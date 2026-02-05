Καταιγίδα «Λεονάρντο»: Ορμητικοί χείμαρροι στην Πορτογαλία και ένας νεκρός – 1 αγνοούμενη και ποτάμια που «φουσκώνουν» στην Ισπανία

  • Η κακοκαιρία «Λεονάρντο» δοκιμάζει τις αντοχές Πορτογαλίας και Ισπανίας, αφήνοντας πίσω της ανθρώπινες απώλειες. Στην Πορτογαλία, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν το όχημά του παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.
  • Στη νότια Ισπανία, ένα ανήλικο κορίτσι αγνοείται στη Μάλαγα, αφού παρασύρθηκε από ποταμό, με τις έρευνες των σωστικών συνεργείων να συνεχίζονται αδιάκοπα. Δεκατέσσερις ποταμοί και δέκα φράγματα διατρέχουν «ακραίο» κίνδυνο πλημμύρας ή κατάρρευσης στην Ανδαλουσία.
  • Το φαινόμενο αυτό αποτελεί την πιο πρόσφατη κακοκαιρία σε μια σειρά ισχυρών καταιγίδων που έχουν πλήξει τις δύο χώρες τον φετινό χειμώνα. Οι μετεωρολόγοι περιγράφουν την κατάσταση ως «τρένο καταιγίδων», με το επόμενο κύμα, τη «Μάρτα», να αναμένεται το Σαββατοκύριακο.
Καταιγίδα «Λεονάρντο»: Ορμητικοί χείμαρροι στην Πορτογαλία και ένας νεκρός – 1 αγνοούμενη και ποτάμια που «φουσκώνουν» στην Ισπανία
Φωτογραφία: Reuters

Η επέλαση της κακοκαιρίας στην Ιβηρική χερσόνησο αφήνει πίσω της ανθρώπινες απώλειες και σκηνές καταστροφής, καθώς τα ακραία φαινόμενα δοκιμάζουν τις αντοχές Πορτογαλίας και Ισπανίας.

Η καταιγίδα «Λεονάρντο» φέρνει καταρρακτώδεις βροχές και θυελλώδεις ανέμους, μετατρέποντας δρόμους σε χειμάρρους και ποτάμια σε παγίδες.

Στην Πορτογαλία, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν το όχημά του παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, ενώ στην Ισπανία ένα ανήλικο κορίτσι αγνοείται, αφού παρασύρθηκε από ποταμό.


Το φαινόμενο αυτό αποτελεί την πιο πρόσφατη κακοκαιρία σε μια σειρά ισχυρών καταιγίδων που έχουν πλήξει τις δύο χώρες τον φετινό χειμώνα, προκαλώντας θανάτους, σοβαρές ζημιές σε κατοικίες και εκτεταμένες πλημμύρες σε αστικές περιοχές.

Πορτογαλία: Ένας θάνατος και ορμητικοί χείμαρροι

Στην πορτογαλική περιφέρεια Αλεντέχο, ένας άνδρας περίπου 70 ετών σκοτώθηκε την Τετάρτη, όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε σε πλημμυρισμένο δρόμο κοντά σε φράγμα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Την ίδια στιγμή, οι πρώτες εκτιμήσεις για τις ζημιές από την καταιγίδα «Κατρίν» της περασμένης εβδομάδας αποτυπώνουν το τεράστιο οικονομικό βάρος. Όπως ανέφερε ο υπουργός Οικονομίας, Μανουέλ Κάστρο Αλμέιδα, το κόστος αποκατάστασης ενδέχεται να ξεπεράσει τα τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ, με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία.


Στην πόλη Αλκάσερ ντο Σολ, στη νότια χώρα, οι κάτοικοι κινούνταν μέσα σε δρόμους που είχαν μετατραπεί σε ορμητικούς χειμάρρους, με τη στάθμη του νερού να φτάνει έως τη μέση τους, έπειτα από τις διαδοχικές καταιγίδες που προκάλεσαν την υπερχείλιση του ποταμού Σάντο.

Φωτογραφία: Reuters

Υπαίθριοι χώροι εστίασης βρέθηκαν κάτω από το νερό, ενώ σακιά άμμου τοποθετήθηκαν μπροστά από πόρτες σπιτιών και καταστημάτων σε μια προσπάθεια περιορισμού των ζημιών.

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Είναι σουρεαλιστικό», δήλωσε η κάτοικος Μαρία Καντάτσα. «Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εδώ, πολύ καλοί άνθρωποι, πολλοί καταστηματάρχες, σπίτια με ζημιές. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση τους».

Παράλληλα, η Πορτογαλική Πολιτική Προστασία ανακοίνωσε ότι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα είχε καταγράψει τουλάχιστον 70 περιστατικά που συνδέονται με την κακοκαιρία.

Ισπανία: Μία αγνοούμενη και ποτάμια «σε κίνδυνο» πλημμύρας

Στη νότια Ισπανία και ειδικότερα στην περιοχή της Μάλαγα, ένα κορίτσι αγνοείται μετά την πτώση του στον ποταμό Τουρβίγια, στην προσπάθειά του να σώσει τον σκύλο του.

Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίστηκαν αδιάκοπα από το απόγευμα έως και τη διάρκεια της νύχτας, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να «χτενίζουν» την κοίτη του ποταμού από το σημείο όπου έπεσε το κορίτσι μέχρι τις εκβολές.

«Όλο το απόγευμα και τη νύχτα χθες ερευνούσαμε τον ποταμό από το σημείο όπου έπεσε το κορίτσι μέχρι τις εκβολές. Βρήκαμε το σκυλί, αλλά όχι το κορίτσι», δήλωσε στην ισπανική δημόσια τηλεόραση ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Μάλαγα Μανουέλ Μαρμολέχο.

Φωτογραφία: Reuters

Στην Ανδαλουσία, οι αρχές παρακολουθούν με αυξημένη ανησυχία την κατάσταση σε ποταμούς και φράγματα.


«Δεκατέσσερις ποταμοί και δέκα φράγματα διατρέχουν “ακραίο” κίνδυνο πλημμύρας ή κατάρρευσης», ανέφερε ο Αντόνιο Κανς, επικεφαλής του τμήματος εσωτερικών της περιφερειακής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet, το επόμενο κύμα κακοκαιρίας, με την ονομασία «Μάρτα», αναμένεται να πλήξει την περιοχή μέσα στο Σαββατοκύριακο, στο πλαίσιο αυτού που οι μετεωρολόγοι περιγράφουν ως «τρένο καταιγίδων».

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ

