Κοντογεώργης: Η κριτική Σαμαρά δεν ακουμπάει τον κόσμο της ΝΔ – Δεν υπάρχει θέμα συνεργασίας με οποιοδήποτε άλλο σχηματισμό πλην του ΠΑΣΟΚ

Στα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε το πρωί της Δευτέρας (7/9) ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης.

Συγκεκριμένα μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN και στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, ο κύριος Κοντογεώργης ανέφερε: «εμάς μας ενδιαφέρει με τη βελτίωση της οικονομίας που υπάρχει, να βελτιώνεται η ζωή όσο το δυνατόν περισσότερων συμπολιτών μας. Αυτή ήταν η στόχευση των μέτρων, ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε σε διάφορες κοινωνικές και επαγγελματικές κατηγορίες: αγρότες, μεσαία τάξη ευρύτερα, συνταξιούχους, ελευθεροεπαγγελματιες, μισθωτούς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα».

Στη συνέχεια εξειδίκευσε για κάποιες εξαγγελίες, όπως, για παράδειγμα στην προκαταβολή φόρου είπε πως έγινε το πρώτο βήμα, με την ταυτόχρονη επεξήγηση ότι «αν η μείωση από 80% στο 50% γινόταν σε μία χρονιά, θα ήταν 2,1 δισ. ευρώ. Το πακέτο που ανακοινώθηκε στη Θεσσαλονίκη ήταν 2,2 δισ. ευρώ».

Αμέσως μετά, ο Θ. Κοντογεώργης είπε διαδοχικά «δεν»: «Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε νέο καθεστώς εποπτείας για τη χώρα», «δεν μπορούμε να ρισκάρουμε δημοσιονομικά μια κατάσταση», «δεν έχουμε λεφτά που τα κρύβουμε, δεν μπορούμε να τα δώσουμε», «δεν θα κάνουμε το λάθος να γίνουν αυτά που μας οδήγησαν σε χρεωκοπίες και σε καθεστώς επιτήρησης».

Στο σημείο επεσήμανε πως τα μέτρα της κυβέρνησης είναι μόνιμα. Εξάλλου, συνέχισε, «κάποιοι αυτά που λένε, τα υλοποιούν και κάποιοι όχι», ειδικώς δε για τον κύριο Τσίπρα «είδαμε τι υλοποίησε και τι όχι», σχολίασε.

Παράλληλα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ περιέγραψε τον κεντρικό στόχο, «πώς θα κάνουμε τη χώρα μία από τις καλύτερες χώρες της ΕΕ για να ζεις, να δημιουργείς, να κάνεις οικογένεια -και σε αυτό ο πρωθυπουργός έβαλε στόχους που έχουν να κάνουν με την παιδεία, την υγεία, το παραγωγικό μοντέλο και τον πρωτογενή τομέα».

Εδώ, έκανε ειδική μνεία στους αγρότες, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων έχει εισόδημα μέχρι 20.000- 30.000 ευρώ. Επίσης, το αίτημα για αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία έχει ικανοποιηθεί, ενώ στη χώρα μας υπάρχει το χαμηλότερο ενεργειακό τιμολόγιο για τους αγρότες από την υπόλοιπη Ευρώπη. Έκανε, τέλος, αναφορά και στη σημασία της τοπικής αλυσίδας αξίας.

Η κριτική Σαμαρά δεν ακουμπάει τον κόσμο της ΝΔ

Αλλάζοντας θέμα, για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ δήλωσε πως «φαίνεται ότι έχει πάρει τον δρόμο του. Βγήκε μετά και είπε τα δικά του, υπάρχει μια συνεχής ρητορική». Ενώ παρατήρησε πως στην εξωτερική πολιτική «δεν βρήκε ούτε μία καλή κουβέντα να πει ποτέ και για όσα έχουν γίνει (έναρξη εξορύξεων το α’ εξάμηνο του 2027, ΑΟΖ, ακύρωση στην πράξη του τουρκολιβυκού μνημονίου, ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας)».

Όμως, σχολιάζοντας όσα ανέφερε χθες, Κυριακή, ο Α. Σαμαράς, ο Θ. Κοντογεώργης αντέτεινε πως «ο πρωθυπουργός είναι μέλος αυτής της παράταξης και κουβαλάει και μια ιστορική μνήμη. Ήταν και ο πατέρας του…». Εν κατακλείδι, «κατά την άποψή μας η κριτική του κυρίου Σαμαρά δεν ακουμπάει το κοινό που είναι κοντά στην κυβέρνηση ή έχει μια θετική αναμονή».

Δεν απέκλεισε πάντως η ζημιά στη ΝΔ να είναι η επιδίωξη του πρώην πρωθυπουργού, αλλά, συμπλήρωσε, «εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο».

Από την πλευρά της κυβέρνησης, «εμείς έχουμε να κάνουμε τη δουλειά μας τους επόμενους 8-9 μήνες, να ολοκληρώσουμε όσα έχουμε πει – έχουμε ακόμη εκκρεμότητες – είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Και ταυτόχρονα, όπως ξεκίνησε ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, θα ξεδιπλώνουμε προς τους Έλληνες πολίτες την πρότασή μας για τη συνέχεια».

Εν συνεχεία ο Θ. Κοντογεώργης σημείωσε ότι «προεκλογική περίοδος είναι, κάποιοι θα επιδιώξουν τοξικότητα, εμείς δεν θα μπούμε σε αυτό. Όσο πιο ψύχραιμα γίνει η συζήτηση, θεωρώ ότι είναι προς το συμφέρον των πολιτών και της κοινωνίας να ακούσουν τι προτείνει ο καθένας, κι από εκεί και πέρα ας κρίνουν».

Περιγράφοντας ακολούθως το περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας, επεσήμανε ότι «σε αυτό το περιβάλλον εμείς επιδιώκουμε αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Ο πρωθυπουργός θα χειρισθεί την εντολή, τη συνταγματική επιταγή με τον σεβασμό και την υπευθυνότητα που χρειάζεται και πρέπει. Κόμματα με τα οποία στην εκλογική και κοινωνική βάση τους – δεν λέω στις ηγεσίες – βλέπεις σημεία επαφής, έχουν αποκλείσει (τη συνεργασία) και αυτό εκ των πραγμάτων στενεύει τα περιθώρια. Εμείς έχουμε να συνεργασθούμε με την κοινωνική πλειοψηφία που επιζητεί πρόοδο, ευημερία και σταθερότητα για τα επόμενα χρόνια», τόνισε με την παράλληλη διαπίστωση, ότι «όλοι μπορούν να το λένε, το θέμα είναι ποιος μπορεί αξιόπιστα να το εξασφαλίσει».

Δεν υπάρχει θέμα συνεργασίας με οποιοδήποτε άλλο σχηματισμό πλην του ΠΑΣΟΚ

Αφού ξεκαθάρισε, τέλος, ότι «δεν υπάρχει θέμα συνεργασίας με οποιοδήποτε άλλο σχηματισμό» (σ.σ. πλην του ΠΑΣΟΚ), ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ υπενθύμισε ότι «ο Μητσοτάκης εξελέγη το 2016 ως πρόεδρος από μια ευρεία κοινωνική συμμαχία και αυτή εξέφρασε και το 2019 και το 2023. Ήταν άνθρωποι από διαφορετικές κομματικές και ιδεολογικές ίσως, αφετηρίες», που ζητούσαν όμως, «λογική, σχέδιο, μετρήσιμο αποτέλεσμα».