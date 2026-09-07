Μαραθώνας: Σήμερα η δίκη της 68χρονης που δεν δήλωσε τον θάνατο της νεκρής μητέρας της για να λαμβάνει τη σύνταξή της – Πώς την «ξεσκέπασε» η εγγονή

Ανατριχίλα έχει προκαλέσει στο Πανελλήνιο η μακάβρια υπόθεση του Μαραθώνα που παρέμενε για χρόνια κρυμμένη πίσω από τις πόρτες ενός σπιτιού και που αποκαλύφθηκε όταν εντοπίστηκαν τα οστά της 90χρονης γυναίκας σε αποθήκη.

Σήμερα Δευτέρα (7/9) θα γίνει δίκη (μετά από αναβολή) στο Πλημμελειοδικείο, της 68χρονης κόρης της 90χρονης και του γιου της.

Τα ευρήματα εντοπίστηκαν το πρωί της περασμένης Παρασκευής (4/9) σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο της κατοικίας στην οδό Ιθάκης στον Μαραθώνα, μετά από καταγγελία της εγγονής της υπερήλικης, που φέρεται να δήλωσε ότι εδώ και μία δεκαετία δεν είχε επαφή με τη γιαγιά της.

Η 68χρονη κόρη της ηλικιωμένης και ο εγγονός της συνελήφθησαν μετά τον εντοπισμό των οστών και οδηγήθηκαν το Σάββατο (5/9) στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για τη μη αναγγελία ανεύρεσης νεκρού, ενώ οι Αρχές εξετάζουν και το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης.

Τι υποστήριξε η 68χρονη για τη νεκρή 90χρονη

Η 68χρονη κατηγορούμενη φέρεται να ομολόγησε ότι έθαψε τη σορό της μητέρας της για να λαμβάνει τη σύνταξή της, ενώ ο εγγονός τής υπερήλικης αρνείται κάθε συμμετοχή στην πράξη.

Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται και ήδη έχει ανατεθεί σε ειδικό ανθρωπολόγο η εξέταση των οστών ώστε να προσδιοριστεί η ηλικία και κατ’ επέκταση ο χρόνος θανάτου της υπερήλικης και να αποδοθεί χρονικά προσδιορισμένη κατηγορία για απάτη σε βάρος του Δημοσίου στους δύο συλληφθέντες.

Η αποκάλυψη που έφερε την υπόθεση στο φως

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά την καταγγελία της εγγονής της 90χρονης, η οποία, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, είχε χάσει εδώ και χρόνια κάθε επαφή με τη γιαγιά της.

Η γυναίκα φέρεται να είχε πληροφορηθεί από τη μητέρα της ότι η ηλικιωμένη είχε πεθάνει, χωρίς όμως να έχει σαφή εικόνα για το πότε και πού είχε γίνει η ταφή της. Η απουσία ληξιαρχικής πράξης θανάτου και οι πληροφορίες που έφτασαν στην εγγονή της προκάλεσαν νέα ερωτήματα και τελικά οδήγησαν την υπόθεση στις Αρχές.

Τι οδήγησε την εγγονή να καταγγείλει την μητέρα και τον αδερφό της ότι κρατούσαν τη σορό της γιαγιάς, στο υπόγειο μετά από τόσα χρόνια;

Η εγγονή μιλώντας στο MEGA είπε «Το 2015 με πήρε τηλέφωνο η μητέρα μου και με ενημέρωσε ότι βρήκε νέο σύντροφο που κατοικεί στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, με αποτέλεσμα να πάρει τον αδερφό μου να φύγουν και να μείνουν όλοι μαζί στο σπίτι του, ενώ η γιαγιά θα έμπαινε σε κάποιο γηροκομείο στην περιοχή της Πεντέλης. Η τηλεφωνική επικοινωνία με τη μητέρα μου ήταν αραιή και σε αυτήν δεν λέγαμε πράγματα πέραν του αν είναι καλά και για θέματα λειτουργικότητας του σπιτιού στον Μαραθώνα. Τα Χριστούγεννα του έτους 2017 με ενημέρωσε τηλεφωνικά η μητέρα μου ότι η γιαγιά απεβίωσε από καρκίνο του εντέρου και έκτοτε χάθηκε. Δεν είχαμε επικοινωνία για αρκετό διάστημα και αναρωτήθηκα πού θα γίνει η ταφή ή η κηδεία, καθότι δεν τα πήγαινα καλά με τέτοιου είδους διαδικασίες», ανέφερε στην κατάθεσή της η εγγονή της 90χρονης.

Γειτόνισσα ανέφερε πως το ζήτημα ήταν η πώληση του σπιτιού. Επειδή βρέθηκε κάποιος αγοραστής για το σπίτι και ήθελαν να το πουλήσουν, μπήκε στη μέση το ζήτημα πού είναι η γιαγιά.

Και πράγματι επιβεβαιώνεται από την κατάθεση της εγγονής ότι ξεκίνησε να ψάχνει τη ληξιαρχική πράξη θανάτου της γιαγιάς η ίδια, απευθυνόμενη στις αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί η μητέρα της δεν της την έδινε και εκεί αντιλήφθηκε ότι η πράξη αυτή δεν υπήρχε. Και αυτό ήταν που την κινητοποίησε για να δει τελικά να κάνει την καταγγελία: πού είναι η γιαγιά μου;

«Τη γνωρίζαμε, αφού έμενε πολλά χρόνια εδώ πέρα. Όχι, φυσιολογικοί άνθρωποι ήταν. Εντάξει, δεν έμενε εδώ με το γιο της. Πηγαίνανε, ψωνίζανε. Τι παράξενη συμπεριφορά να έχουν; Όχι, δεν είχανε. Ε, τώρα μες στην απελπισία της η γυναίκα μπορεί να μην είχε χρήματα και έκανε μια βλακεία. Τι να πω κι εγώ τώρα. Πάνε πάντως οι άνθρωποι αυτοί εδώ πέρα και μάλλον θα ‘χανε κάνει μια ανοησία. Τι να κάνανε άλλο; Ναι, βέβαια την είχα δει. Πώς δεν την είχα; Ήταν και σπίτι μας η γυναίκα. Τι λέτε! Κάτσε, αυτή είχε σπάσει τα ισχία της. Ήταν μεγάλη η γυναίκα, γιατί πρέπει να κοντεύει τα εκατό τώρα. Η μητέρα μου είναι μεγάλη γυναίκα, δεν κυκλοφορεί. Ζει όμως. Πού να ξέρω τι γίνεται μέσα στο σπίτι της. Αυτή έλεγε ότι την είχε βάλει σε γηροκομείο. Έλεγε την πλήρωνε χίλια διακόσια ευρώ και την είχε στο γηροκομείο. Αλλά τι γίνεται στο σπίτι του αλλουνού; Η μάνα μου εδώ είναι ενενήντα τόσων χρονών και είναι μέσα στο σπίτι, δεν κυκλοφορεί. Παραπέρα από αυτό δεν έχω μάθει. Δεν ξέρω αυτή η γυναίκα, γιατί είμαστε γι-χρόνια γειτόνοι και έχουμε και μια ψιλή συγγένεια, αλλά δεν ξέρω τι να σας πω τώρα. Όλους φυσιολογικούς τους έβρισκα όλους εδώ πέρα. Αυτό το σπίτι το είχανε οι δύο, τα δύο εγγόνια. Μάλλον κάτι δεν πήγε καλά, κάτι θύμωσε κάτι και το πουλάγανε αυτό το σπίτι. Κάτι έγινε. Τώρα τι να σας πω τώρα οικογενειακά. Είναι από άλλο πατέρα αυτά τα δύο εγγόνια, δεν είναι από τον ίδιο πατέρα», ανέφερε γειτόνισσα.

Η εγγονή της 90χρονης στην κατάθεσή της είπε: «Τον τελευταίο καιρό ξεκίνησαν διαδικασίες πώλησης του σπιτιού. Βρέθηκε αγοραστής και σε καθημερινή βάση επικοινωνούσα με τον πατριό μου και τον αδερφό μου για τη διευθέτηση διαφόρων ζητημάτων. Την Τρίτη 18 Αυγούστου του 2020 έκανα αίτηση για χορήγηση ληξιαρχικής πράξης θανάτου στο Ληξιαρχείο Πεντέλης, σε γηροκομείο της περιοχής, όπου μου είπε η μητέρα μου ότι απεβίωσε η γιαγιά. Από το Ληξιαρχείο της Πεντέλης έλαβα αρνητική απάντηση, δηλαδή ότι δε βρέθηκε ληξιαρχική πράξη θανάτου της γιαγιάς μου. Από εκείνη τη στιγμή γεννήθηκαν μέσα μου ερωτήματα του τι είχε συμβεί με τη γιαγιά, πού θάφτηκε και πότε. Σε ερωτήσεις που είχα κάνει τα προηγούμενα χρόνια στην οικογένειά μου και συγκεκριμένα στη μητέρα μου, η ίδια απέφευγε να απαντήσει. Τον φετινό χειμώνα και ενώ δεν είχα επαφή με τον αδερφό μου και τον πατριό μου, έλαβα τηλέφωνο από τον ίδιο, όπου μου εκμυστηρεύτηκε ότι ο αδερφός μου με τη μητέρα μου λαμβάνουν τη σύνταξη της γιαγιάς και την έχουν θάψει στην αυλή της οικίας στον Μαραθώνα. Εγώ δεν έδωσα σημασία γιατί μου ακούγονταν όλα παράλογα. Πλην όμως το τελευταίο γεγονός της μη ανεύρεσης ληξιαρχικής πράξης θανάτου με έβαλε σε σκέψεις. Δεν γνωρίζω πώς βιοποριζόταν τόσα χρόνια. Η μητέρα μου δεν παίρνει δική της σύνταξη, ούτε ο αδερφός μου παίρνει κάποιο επίδομα. Τόσα χρόνια πίστευα πως τους συντηρούσε ο σύντροφός της».

Τα οστά σε αποθηκευτικό χώρο και η ανθρωπολογική εξέταση

Τα ευρήματα εντοπίστηκαν τυλιγμένα σε νάιλον μέσα σε αποθήκη του σπιτιού. Η εξέλιξη αυτή διαφοροποίησε σημαντικά την εικόνα που είχαν αρχικά οι Αρχές, καθώς η 68χρονη φέρεται αρχικά να είχε υποστηρίξει ότι είχε θάψει τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού.

Για την ταυτοποίηση των οστών και την προσπάθεια προσδιορισμού του χρόνου και των συνθηκών του θανάτου έχει επιστρατευθεί ειδικός δικαστικός ανθρωπολόγος. Η εξέταση αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο στοιχείο της δικογραφίας, καθώς οι Αρχές θέλουν να διαπιστώσουν εάν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για τα αίτια του θανάτου.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η 90χρονη εκτιμάται ότι πέθανε γύρω στα Χριστούγεννα του 2017. Το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την πλήρη ανασύσταση των γεγονότων.

Τι φέρεται να υποστηρίζει η κόρη

Η 68χρονη έχει υποστηρίξει ότι η μητέρα της πέθανε από φυσικά ή παθολογικά αίτια, λόγω της προχωρημένης ηλικίας της. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει αναφέρει ακόμη ότι δεν πραγματοποιήθηκε κηδεία και ότι η σορός μεταφέρθηκε και τάφηκε χωρίς να δηλωθεί ο θάνατος.

Σε άλλο σημείο της υπόθεσης, η ίδια φέρεται να δήλωσε ότι δεν θυμάται πλέον πού είχε τοποθετήσει τη σορό, γεγονός που οδήγησε τις Αρχές σε εκτεταμένες έρευνες στον χώρο του ακινήτου.

Στο μικροσκόπιο και η σύνταξη της 90χρονης

Παράλληλα με το μυστήριο γύρω από τον θάνατο, οι Αρχές εξετάζουν το οικονομικό σκέλος.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η σύνταξη της ηλικιωμένης φέρεται να συνέχισε να καταβάλλεται και μετά τον θάνατό της. Οι αστυνομικές και δικαστικές Αρχές αναμένεται να εξετάσουν τις κινήσεις στους σχετικούς λογαριασμούς και τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος εισέπραττε τα χρήματα και για ποιο χρονικό διάστημα.

Το ενδεχόμενο οικονομικής απάτης σε βάρος του Δημοσίου εξετάζεται ως ξεχωριστή πτυχή της υπόθεσης.