Αυλαία για πέντε κανάλια: Τα «βαριά χαρτιά» στη «μάχη» της prime time

Συντονισμένα και με κοινή εκκίνηση θα ριχτούν στη «μάχη» της prime time τα κανάλια, εντός ή εκτός συμμαχίας. Κατόπιν διαβουλεύσεων και αναθεώρησης του προηγούμενου σχεδιασμού, οι λεγόμενοι Βig-4, ο ANT1, ο Alpha, το Mega και το Star, ετοιμάζονται να ρίξουν τα βαριά χαρτιά τους στην αρένα της βραδινής ζώνης από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.

ΠΗΓΗ: Reallife

Είχαν προηγηθεί συζητήσεις για πρεμιέρα στις αρχές Οκτωβρίου και μετά στις 28 Σεπτεμβρίου, αλλά στην πορεία αναθεωρήθηκαν για λόγους στρατηγικής και ανταγωνισμού. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα τέσσερα πανελλαδικά κανάλια συμφώνησαν να «κόψουν» την κορδέλα της prime time σε δύο εβδομάδες, χωρίς όμως ακόμα να έχει οριστικά αποφασιστεί έως την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές ποιες σειρές θα πάρουν το βάπτισμα του πυρός.

Στον ΑΝΤ1 τα δυνατά χαρτιά που αναμένονται πρώτα στη «μάχη» είναι η δραματική σειρά εποχής «Ντέρτι» και το «Κρίνο και αγκάθι», ενώ θα υπάρξει ειδικό event παρουσίασης λίγες ημέρες πριν από την εκκίνηση του τηλεοπτικού «πρωταθλήματος». Σε φάση πυρετώδους προετοιμασίας για το λανσάρισμα των νέων σειρών βρίσκεται και ο Alpha, με επικρατέστερες για πρεμιέρα την καθημερινή σειρά «Οι κόρες της Αρετής» και το «Μια γυναίκα». Στο Mega ζεσταίνουν τις μηχανές για έναρξη της βραδινής ζώνης, με βασικά χαρτιά τα «Δύο μαύρα πουκάμισα» και το «Κάμπινγκ», ενώ το Star «κλειδώνει» τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου το «Greece’s next top model».

Και ενώ οι τέσσερις σταθμοί συμπίπτουν χρονικά στο λανσάρισμα λόγω συμμαχίας, το ίδιο timing επιλέγει και ο ΣΚΑΪ που κινείται αυτόνομα όσον αφορά τη στρατηγική και τον προγραμματισμό. Αρχικά, στόχος του ΣΚΑΪ ήταν να προλάβει τον ανταγωνισμό και να λανσάρει τις νέες σειρές του Ανδρέα Γεωργίου τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Οι αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ανάγκασαν τους ιθύνοντες να αλλάξουν τα σχέδιά τους. Για να μην ξεκινήσουν με σπαστά επεισόδια και διακοπή στα μισά της εβδομάδας, ο ΣΚΑΪ αποφάσισε να λανσάρει τις σειρές μυθοπλασίας μία εβδομάδα αργότερα, δηλαδή μαζί με τα άλλα τέσσερα πανελλαδικά κανάλια. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι «Μπλε ώρες» αναμένεται να κάνουν πρεμιέρα εκτάκτως την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα νωρίτερα από τις σειρές των άλλων καναλιών.