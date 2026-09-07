Άδωνις Γεωργιάδης στη Realnews: Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι απολύτως εφικτός

Απόλυτα εφικτό χαρακτηρίζει τον στόχο της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία ο υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στη Realnews, και τονίζει ότι αυτή τη στιγμή είναι το μοναδικό κόμμα που παρουσιάζει σοβαρή και πιθανή κυβερνητική πρόταση.

Στον ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΚΑΤΣΙΟ – ΠΗΓΗ: Realnews

Σε ό,τι αφορά την κριτική του Αντώνη Σαμαρά, επισημαίνει ότι «δεν έφερε μόνο εμένα, τον Μάκη Βορίδη και τον Θάνο Πλεύρη, αλλά προσκάλεσε όλο τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, να έρθει τότε στη Νέα Δημοκρατία», ενώ απαντά εκ νέου στις πρόσφατες αναφορές του Νίκου Τσιούτσια, διευθυντή του γραφείου Τύπου του πρώην πρωθυπουργού.

Σε ό,τι αφορά την υγεία τονίζει ότι «το πιο μεγάλο επίτευγμά μας δεν είναι οι υποδομές. Είναι το «Προλαμβάνω» και τα 6,7 εκατομμύρια Έλληνας που συμμετείχαν στα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων». «Αλλάζουμε την κουλτούρα της υγείας στην Ελλάδα. Δεν περιμένουμε κάποιος να ασθενήσει, αλλά φροντίζουμε για την καλή υγεία του», τονίζει ο υπουργός Υγείας.

Συνηθισμένο το ερώτημα σε μια προεκλογική περίοδο. Θεωρείτε εφικτό τον στόχο της αυτοδυναμίας; Ποια διλήμματα θα προτάξετε;

«Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι απολύτως εφικτός και κατά τη γνώμη μου είναι και το πιθανότερο εκλογικό αποτέλεσμα των εκλογών του 2027. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι το μοναδικό κόμμα που παρουσιάζει σοβαρή και πιθανή κυβερνητική πρόταση. Όλα τα άλλα κόμματα παρουσιάζονται ως κόμματα διαμαρτυρίας. Στο τέλος η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση, άρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Τα διλήμματα τα έχει προτάξει η ζωή. Ο κύριος Τσίπρας υπόσχεται λεφτά που δεν υπάρχουν. Για να τα βρουν, θέλουν να εισβάλουν πάλι στις θυρίδες σαν να είμαστε στο 2015. Υπόσχεται πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν και ο κύριος Ανδρουλάκης τον επικροτεί γιατί του έκλεψε το πρόγραμμά του. Δεν βγάζουμε άκρη»…

Αν η Νέα Δημοκρατία δεν καταγράψει ποσοστά ανάλογα με το στοίχημα που έχει θέσει, θεωρείτε πως μπορεί να ανοίξει θέμα ηγεσίας;

«Η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, παραμένει πρώτο κόμμα εδώ και μία δεκαετία και ύστερα από οκτώ χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας. Να σας πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι κανέναν άλλον πρόεδρο του κόμματος να έχει πετύχει τέτοια επίδοση κατά το παρελθόν. Αρα δεν μπορώ να καταλάβω πώς ακριβώς θα ανοίξει θέμα ηγεσίας και από ποιον».

Πολλή κριτική από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά στην κυβέρνηση, για την εξωτερική πολιτική, για την κοινωνική και την οικονομική ατζέντα. Σας έχει συνεχώς στο στόχαστρο. Είστε ένα κόμμα με πολύ σημιτικό ΠΑΣΟΚ και λίγο από ΛΑΟΣ, όπως ανέφερε ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του πρώην πρωθυπουργού;

«Ο κύριος Τσιούτσιας με τη συνέντευξή του έκανε μεγάλη ζημιά στον κύριο Σαμαρά. Πρώτα απ’ όλα, ως προς το «ολίγον ΛΑΟΣ», απέδειξε ότι δεν ξέρει την ιστορία του Αντώνη Σαμαρά, καθ’ όσον ο ίδιος ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, δεν έφερε μόνο εμένα, τον Μάκη Βορίδη και τον Θάνο Πλεύρη, αλλά προσκάλεσε όλο τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό να έρθει τότε στη Νέα Δημοκρατία.

Αρα, η κατηγορία ήταν κατά του Αντώνη Σαμαρά. Οσον αφορά το σημιτικό ΠΑΣΟΚ, θέλω να υπενθυμίσω ότι για την κρισιμότερη θέση του υπουργού Οικονομικών, όταν έγινε πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς πρότεινε με τη σειρά τον Ράπανο, τον Στουρνάρα και τον Γκίκα Χαρδούβελη. Και οι τρεις ήταν στενοί συνεργάτες του Κώστα Σημίτη. Αρα, το να κατηγορείς τον Μητσοτάκη για το ότι έφερε σημιτικούς στη Νέα Δημοκρατία είναι και λίγο φάουλ του κυρίου Τσιούτσια. Είναι σαν να στρέφεται κατά του Αντώνη Σαμαρά στην πρώτη συνέντευξή του. Προφανώς «τα έκανε θάλασσα». Φαντάζομαι ότι οι εκπρόσωποι του κυρίου Σαμαρά στο μέλλον θα σοβαρευτούν».

Ποιο αποτύπωμα αφήνει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στον κρίσιμο για την καθημερινότητα τομέα της υγείας;

«Αυτές τις ημέρες είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ πάρα πολλούς νομούς, να κάνω πάρα πολλά εγκαίνια, να μιλήσω με πάρα πολύ κόσμο. Το κλίμα στην υγεία έχει αλλάξει άρδην. Δεν υπήρξε η παραμικρή διαμαρτυρία. Ο κόσμος παντού με υποδεχόταν με λουλούδια και μου έδινε συγχαρητήρια για τις πολλές νέες υποδομές που καταφέραμε να φτιάξουμε με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αλλά το πιο μεγάλο επίτευγμά μας δεν είναι οι υποδομές. Είναι το «Προλαμβάνω» και τα 6,7 εκατομμύρια Ελληνες που συμμετείχαν στα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων. Αλλάζουμε την κουλτούρα της υγείας στην Ελλάδα. Δεν περιμένουμε κάποιος να ασθενήσει, αλλά φροντίζουμε για την καλή υγεία του».

Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» θα συνεχιστεί με εθνικούς πόρους έως το 2030. Πόσοι πολίτες ωφελήθηκαν από την πρώτη φάση του προγράμματος; Ποια προγράμματα συνεχίζονται και πότε θα ξεκινήσει η αποστολή των νέων sms με δωρεάν παραπεμπτικά;

6,7 εκατομμύρια Έλληνες συμμετείχαν στα προγράμματα του «Προλαμβάνω». Τα βασικά προγράμματα, δηλαδή το καρδιαγγειακό πρόγραμμα, η ανίχνευση του καρκίνου του μαστού κ.λπ., θα συνεχιστούν και με εθνικούς πόρους. Τον Οκτώβριο θα αρχίσουν πάλι οι αποστολές sms».

Από την αρχή της θητείας σας έχετε θέσει ως προσωπικό σας στοίχημα τη βελτίωση των χρόνων στα επείγοντα των δημοσίων νοσοκομείων. Πώς είναι σήμερα η κατάσταση στις εφημερίες, πόσο περιμένουν οι πολίτες; Πότε θα είναι διαθέσιμη η εφαρμογή για να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο από το κινητό τους πριν επισκεφθούν ένα νοσοκομείο;

«Η εφαρμογή είναι έτοιμη, σε λίγες ημέρες θα γίνει το άνοιγμά της στο κοινό. Ηδη η μείωση της αναμονής στα επείγοντα είναι μια πραγματικότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αν εξαιρέσουμε κάποια νοσοκομεία που έχουν πολύ μεγάλη πίεση, όπως το «Γεννηματάς», το «Αττικόν» ή ο «Ευαγγελισμός», σε γενικές γραμμές η αναμονή έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Ακόμα και αυτά όμως έχουν αναμονή κάτω από τέσσερις ώρες».

Ακούμε για αποσύρσεις ογκολογικών φαρμάκων και την ανησυχία των ασθενών με χρόνιες παθήσεις για καθυστερημένη είσοδο στη χώρα νέων καινοτόμων θεραπειών. Τι ακριβώς συμβαίνει; Οι Έλληνες ασθενείς έχουν πιο δύσκολη πρόσβαση σε νέα φάρμακα;

«Κατ’ αρχάς δεν πρόκειται να αποσυρθεί κανένα φάρμακο. Ακόμα και αν υποτεθεί ότι κάποιο φάρμακο αποσύρεται, έρχεται μέσω του ΙΦΕΤ ή εξασφαλίζουμε την πρόσβασή του στους ασθενείς που έχουν ήδη λάβει θεραπεία. Δεν πρέπει κανένας να ανησυχεί. Προφανώς οι εταιρείες πιέζουν για καλύτερες τιμές, προφανώς το clawback δημιουργεί πιέσεις σε ορισμένες εταιρείες και προφανώς τα πολλά νέα φάρμακα δημιουργούν μεγάλη πίεση στους προϋπολογισμούς. Να φέρω ένα παράδειγμα. Το νέο φάρμακο για τον καρκίνο στο πάγκρεας σε μια πρώτη εκτίμηση θα φέρει επιβάρυνση δαπάνης 124 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Δεν μπορούμε να γεννήσουμε λεφτά από τον ουρανό, υπάρχουν κάποια όρια στις δημοσιονομικές δυνατότητές μας. Παρά ταύτα, κανένας ασθενής που χρειάζεται ένα φάρμακο στην Ελλάδα δεν θα μείνει χωρίς αυτό το φάρμακο».