Νέα πρόκληση από την Τουρκία: Δεν δεχόμαστε τις μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας – Είναι απαράδεκτες και αντίθετες με το διεθνές δίκαιο

Η ένταση στο Αιγαίο φαίνεται να κλιμακώνεται, καθώς η Τουρκία στέλνει σαφή μηνύματα προς την Ελλάδα για τη διεύρυνση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, «η Ελλάδα αγνόησε τις υπάρχουσες διαφορές και προέβη σε μονομερείς ενέργειες, ισχυρισμούς και δηλώσεις που παραβιάζουν τα δικαιώματα της Τουρκίας, οι οποίες είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και απαράδεκτες».

Ο υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, σύμβουλος Τύπου και εκπρόσωπος του υπουργείου, κατά τη διάρκεια εβδομαδιαίας συνέντευξης Τύπου, τόνισε πως «Αυτές οι δηλώσεις», εννοώντας του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, «δεν έχουν καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας. Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις, στο πλαίσιο της αντίληψης της Γαλάζιας Πατρίδας, συνεχίζουν με αποφασιστικότητα να προστατεύουν όλα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας στις θαλάσσιες ζώνες».

Υπενθυμίζεται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ και τον Αλέξη Παπαχελά, δήλωσε: «Καταρχάς, η Ελλάδα επί αυτής της κυβέρνησης έχει ήδη επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στο Ιόνιο. Μεγάλωσε η Ελλάδα τα τελευταία έξι χρόνια και το δικαίωμα επέκτασης ως τα 12 μίλια, όπως κατοχυρώνεται από το Διεθνές Δίκαιο, είναι αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας, το οποίο θα ασκηθεί όταν κρίνουμε ότι είναι οι πιο κατάλληλες συνθήκες».

Ερωτηθείς για τις NAVTEX που εξέδωσε η Τουρκία, είπε: «Έχουμε την πάγιά μας θέση γι’ αυτές τις NAVTEX και για τον παράνομο νομικά χαρακτήρα τους. Και σίγουρα η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί να πάρει άδεια από κανέναν αν, παραδείγματος χάρη, θέλει να κάνει μία ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ ελληνικών νησιών στο Αιγαίο».