλείας) δεν βρίσκεται υπό κράτηση.

Ο Άγγελος Λιάκος, γιος της Σταυρούλας Μπουκουβάλα που έχασε τη ζωή της μαζί με τις Αγάπη Μπουνόβα, Βασιλική Σκαμπαρδώνη, Αναστασία Νάσιου και Ελένη Κατσαρού, ξεσπά μέσω της Realnews, κάνοντας λόγο για «χαριστική βολή».

«Παρόλο που η κυρία εισαγγελέας πρότεινε να παραμείνει προφυλακισμένος, στην απόφαση δεν αναγράφεται κάποιος σοβαρός λόγος», λέει.

«Δεν θα σταματήσουμε να μαχόμαστε. Ολες οι παρανομίες τους θα βγουν στο φως. Βέβαια, πραγματική δικαίωση δεν υφίσταται, διότι δεν θα αντικρίσουμε ποτέ ξανά τους ανθρώπους μας. Δεν ζητάμε εκδίκηση, ζητάμε δικαιοσύνη. Ηξεραν ότι υπήρχε κίνδυνος. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο κ. Τζωρτζιώτης γνώριζε για τη διαρροή από τον Μάιο του 2025 και ότι το δίκτυο ήταν ακατάλληλο ήδη από το 2007. Οταν τοποθετήθηκαν οι σωληνώσεις στο χώμα, ο ίδιος ήταν παρών», προσθέτει ο Αγγ. Λιάκος.

Επανεξέταση

Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η απόφαση, συγγενείς των θυμάτων προσέφυγαν στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, καταθέτοντας αίτηση για έφεση κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη της εταιρείας.

Ο συνήγορος οικογενειών, Χρήστος Πατούνας, δηλώνει κατηγορηματικά στην «R» ότι «δεν συντρέχει λόγος που να δικαιολογεί νομικά ή ουσιαστικά την αποφυλάκιση που αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο. Ζητάμε την άμεση επανεξέταση της υπόθεσης και την επιστροφή του κατηγορουμένου στη φυλακή. Οι ενδείξεις για ενδεχόμενο δόλο παραμένουν ισχυρές. Η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, είναι εσφαλμένη».

Ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» είχε προφυλακιστεί τον Φεβρουάριο του 2026 και παρέμεινε κρατούμενος για περίπου εξίμισι μήνες, μέχρι την αποφυλάκισή του την περασμένη Τρίτη. Η πρώτη αίτηση αποφυλάκισης, που είχε καταθέσει τον Απρίλιο του 2026, είχε απορριφθεί. Ο Κ. Τζιωρτζιώτης αντιμετωπίζει κατηγορίες για έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή για τον θάνατο των πέντε εργαζομένων, καθώς και για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.

Η απόφαση του δικαστικού συμβουλίου βασίστηκε στο ότι ο κατηγορούμενος δεν θεωρείται ύποπτος φυγής και δεν υπάρχει κίνδυνος να διαπράξει αντίστοιχο αδίκημα.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι «μολονότι συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής […], δεν παρίσταται εν προκειμένω αναγκαία και επιβεβλημένη η διατήρηση της προσωρινής κράτησης που επιβλήθηκε σε βάρος του, καθόσον αυτός έχει γνωστή διαμονή στη χώρα και δεν προκύπτει σκοπός φυγής του, ούτε κίνδυνος τέλεσης από αυτόν στο μέλλον και άλλων εγκλημάτων.[…]

Ο εν λόγω κατηγορούμενος δεν κρίνεται ως ύποπτος φυγής, επισημαίνεται ότι αυτός τυγχάνει γνωστής και σταθερής διαμονής στη χώρα, συνδυασμένης με το σταθερό οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό του περιβάλλον στην πόλη των Τρικάλων, στην οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε».

Από την πλευρά της, η εισαγγελέας ζητούσε με την πρότασή της να μην αντικατασταθεί η προσωρινή κράτηση με περιοριστικούς όρους. Στο σκεπτικό της κατέληγε, μεταξύ άλλων, ότι «δεν προέκυψε κανένα νεότερο αποδεικτικό στοιχείο που να εκμηδενίζει ή τουλάχιστον να αποδυναμώνει εκείνα τα στοιχεία, με βάση τα οποία αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή του, ή έστω να ισχυροποιεί τους αρνητικούς της κατηγορίας ισχυρισμούς που ο ανωτέρω κατηγορούμενος προβάλλει.

Μετά ταύτα, υφίστανται σοβαρές ενδείξεις ενοχής του για τη σε βάρος του αποδιδόμενη πράξη και προκειμένου να διασφαλιστεί η διαρκής παρουσία του κατηγορουμένου κατά την ανάκριση και την εκδίκαση της υπόθεσης, δοθείσης της σοβαρής κατηγορίας που αντιμετωπίζει, η εξακολούθηση της σε βάρος του επιβληθείσας προσωρινής κράτησης κρίνεται επιβεβλημένη πέραν του εξαμήνου, όχι όμως πέρα από το ανώτατο, κατ’ άρθρο 292 ΚΠΔ, επιτρεπόμενο όριο του έτους από την έναρξή της, ήτοι μέχρι τις 14/02/2027».

Βάσει της πρόσφατης απόφασης και των περιοριστικών όρων που επιβλήθηκαν, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», θα πρέπει να παρουσιάζεται μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, ενώ του έχει απαγορευτεί η έξοδος από τη χώρα.