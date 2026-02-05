Αμπού Ντάμπι: Η Ρωσία βλέπει «πρόοδο» στις συνομιλίες με την Ουκρανία – «Οι πολεμοκάπηλοι της Ευρώπης παρεμβαίνουν», λέει ο απεσταλμένος του Πούτιν

  Οι συνομιλίες για την ειρήνη στην Ουκρανία εμφανίζουν σημάδια προόδου, σύμφωνα με δηλώσεις, με Ρωσία και Ουκρανία να ξεκινούν νέο γύρο συζητήσεων στο Άμπου Ντάμπι.
  Ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Κιρίλ Ντμίτριεφ δήλωσε ότι «οι πολεμοκάπηλοι της Ευρώπης και της Βρετανίας προσπαθούν συνεχώς να παρεμβαίνουν» στις συνομιλίες. Παράλληλα, οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σύνθετες λόγω των μαξιμαλιστικών εδαφικών απαιτήσεων της Μόσχας.
  Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ επισκέφθηκε το Κίεβο για να εκφράσει αλληλεγγύη, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι 55.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στο πεδίο της μάχης.
Οι συνομιλίες για την ειρήνη στην Ουκρανία εμφανίζουν σημάδια προόδου, σύμφωνα με τις δηλώσεις, παρά τις συνεχιζόμενες εντάσεις στην περιοχή, καθώς Ρωσία, Ουκρανία και ΗΠΑ προετοιμάζονται για νέα γύρο συζητήσεων στο Άμπου Ντάμπι.

Ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, Κιρίλ Ντμίτριεφ, δήλωσε ότι παρατηρείται πρόοδος και θετική εξέλιξη στις συνομιλίες για την ειρήνη, αν και, όπως είπε, «οι πολεμοκάπηλοι της Ευρώπης και της Βρετανίας προσπαθούν συνεχώς να παρεμβαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, προσπαθούν συνεχώς να αναμιχθούν σε αυτήν».

«Όσο περισσότερες είναι αυτές οι προσπάθειες, τόσο περισσότερο βλέπουμε ότι σίγουρα γίνεται πρόοδος», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Ντμίτριεφ, βρίσκεται σε εξέλιξη ενεργή προσπάθεια για την αποκατάσταση των σχέσεων με τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο και της ομάδας εργασίας ΗΠΑ-Ρωσίας για την οικονομία.

Στην προηγούμενη συνάντηση της ομάδας εργασίας στο Μαϊάμι, στις 31 Ιανουαρίου, συμμετείχαν ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο ίδιος ο Ντμίτριεφ, ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.

Οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας ξεκίνησαν ξανά σήμερα το πρωί στο Αμπού Ντάμπι, μετά την ανακοίνωση του Ντμίτριεφ για «θετική κίνηση μπροστά» το προηγούμενο βράδυ.

Στήριξη στο Κίεβο

Παράλληλα, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ επισκέφθηκε σήμερα το Κίεβο για να εκφράσει την αλληλεγγύη του στη χώρα, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα στην παροχή ενέργειας και θέρμανσης.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Πολωνία είχε στείλει γεννήτριες ρεύματος στην ουκρανική πρωτεύουσα. Η επίσκεψη Τουσκ ακολουθεί λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στην Ουκρανία.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναμένεται να βρεθούν σήμερα στο Παρίσι για συζητήσεις με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ενόψει της επικείμενης συνόδου κορυφής της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα στις 12 Φεβρουαρίου.

Η γαλλική εφημερίδα l’Express και το Bloomberg ανέφεραν ότι ο ανώτατος διπλωμάτης του Μακρόν, Εμανουέλ Μπον, ταξίδεψε πρόσφατα στη Μόσχα για μια σειρά σπάνιων προσωπικών συναντήσεων με Ρώσους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του συμβούλου εξωτερικών του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Ευρώπης να εμπλακεί πιο ενεργά στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Το Κρεμλίνο, ωστόσο, αρνήθηκε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις συναντήσεις, σχολιάζοντας ότι «οι γαλλικές πηγές είναι πολύ αγαπημένες στο να διαρρέουν στα μέσα ενημέρωσης».

Ζελένσκι: 55.000 νεκροί Ουκρανοί στρατιώτες

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στο γαλλικό κανάλι France 2 ότι ο αριθμός των Ουκρανών στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί στο πεδίο της μάχης εκτιμάται σε 55.000, με πολλούς ακόμα αγνοούμενους.

«Αν χάσουμε αυτόν τον πόλεμο, απλώς χάνουμε την ανεξαρτησία της χώρας μας», προειδοποίησε, προσθέτοντας ότι ο Πούτιν δεν θα σταματήσει στην Ουκρανία και θα μπορούσε να αποτελέσει άμεση απειλή για περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

«Οι γείτονες της Ουκρανίας κατανοούν ότι θα είναι οι πρώτα θύματα» της επεκτατικής πολιτικής του Κρεμλίνου, τόνισε.

Τα βασικά «αγκάθια»

Παρά τις προσπάθειες για ειρήνη, οι συνομιλίες παραμένουν σύνθετες, με τη Μόσχα να επιμένει σε μαξιμαλιστικές εδαφικές απαιτήσεις. Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι συνομιλίες επικεντρώνονται σε ένα ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο ζήτημα: το εδαφικό.

Το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οποιαδήποτε συμφωνία ειρήνης θα πρέπει να περιλαμβάνει την παραχώρηση ολόκληρης της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένων περιοχών που εξακολουθούν να ελέγχονται από την Ουκρανία.

Το Κίεβο έχει απορρίψει αυτούς τους όρους, αν και ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι είναι πρόθυμος να εξετάσει εναλλακτικές ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της απόσυρσης ουκρανικών στρατευμάτων από ανατολικά τμήματα και της δημιουργίας μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι πιέζουν την Ουκρανία να παραχωρήσει το Ντονμπάς, υποσχόμενοι εγγυήσεις ασφάλειας μόνο εφόσον το Κίεβο συμφωνήσει πρώτα σε εδαφικές παραχωρήσεις.

Ακόμα και αν επιτευχθεί κάποια συμβιβαστική λύση για το ζήτημα, άλλα εμπόδια παραμένουν, καθώς η Μόσχα δεν θα ανεχθεί ευρωπαϊκά στρατεύματα στο ουκρανικό έδαφος, κάτι που το Κίεβο θεωρεί απαραίτητο για τις εγγυήσεις ασφάλειας.

Το Κρεμλίνο έχει επίσης απαιτήσει αυστηρά όρια στο μέγεθος των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, κάτι που ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα αποκλείσει.

Παρά τη μεγάλη διαφορά στις θέσεις τους, και οι δύο πλευρές συχνά ακολουθούν μια προσεκτική τακτική μπροστά στον Ντόναλντ Τραμπ, προσπαθώντας να εμφανιστούν ανοιχτές στην ειρήνη, χωρίς να προκαλέσουν την οργή του Αμερικανού Προέδρου, ενώ ταυτόχρονα ρίχνουν την ευθύνη στην άλλη πλευρά.

Με πληροφορίες από: Reuters, Guardian

