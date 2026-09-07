Τα μηνύματα Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ: Η αυτοδυναμία, η «κόκκινη γραμμή» στον Σαμαρά και η επίθεση στην αντιπολίτευση

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Με το βλέμμα στις κάλπες του 2027, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε από τη Θεσσαλονίκη πολλαπλά πολιτικά μηνύματα, εκτός από τα οικονομικά. Η αυτοδυναμία μπήκε στο επίκεντρο, η πόρτα στον Αντώνη Σαμαρά έκλεισε με τον πιο εμφατικό τρόπο και η αντιπολίτευση βρέθηκε στο στόχαστρο μιας σειράς αιχμηρών αναφορών. Η ΔΕΘ του 2026 εξελίχθηκε έτσι σε πολιτικό ορόσημο για την επόμενη εκλογική μάχη.

Όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» ο Πρωθυπουργός έστειλε μηνύματα (οικονομικά και πολιτικά) ξηλώνοντας και… ράβοντας.

Ξηλώνοντας:

Τα τεκμήρια: Ψαλίδι για συνεπείς χωρίς προσαυξήσεις. Κούρεμα 50% σε μικρούς οικισμούς.

Τις συμμαχίες: Απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και Σαμαρά.

Τη Woke ατζέντα: Διεμήνυσε ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα

Το Κράτος Δικαίου: Υπεραμύνθηκε της αρχειοθέτησης της υπόθεσης των υποκλοπών

Ράβοντας:

Κουμπαράς: Δημιουργείται ειδικό αποθεματικό για τα παιδιά με συνδρομή και του κράτους

Συντάξεις: Μόνιμη ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για όλους άνω των 65 ετών από φέτος

Δημόσιοι Υπάλληλοι: 500 ευρώ μεικτά επίδομα Χριστουγέννων από τον Δεκέμβριου του 2027

Τρίτεκνοι: Μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ από το 2027

Η τριήμερη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώθηκε με μια σχεδόν τρίωρη συνέντευξη Τύπου, στην οποία ο Πρωθυπουργός δεν περιορίστηκε στην υπεράσπιση των οικονομικών μέτρων που ανακοίνωσε.

Αντίθετα, έστειλε μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση: στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, στην αντιπολίτευση, αλλά και στους ψηφοφόρους που θα κληθούν να αποφασίσουν το 2027.

Το βασικό πολιτικό δίλημμα που επιχείρησε να διαμορφώσει είναι σαφές: σταθερή αυτοδύναμη κυβέρνηση ή μια περίοδος πολιτικών συνεργασιών και αβεβαιότητας.

Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι επόμενες εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η Νέα Δημοκρατία θα προσέλθει στην αναμέτρηση με στόχο την αυτοδυναμία. Παράλληλα, υπερασπίστηκε την επιλογή των αυτοδύναμων κυβερνήσεων ως την καταλληλότερη λύση για τη χώρα στο σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον.

Το μήνυμα προς τη Νέα Δημοκρατία: «Πάμε για αυτοδυναμία»

Η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να βάλει τόσο καθαρά την αυτοδυναμία στο επίκεντρο δεν είναι τυχαία.

Η κυβέρνηση θέλει να απομακρύνει τη συζήτηση από τα σενάρια συνεργασιών και να μετατρέψει την επόμενη εκλογική αναμέτρηση σε δίλημμα κυβερνησιμότητας.

Με άλλα λόγια, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να πείσει ότι η ψήφος στη Νέα Δημοκρατία δεν αφορά μόνο την αξιολόγηση της κυβερνητικής θητείας, αλλά και το ποιος θα έχει τη δυνατότητα να σχηματίσει κυβέρνηση την επόμενη ημέρα.

Το μήνυμα έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς, την ίδια στιγμή, παραμένει ανοιχτή η συζήτηση για τον κατακερματισμό της κεντροδεξιάς και τα πιθανά νέα πολιτικά σχήματα.

Ο Σαμαράς στο επίκεντρο – Το «όχι» στη συνεννόηση

Το πιο σκληρό πολιτικό κομμάτι της συνέντευξης αφορούσε στον Αντώνη Σαμαρά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν άφησε περιθώριο για παρερμηνείες σχετικά με το ενδεχόμενο πολιτικής συνεννόησης με τον πρώην πρωθυπουργό. Όπως ανέφερε, με βάση τις σημερινές τοποθετήσεις του Αντώνη Σαμαρά, δεν βλέπει περιθώριο συνεργασίας, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός αμφισβητεί τον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής.

Η πιο αιχμηρή, ωστόσο, αναφορά ήρθε όταν ο πρωθυπουργός μίλησε για «τεχνογνωσία» στο πώς μπορεί κάποιος να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία.

Η φράση αυτή ήταν αρκετή για να προκαλέσει άμεση απάντηση από τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος πέρασε στην αντεπίθεση και υποστήριξε ότι το ποιος διαθέτει τέτοια «τεχνογνωσία» δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη αλλά ο ίδιος ο λαός της παράταξης.

Η κόντρα δεν έμεινε εκεί.

Ο Σαμαράς επιτέθηκε προσωπικά στον Πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για κυβέρνηση που θα μείνει στην ιστορία για την ακρίβεια, τη διαφθορά και την αλαζονεία, ενώ έστειλε και μήνυμα για την υστεροφημία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η ανταλλαγή αυτή δείχνει ότι το ρήγμα ανάμεσα στους δύο άνδρες παραμένει βαθύ και πλέον μεταφέρεται ανοιχτά στο πεδίο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

Το μήνυμα πίσω από την επίθεση στον Σαμαρά

Πέρα από την προσωπική αντιπαράθεση, υπάρχει και μια σαφής πολιτική στόχευση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να καταστήσει σαφές ότι η σημερινή Νέα Δημοκρατία έχει διαφορετική πολιτική φυσιογνωμία από εκείνη που εκπροσωπεί ο Αντώνης Σαμαράς.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε να απαντήσει στις αναφορές περί ενδεχόμενου νέου κόμματος, αλλά και στα σενάρια μετεκλογικής συνεννόησης.

Το μήνυμα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει μόνη της την αυτοδυναμία και δεν θα στηρίξει την προεκλογική της στρατηγική σε μια πιθανή συμφωνία με τον πρώην πρωθυπουργό.

Έτσι, η ΔΕΘ λειτούργησε και ως ένα είδος «πολιτικού ξεκαθαρίσματος» στο εσωτερικό της κεντροδεξιάς.

Στο στόχαστρο Τσίπρας και Ανδρουλάκης

Το δεύτερο μέτωπο ήταν η αντιπολίτευση. Ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε αιχμές τόσο κατά του Αλέξη Τσίπρα όσο και κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, επιχειρώντας να αμφισβητήσει την πολιτική δυναμική που επιδιώκουν να αποκτήσουν ενόψει του 2027.

Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα και την επιστροφή του στο πολιτικό προσκήνιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σημασία του λεγόμενου «rebranding» του πρώην πρωθυπουργού, εκτιμώντας ουσιαστικά ότι μια αλλαγή πολιτικής εικόνας δεν αρκεί για να αλλάξει το πολιτικό αποτύπωμα της προηγούμενης διακυβέρνησης.

Το μήνυμα προς την Κεντροαριστερά είναι εμφανές: η Νέα Δημοκρατία θέλει να εμφανιστεί ως ο μοναδικός πόλος κυβερνητικής σταθερότητας απέναντι σε ένα κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο.

Το ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρουλάκης

Αιχμές υπήρξαν και προς το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Ο πρωθυπουργός επιχείρησε να αμφισβητήσει την ικανότητα της αντιπολίτευσης να παρουσιάσει μια πειστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, ενώ η συνολική του επιχειρηματολογία παρέπεμπε στο δίλημμα «ποιος μπορεί πραγματικά να κυβερνήσει».

Είναι μια στρατηγική που απευθύνεται κυρίως στους κεντρώους ψηφοφόρους: η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να εμφανιστεί ως η ασφαλής επιλογή απέναντι σε ένα σκηνικό πολλών κομμάτων και πιθανών συνεργασιών.

Αυτοκριτική με το βλέμμα στην επόμενη μέρα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε παράλληλα λάθη και καθυστερήσεις σε επιμέρους ζητήματα, μεταξύ άλλων και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η συγκεκριμένη αναφορά εντάσσεται στην προσπάθεια να εμφανιστεί η κυβέρνηση ως πολιτική δύναμη που μπορεί να αναγνωρίζει αστοχίες χωρίς να αμφισβητείται ο βασικός της σχεδιασμός.

Ωστόσο, η αντιπολίτευση επιχείρησε να αξιοποιήσει ακριβώς αυτά τα σημεία, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για ακρίβεια, διαφθορά και ζητήματα κράτους δικαίου.