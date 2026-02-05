Ένταση Μικρούτσικου – Ουγγαρέζου: «Μη βάζεις λόγια στο στόμα μου» – «Ερώτηση έκανα»

Έντονη αντιπαράθεση στο πλατό της εκπομπής Buongiorno. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος πήρε τον λόγο και απευθύνθηκε ευθέως στον Δημήτρη Ουγγαρέζο, ζητώντας του διευκρινίσεις για τον χαρακτηρισμό που είχε χρησιμοποιήσει.

Η συζήτηση γρήγορα πήρε φωτιά, όταν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος επιβεβαίωσε ότι είχε χαρακτηρίσει τον Νίκο Μουτσινά «παπατζή», διευκρινίζοντας ωστόσο πως αναφερόταν σε μια συγκεκριμένη περίπτωση και όχι συνολικά στο πρόσωπό του. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος επέμεινε, θέτοντας επαναλαμβανόμενα το ίδιο ερώτημα: αν τελικά ο χαρακτηρισμός αυτός ισχύει ή όχι, επισημαίνοντας αντιφάσεις στις τοποθετήσεις του συνεργάτη του.

Η ένταση κορυφώθηκε, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να ξεκαθαρίζει ότι ο χαρακτηρισμός ειπώθηκε «χαριτωμένα» και χωρίς πρόθεση προσβολής, τονίζοντας πως δεν επρόκειτο για ύβρη. «Δεν τον βρίζω, δεν το πήρα σοβαρά και δεν πρέπει να το παίρνεις ούτε εσύ σοβαρά», ανέφερε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας τον Ανδρέα Μικρούτσικο ότι του αποδίδει λόγια που δεν είπε.

Στο σημείο εκείνο παρενέβη η Φαίη Σκορδά, προσπαθώντας να εκτονώσει την κατάσταση και να οδηγήσει τη συζήτηση στο επόμενο θέμα της εκπομπής, επισημαίνοντας ότι ο χαρακτηρισμός ειπώθηκε στο πλαίσιο χιούμορ και ότι η επαναφορά του δεν έχει λόγο ύπαρξης.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ωστόσο, δεν υποχώρησε, τονίζοντας πως το μόνο που έκανε ήταν να θέσει ερωτήματα και να αναδείξει τις αντιφάσεις. «Δεν έβαλα λόγια στο στόμα κανενός. Ρώτησα ξεκάθαρα αν είναι ή δεν είναι», ανέφερε, ανεβάζοντας ξανά τους τόνους.

Το κλίμα στο πλατό παρέμεινε τεταμένο για αρκετά λεπτά.