Κοντογεώργης στον Realfm 97,8 για Τουρκία: Έχουν γνώση οι φύλακες, δεν πορευόμαστε αφελώς και αμέριμνοι – Τι είπε για την τραγωδία στη Χίο και το Λιμενικό

Για την τραγωδία στη Χίο και την κριτική της αντιπολίτευσης, τη Συνταγματική Αναθεώρηση και τα ελληνοτουρκικά μίλησε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

Σχετικά με το τραγικό περιστατικό στη Χίο, ο κ. Κοντογεώργης τόνισε ότι «πάντοτε ως πυλώνα του μεταναστευτικού έχουμε τη διπλωματική οδό. Είναι και το κομμάτι της αποτροπής που έχει να κάνει και με το Λιμενικό, αλλά και το ρυθμιστικό πλαίσιο, η νομοθεσία και στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος και στην εθνική νομοθεσία. Είναι ένα γεγονός που μας έχει στενοχωρήσει όλους πάρα πολύ γιατί χάθηκαν άνθρωποι».

Στη συνέχεια είπε ότι «δεν κοιτάμε σε καμία περίπτωση την Τουρκία και αυτό αφορά σε όλο το εύρος των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ειδικά στα θέματα του μεταναστευτικού και στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου και των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης υπάρχει συνεργασία στο συγκεκριμένο ζήτημα και έχει βελτιωθεί η κατάσταση – το γεγονός ότι το 2025 έκλεισε με 13.000 λιγότερες αφίξεις σε σχέση με το 2024, είναι αποτέλεσμα και αυτής της συνεργασίας. Βέβαια όταν προκύπτουν τέτοια ζητήματα, υπάρχει μία Διυπηρεσιακή συνεργασία με την Τουρκία προκειμένου να δούμε πώς μπορούν να εντοπιστούν αυτά τα κυνικά και απάνθρωπα κυκλώματα των παράνομων διακινητών που εκμεταλλευόμενοι την ανθρώπινη ανάγκη και αγνοώντας και την αξία της ανθρώπινης ζωής προβαίνουν σε αυτές τις ενέργειες. Κάτι αντίστοιχο είχαμε και στη Χίο».

«Σίγουρα χρειάζονται βελτιώσεις αλλά στα θέματα χαμηλής πολιτικής υπάρχει συνεργασία με την Τουρκία για να περιορίσουμε το φαινόμενο, υπάρχουν αποτελέσματα, δυστυχώς όμως, δεν είναι πάντα θετική αυτή η συνεργασία. Εμείς εμπιστευόμαστε το Λιμενικό μας και το νομοθετικό πλαίσιο για να γίνεται η δουλειά που πρέπει να γίνεται, δηλ. της αποτροπής. Βέβαια μας λυπούν τέτοια γεγονότα και από εκεί και πέρα η ελληνική Πολιτεία κάνει αυτά που χρειάζεται να κάνει» πρόσθεσε.

Επισήμανε ότι «Έχοντας ως αφετηρία το 2020, βρισκόμαστε σε ένα άλλο πλαίσιο και όντως κάποια πράγματα λειτουργούν διαφορετικά. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε ιδεατό επίπεδο συνεργασίας αλλιώς θα είχαν εκμηδενιστεί και αυτά τα γεγονότα. Γι’ αυτό δουλεύουμε και με την τουρκική πλευρά, γι’ αυτό εξοπλίζουμε και το Λιμενικό μας και κάνουμε ό, τι καλύτερο γίνεται για να περιορίσουμε αυτά τα φαινόμενα».

«Δεν ξυπνάει κανείς και λέει πάω να ρίξω κάποιους ανθρώπους στη θάλασσα»

Όπως είπε ο κ. Κοντογεώργης, «κανείς δεν θέλει να προκαταλάβει τι συνέβη. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει μία πραγματικότητα που κατά πώς φαίνεται από μαρτυρίες υπήρχε μία συγκεκριμένη συνθήκη στη θαλάσσια περιοχή έξω από τη Χίο, πάλι μια τέτοια απόπειρα των απάνθρωπων διακινητών να προχωρήσουν σε αποβίβαση στο νησί, έγιναν οι ενέργειες από το Λιμενικό και δυστυχώς είχαμε αυτό το δυστύχημα με ευθύνη του διακινητή. Προφανώς και όλα αυτά στην πορεία θα διαλευκανθούν. Μην ξεχνάτε ότι επιχειρησιακά είναι πάντα μία δύσκολη κατάσταση».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «είναι το ίδιο το Λιμενικό που κατηγορείται από διάφορους και είναι το ίδιο που έσωσε άλλους 20 ανθρώπους. Κινητοποιείται ένας ολόκληρος μηχανισμός, σκάφη, ελικόπτερα το βράδυ προκειμένου να διασώσουν ανθρώπους. Δεν ξυπνάει κανείς και λέει πάω να ρίξω κάποιους ανθρώπους στη θάλασσα. Είναι δύσκολες επιχειρησιακές συνθήκες και πάντα γίνονται με τον τρόπο που λειτουργούν τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος για να σώζουν ζωές».

Σχετικά με την κλειστή θερμική κάμερα, ο κ. Κοντογεώργης απάντησε: «Δεν υπήρχε τέτοια ανάγκη από την άποψη ότι στην ανοιχτή θάλασσα είχε ήδη εντοπίσει το Λιμενικό τη λέμβο και τα πρόσωπα, επομένως δεν είχε την ανάγκη ανίχνευσης γιατί η θερμική κάμερα δεν καταγράφει, αλλά ανιχνεύει, δίνει το στίγμα. Όλα είναι στο πλαίσιο της εξέτασης και υπάρχουν φυσικά και τεχνικά ζητήματα που δεν έχουμε πλήρη γνώση. Αλλά από όσα προκύπτουν, καταλαβαίνω ότι η θερμική κάμερα ανοίγει όταν υπάρχει ανάγκη ανίχνευσης και όχι όταν έχεις εντοπίσει τη λέμβο, τους ανθρώπους και τους διακινητές».

Σε άλλο σημείο πρόσθεσε ότι «κάθε χρόνο έχουμε μειωμένες ροές και αυτό δείχνει ότι αυτή η πολιτική αποδίδει. Εμείς δίκαια αλλά αυστηρά θα συνεχίσουμε σε αυτό το πλαίσιο».

Για την Αναθεώρηση του Συντάγματος και τη δέσμευση για δημοσιονομική σταθερότητα

«Αυτή η αναγκαιότητα υπάρχει για νομικούς, οικονομικούς, πολιτικούς λόγους και σε σχέση με την πρόσφατη εμπειρία που η χώρα μας κινδύνευσε να βρεθεί εκτός Ευρωζώνης από μία λογική που επικράτησε τα προηγούμενα χρόνια αλλά είναι και κανόνες που ισχύουν και σε άλλες χώρες. Έχει φανεί επίσης ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο δεν είναι επαρκές και ειδικά σε χώρες που έχουν αρνητική παρέμβαση να διασφαλίσει πολλά πράγματα» υποστήριξε ο κ. Κοντογεώργης.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 6-7 χώρες, μεταξύ των οποίων ευτυχώς δεν είναι η Ελλάδα- που βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Εφόσον τα κόμματα της Αντιπολίτευσης θεωρούν ότι αυτά είναι σημαντικά ζητήματα ενόψει και της Συνταγματικής Αναθεώρησης γιατί υπάρχει απόλυτη άρνηση; Δεν θέλουν να συζητήσουν το άρθρο 86, την αξιολόγηση, το άρθρο 16; Γιατί δεν υπάρχει έστω αυτή η συνεννόηση για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα τα οποία οδηγούν στην επικαιροποίηση του καταστατικού χάρτη της χώρας;» συμπλήρωσε.

«Ακυρώνουμε έτσι μια συνταγματική και θεσμική διαδικασία, αλλά υπάρχει κι ένα πολιτικό ζήτημα: δηλαδή όλοι αυτοί της αντιπολίτευσης θεωρούν ότι θα έχει πάλι πλειοψηφία η ΝΔ – δεν θέλω να το χαρακτηρίσω ηττοπάθεια- και λένε άρα μπορούμε να πάμε αργότερα» υποστήριξε.

Για τα ελληνοτουρκικά

«Δεν είμαστε αφελείς. Είμαστε σε μια γειτονιά που δεν περπατάμε αμέριμνα, αλλά τι κάνουμε για αυτό και πώς προσερχόμαστε σε έναν διάλογο; Με τις διακριτές και γνωστές θέσεις: είναι γνωστή η μία και μοναδική διαφορά που έχουμε, η υφαλοκρηπίδα- ΑΟΖ και με βάση αυτή πορευόμαστε» είπε ο κ. Κοντογεώργης και πρόσθεσε:

«Αυτή τη στιγμή η χώρα μας έχει ενισχύσει την αποτρεπτική της δυνατότητα και ταυτόχρονα ασκούμε με αυτοπεποίθηση, σοβαρότητα και αυτοσυγκράτηση και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα (εξορύξεις, επέκταση χωρικών υδάτων, θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό) και έχουμε την υποχρέωση να εξασφαλίζουμε ένα περιβάλλον ειρήνης για τους πολίτες μας. Αυτό σημαίνει ότι στα θέματα χαμηλής έντασης πρέπει να υπάρχει ένας διάλογος γιατί έτσι έχουμε περισσότερους διαύλους επικοινωνίας για να υπάρχει αποκλιμάκωση εντάσεων που μπορεί να δημιουργούνται. Όλα αυτά δεν είναι αυτοσκοπός, έχουν γνώση οι φύλακες, δεν πορευόμαστε αφελώς και αμέριμνοι σε αυτή τη διαδικασία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «αν υπήρχαν οι προϋποθέσεις θα ήταν προς όφελος και της Ελλάδας και της Τουρκίας μία επίλυση με τον γνωστό τρόπο, με την υπογραφή συνυποσχετικού και προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για τη μία και μόνη διαφορά που υπάρχει, όμως η Τουρκία έχει ανοίξει μια βεντάλια θεμάτων που δεν ευνοούν αυτή τη συζήτηση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματάμε να συζητάμε».